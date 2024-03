INTERVIU. Eva Pavel, consilier medical internațional consacrat în universul medicinei mondiale

Distribuie

Eva Pavel este un renumit consilier medical internațional, realizatoarea și prezentatoarea emisiunii „Apel la consilier”, difuzată săptămânal la Kanal D și cea care, în 2021, a obținut titulatura de consilierul anului la un congres medical susținut la Istanbul, distincție care comprimă cei 15 ani de muncă asiduă ca intermediar între omul bolnav, aflat în căutarea unui leac, și leacul propriu-zis, regăsit în cele mai actuale și moderne tratamente medicale din centre medicale de top ale lumii. Cu toate acestea, în accepțiunea Evei Pavel, sacerdoțiul ei profesional nu este un job, ci o misiune dumnezeiască, o plăcere, un rol care o apropie de cea mai înaltă treaptă a devenirii sale umane.

Ea este organizatoarea unui proiect medical dedicat târgumureșenilor suferinzi de boli hepato-biliaro-pancreatice, desfășurat în data de 21 martie la Hotel Grand din Municipiul Târgu Mureș, unde un număr de aproximativ 22 de târgumureșeni au beneficiat de evaluări medicale gratuite din partea consacratului medic chirurg, prof. dr. Zoltan Mathe, medic în cadrul Centrului Medical „Liv Duna” din Budapesta, târgumureșean la origini.

În continuare, vă invităm să lecturați interviul următor, în care este prezentat parcursul profesional al Evei Pavel, presărat cu mulți ani de studiu, devotament, răbdare și multă compasiune pentru oameni. Tot aici, găsiți detalii despre cum reușește aceasta să-și echilibreze cele două profesii- consilier medical internațional și vedetă de televiziune în ascensiune.

Reporter: Ce presupune specializarea de consilier medical internațional?

Eva Pavel: Consilierul medical internațional este cel care facilitează accesul pacienților români la servicii și opinii medicale în spitalele din străinătate.

Rep.: Care sunt principalele atribuții pe care le aveți în calitate de consilier internațional?

E.P.: Eu acum încerc să fac conexiuni cu cele mai bune și noi spitale care pot ajuta pacienții români. Discut cu ei să obțin foarte multe beneficii pentru pacienții români. Pacientul când alege să plece într-o țară străină, va trebui ca totul să fie pregătit pentru el. El deja se luptă cu o boală, eu trebuie să am grijă ca la aeroport, când aterizează, să îl aștepte o mașină care să îl ducă la spital, de la spital eu trebuie să am grijă unde se cazează pacientul, trebuie să mă asigur că în spitalul respectiv el va vorbi limba română, toate aceste beneficii, tot acest parcurs al pacientului trebuie să fie foarte bine organizat. Dar, acesta este cel mai mic detaliu, principalul meu scop este să identific soluțiile medicale potrivite, să aflu care sunt cotațiile de preț înainte ca acesta să plece. Pacientul trebuie să aibă un traseul foarte bine conturat înainte de a pleca, să știe unde se duce, de ce se duce, cât costă tratamentul, cine îl așteaptă, câte zile stă acolo și cum se întoarce acasă și de toate aceste lucruri mă ocup eu cu echipa mea.

Un deceniu și jumătate de muncă cu pacienții

Rep.: De cât timp profesați în acest domeniu?

E.P.: Eu fac asta de 15 ani, am debutat cu spitalele din Turcia. Acord suport tuturor românilor care doresc să afle despre metodele medicale folosite în străinătate. Astăzi, 21 martie, de pildă, ne aflăm la un eveniment pe care noi îl organizăm cu un spital din Ungaria, practic am adus un medic din Budapesta, dispus să discute deschis cu pacienții pe dosarele medicale pe care le au.

Rep.: Unde v-ați specializat pentru a deveni consilier medical internațional?

