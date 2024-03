FOTO: Plan pentru încă un buncăr la Clinica de Oncologie din Târgu Mureș

Distribuie

O delegație a Ministerului Sănătății condusă de secretarul de stat Alexandru Rogobete a efectuat luni, 11 martie, o vizită la sediul Clinicii de Oncologie din Târgu Mureș, instituție aflată în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș.

Din delegația care a fost întâmpinată de către dr. Ovidiu Gîrbovan, managerul Spitalului Clinic Județean Mureș, au făcut parte și Ana Manto – responsabilă de țară a Băncii Mondiale și deputatul social-democrat Corneliu Florin Buicu, vicepreședinte al Comisiei pentru sănătate și familie din cadrul Camerei Deputaților.

”Am avut parte de o vizită din partea domnului secretar de stat Alexandru Rogobete, având în vedere că derulăm proiecte prin PNRR și responsabil în acest sens este domnia sa, care a venit să vadă ce am făcut până acum și ce planuri mai avem. Tot ceea ce am realizat a fost apreciat de domnul secretar de stat, lucrurile care sunt în derulare și ultimele programe pe Neonatologie și digitalizare la care trebuie să demarăm cât mai repede procedurile. Nu în ultimul rând, am vorbit și despre dezvoltarea spitalului, atât în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor de Oncologie, Pneumologie și Terapie Intensivă. Ni s-a promis tot sprijinul și știu că o să se țină de cuvânt, ca și până acum”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, dr. Ovidiu Gîrbovan.

Managerul Spitalului Clinic Județean Mureș a dezvăluit că există un plan care prevede construirea unui nou buncăr, în apropierea celui inaugurat în decembrie 2022, care să fie dotat, de asemenea, cu aparatură de ultimă generație.

”Avem un plan de dezvoltare pentru serviciile de oncologie, vrem să mai achiziționăm încă un aparat performant și să construim un nou buncăr în așa fel încât să avem două aparate performante și nu în ultimul rând să dezvoltăm și serviciile de paleație. Totodată, ne dorim să aducem brahiterapia într-o zonă pe amplasamentul vechiului buncăr”, a mai afirmat dr. Ovidiu Gîrbovan.

Anterior vizitei la Clinica de Oncologie din Târgu Mureș, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a confirmat interesul autorităților pentru realizarea unei noi investiții de anvergură lângă actualul buncăr al Laboratorului de radioterapie, care a fost inaugurat în luna decembrie 2022.

”Da, și acest lucru l-am abordat, astfel încât să existe și un echipament de backup, adică dacă echipamentul instalat are o problemă de service, de exemplu, poate să existe și o soluție paralelă pentru pacienții oncologici”, a spus ministrul Sănătății, cu prilejul unei conferințe de presă susținută în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Text: Alex TOTH

Foto: Paul VASIU