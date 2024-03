Sick young Caucasian woman covered with grey blanket sitting on bed with closed eyes, blowing nose with napkin. Illness, pain concept

Situația epidemiologică a județului Mureș Distribuie Conform statisticilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Mureș, numărul virozelor înregistrate la nivelul județului nostru continuă să fie unul semnificativ, semn că temperaturile alternante nu sunt prielnice pentru imunitatea organismului uman. În săptămâna 11-17 martie au fost semnalate 2897 cazuri de viroze, dintre care 19 au necesitat internare. În același raport epidemiologic au fost prevăzute 1062 cazuri de pneumonii, dintre care 94 s-au soldat cu spitalizare. De asemenea, în săptămâna precedentă au mai fost consemnate un total de 37 cazuri de gripă, dintre care 9 au fost cazuri de internare. M.R. Sursa foto: FreePik