E.P.: Este un proces foarte lung. Practic, fiecare spital, fiecare centru medical de excelență cu care eu colaborez are câte un protocol. Spitalele preferă să lucreze cu consilieri medicali, iar ca să putem lucra cu un volum mare de pacienți, trebuie să fim pregătiți. Și atunci, spitalul respectiv are datoria de a mă pregăti, pentru că una este să vină o sută de pacienți să bată la ușa spitalului pentru a lua o opinie și alta este să fie o persoană pregătită care să ia o opinie de la medic pentru aceste 100 de persoane.

De asemenea, particip la o serie de congrese medicale internaționale, merg la ședințe săptămânale de manangement al spitalului cu comisiile medicale multidisciplinare, deci eu în fiecare săptămână sunt într-un alt spital, într-o altă comisie medicală internațională cu managementul și bordul medical al fiecărui spital, astfel încât să știu exact ce tratamente sunt în studiu, ce tehnologii noi au apărut, practic sunt la zi cu tot ceea ce înseamnă partea de medicină. Sunt într-o continuă învățare. Eu trebuie să aflu din timp ce se poate face pentru pacienții români.

Rep.: La momentul actual, cu câte centre medicale colaborați?

E.P.: Colaborez cu foarte multe centre medicale din mai multe țări: Turcia, Ungaria, Elveția, Italia, Grecia. Nu aș știi să spun numărul exact, că este mult prea mare. În spitalele din străinătate eu reprezint pentru ei pacienții români. În România, pacienții mă văd ca omul care face conexiunea cu spitalele din străinătate.

Titlu de onoare

Rep.: Povestiți-ne despre Congresul din 2021 de la Instanbul, unde ați fost numită consiilierul internațional al anului.

E.P.: Am fost invitată să susțin un panel al unui congres medical la care au participat 33 de țări. Eu mii-am făcut treaba, am prezentat panelul meu, am fost speaker, iar după prezentarea mea, din cele 33 de țări urma să se anunțe care este cel mai bun consilier. Aveam alături de mine pacienți români și colegi care au început să plângă atunci când au aflat că sunt eu. Parcă era un vis. Nu m-am gândit niciodată că munca pe care o fac este atât de bine observată. Eu nu simt că este o muncă, este o plăcere să ajut oamenii bolnavi, este un dar pe care mi l-a dat Dumnezeu.

Mesaj pentru pacienți

Rep.: Ce mesaj le transmiteți oamenilor suferinzi care sunt deznădăjduiți în a mai găsi vreun tratament medical pentru afecțiunea lor?

E.P.: Aș vrea ca oamenii să înțeleagă că atunci când trec printr-o perioadă grea din viața lor, ei nu trebuie să cedeze, ci să încerce să caute soluții, să ceară o a doua opinie care nu înseamnă că nu au încredere în medicul care a dat soluția inițială, ci înseamnă că se asigură că au aflat despre toate metodele de tratament existente. Eu asta încerc să arăt oamenilor, că documentarea și informarea corectă este foarte importantă înainte de a lua o decizie medicală. Niciodată să nu plecăm la drum fără Dumnezeu.

Vedetă TV și erou al oamenilor suferinzi

Rep.: Cum reușiți să balansați cele două profesii, aceea de vedetă de televiziune și salvator de vieți?

E.P.: Partea cu televiziunea a fost o provocare pentru mine, pentru că am lăsat să se vadă ceea ce fac eu zi de zi în spitale. Nu este ușor pentru cineva care aleargă atât de mult. Pentru mine, prioritari sunt pacienții, eu tot timpul, chiar și când prezint o emisiune, am undeva în spatele meu niște dosare medicale, iar atunci când se oprește camera, eu fug în cabinetul medicului să rezolv niște cazuri. Nu consider că sunt o vedetă de televiziune, sunt un om care are un job și am lăsat să se vadă asta. Nu stau să fac scenarii speciale, eu am lăsat să se vadă munca mea din spitale. Viața mea este specială pentru că sunt tot timpul în alte locuri, înconjurată de oameni frumoși, pentru că toți care lucrează în sănătate și toți care vin către medici, sunt oameni cu credință în Dumnezeu.

A consemnat, Mădălina ROHAN