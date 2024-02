Simona Halep, primul mesaj public după audierile din Elveția: „Coșmarul pe care îl trăiesc de un an și jumătate s-a terminat”

Distribuie

Tenismena Simona Halep, în vârstă de 32 de ani, a fost convocată la TAS în perioada 7 – 9 februarie. Potrivit gsp.ro, sportiva a transmis ulteior un mesaj pe pagina sa de Instagram, acesta fiind primul său comentariu public după audierile din Elveția.

„Coșmarul pe care îl trăiesc de un an și jumătate s-a terminat! Am avut șansa să-mi prezint apărarea în fața TAS și să arăt că niciodată nu am folosit niciun fel de substanță dopantă. Asta am spus din prima zi în care am fost acuzată. Acum aștept decizia cu capul sus.

Vreau să vă mulțumesc vouă, fanilor mei, jucătorilor și foștilor jucători, legendelor din acest sport și sponsorilor pentru sprijinul pe care l-am primit, pentru toate mesajele trimise și pentru toate clipurile pe care le-ați făcut pentru mine în această perioadă chinuitoare. Sprijinul vostru a înseamnă enorm pentru mine și mi-a dat puterea să lupt zi de zi pentru adevăr.

Voi împărtăși cu voi vești despre caz, imediat ce le primesc. Vă doresc tot binele. Binele și adevărul vor câștiga mereu” a fost mesajul Simonei Halep, postat pe Instagram.

(D.C.)

Sursa foto: gsp.ro