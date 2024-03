FOTO – Noul spațiu expozițional al muzeului UMFTS, inaugurat la Cetatea Medievală: „Un loc viu, care aparține întregii comunități”

Distribuie

Muzeul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a inaugurat vineri, 1 martie, noul spațiu exponențial din Cetatea Medevielă a Muzeului UMFST. Cu acest prilej au fost prezentate publicului larg cele mai recente exponate oferite de membrii comunității locale și academice, Diploma de Excelență și distincția „Fibula de la Suseni” acordate universității mureșene și piese reprezentative din sfera colecției existente „Școala de altădată”.

Noul spațiu al Muzeului UMFST Târgu Mureș se află la parterul Clădirii Manutanței și aduce în fața publicului o sală plină cu exponate care țin în viață istoria universității târgumureșene, dar și a medicinii de altă dată. Astfel, vizitatorii au putut admira vernisaje ale secțiunilor dedicate medicinei militare și sportului universitar, printre alte exponate de mare valoare.

„Avem parte de un nou început, un început care se articulează pe experiența celor trei ani în care am învățat, am greșit și am învățat din nou. Ceea ce îmi vine în minte acum, admirând ceea ce expunem în cadrul acestor vernizaje, dar și în urma feedback-ului pe care l-am primit, este că am crescut! Am crescut frumos în ceea ce privește numărul de exponate, nu doar cantitativ ci și calitativ, iar asta mă îndrumă înspre a spune că mai avem nevoie de spațiu, ceea ce e un semn de bine. Tot ceea ce vedeți este rezultatul unui efrot colectiv, a unei implicări constante și consecvente din partea tuturor. Am gândit acest muzeu ca un factor de coeziune universitară, mai ales că din acest an avem studenți voluntari din cadrul tuturor facultăților noastre”, a explicat directorul muzeului, conf.univ. dr. Georgeta Fodor.

Directorul muzeului, conf. univ. dr. Georgeta Fodor

„Un loc viu, care aparține întregii comunități”

Printre cei care au luat cuvântul la prezentarea noului spațiu al Muzeului UMFST s-a aflat și rectorul universității Prof. Dr. Leonard Azamfirei, care a descris muzeul drept „un loc viu” și care aparține întregii comunități.

„Muzeul a fost o idee comună pe care am avut-o de foarte mult timp împreună cu domnul doctor Madaras, în primă înstanță, și apoi cu doamna director Fodor. Acest muzeu, prin definiție, se asociază cu „porțile deschise”, un loc viu în care oamenii vin, se uită, se încarcă emoțional și informațional și pleacă. De aceea eu consider că muzeul UMFST nu este al Universității, ci al oamenilor, al comunității. A aduce la viață un muzeu nu înseamnă doar o prezentare a unor exponate pe niște rafturi, ci este o știință pe care doamna director și-a asumat-o și a perfecționat-o până în punctul în care a adus Muzeul UMFST la nivelul recunoașterii internaționale”, a adăugat rectorul UMFST Târgu Mureș, Leonard Azamfirei.

Rectorul UMFST „George Emil Palade” Târgu Mureș Prof. Dr. Leonard Azamfirei

La finalul prezentării, Prof. Dr. Leonard Azamfirei i-a acordat medicului neurochirurg Alexandru Madaras un certificat de gratitudine în semn de înaltă recunoștință pentru bunăvoința de a dona o parte importantă din exponatele care fac parte din patrimoniului Muzeului UMFST.

„Ideea de bază a fost să avem un muzeu al medicinei în Târgu Mureș, pentru a pune în valoare zecile, dacă nu chiar sutele de unelte folosite de-a lungul timpului în medicina mureșeană, lucruri care trebuie puse în valoare chiar dacă nu mai sunt de folosință. Mă bucur foarte mult că această idee a prins rădăcini și că putem să fim martori la o dinamică de dezvoltare a unei instituții”, ținut să precizeze neurochirurgul dr. Alexandru Madaras, printre mulțumiri și aplauzele celor prezenți.

Doctor neurochirurg Alexandru Madaras

„Le oferim studenților o pagina din istoria propriei lor deveniri”

Printre exponatele din cadrul Muzeului UMFST se regăsește aparatura folosită de-a lungul timpului în cercetare medicală, seruri folosite în farmacologie la începuturile universității mureșene, dar și cărți, mașini de scris și calculatoare mai inteligente folosite în cadrul Facultăților de Litere și Inginerie.

„Încercăm să redăm cele mai importante elemente pe care le are o Universitate, partea didactică, partea de cercetare deopotrivă, dar am încercat să fim mai fideli cronologic şi să expunem bunurile culturale pe care le deţinem într-o formulă specifică, începând cu înfiinţarea Institutului de Medicină şi Farmacie şi mergând până în zilele noastre”, a mai subliniat coordonatorul muzeului.

„Ne continuăm misiunea de a fi aproape de comunitate, în calitate de partener al instituțiilor de cultură și de a aduce universitatea mai aproape de mureșeni. Ne dorim, de asemenea, să le oferim studenților noștri o pagina din istoria propriei lor deveniri”, a mai transmis conf. dr. Georgeta Fodor.

Lorena PINTILIE