Noutăți despre examenul de Bacalaureat 2024

În acest an școlar, înscrierile la examenul național de Bacalaureat, Sesiunea iunie-iulie 2024, se vor face în perioada 3-7 iunie 2024. Calendarul examenului de Bacalaureat 2024 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, în data de 5 septebrie 2023, și prevede că elevii din clasele a XII-a și a XIII-a vor încheia anul școlar în data de 7 iunie 2024.

Potrivit informațiilor furnizate pe pagina a web www.edu.ro, din punct de vedere organizatoric, ambele sesiuni ale examenului național de Bacalaureat 2024 se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Ordinului de Ministru 6.156/31 august 2023, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 801 din 5 septembrie 2023, și ale Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat – 2011, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4.799/2010.

Promovabilitate de 37,74% la simulare

Potrivit informațiilor furnizate de către prof. Paula-Maria Dărăban (foto), inspector școlar general al județului Mureș, la nivelul unităților de învățământ mureșene organizarea simulării examenului de Bacalaureat s-a desfășurat în conformitate cu legislația din vigoare.

”Am avut absenți mai mulți la proba la alegere a profilului și a specializării, unde au fost 488 de elevi absenți dintr-un total de 3.860 de elevi înscriși la simulare. Promovabilitatea cea mai bună, adică medii peste 5, a fost la proba de Limba și literatura maternă, de 81,49%, urmată de proba la alegere a profilului și a specializării și Limba și literatura română. Ca medii peste 6, pe județ am avut o promovabilitate de 37,74%. Medii de 10 nu am avut, dar am avut foarte multe note de 10, la Matematică și la Istorie au fost multe note de 10”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, prof. Paula-Maria Dărăban.

Evaluare digitalizată a lucrărilor

În acest an, examenul de simulare a examenului de Bacalaureat a avut loc digitalizat, la fel cum se vor desfășura și cele două sesiuni, din iunie-iulie, respectiv august 2024.

”A fost un lucru bun, s-a desfășurat fără probleme, am avut aproximativ 300 de evaluatori în județul Mureș. Această evaluare reduce un pic riscul de eroare umană, adică nu se mai uită punctul din oficiu, nu sunt diferențe foarte mari de notare între evaluatori, nu se greșește la copierea notei de pe borderouri pe lucrări și bineînțeles că se reduce birocrația deoarece nu mai pierdem cele 3-4-5 ore pentru completarea borderourilor finale, care se generează automat din platformă. Examenul de Bacalaureat se va desfășura la fel, doar că la simulare evaluatorii au avut posibilitatea de a evalua de pe un PC aflat la școală, la bibliotecă sau acasă. La examenul din vară lucrările vor fi evaluate doar din Centrul zonal de evaluare, pe PC-urile puse la dispoziție în acest sens”, a precizat prof. Paula-Maria Dărăban.

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2024

Sesiunea iunie-iulie 2024

3-7 iunie 2024 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;

7 iunie 2024 – Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a;

17-19 iunie 2024 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

19-20 iunie 2024 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

19-21 iunie 2024 – Evaluarea competențelor digitale – proba D;

25-27 iunie 2024 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;

1 iulie 2024 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă;

2 iulie 2024 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă;

4 iulie 2024 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă;

5 iulie 2024 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;

8 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 – 18.00;

9-11 iulie 2024 – Rezolvarea contestațiilor;

12 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor finale.



Sesiunea august 2024

15-22 iulie 2024 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe;

8-9 august 2024 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

9 august 2024 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

12 august 2024 – Evaluarea competențelor digitale – proba D;

13-14 august 2024 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;

19 august 2024 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă;

20 august 2024 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă;

21 august 2024 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă;

22 august 2024 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;

26 august 2024 – Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 – 18.00;

27-29 august 2024 – Rezolvarea contestațiilor;

30 august 2024 – Afișarea rezultatelor finale.

Supraveghere video și audio

Ordinului de Ministru 6.156/31 august 2023, articolul 7, prevede:

(1) Comisiile de Bacalaureat județene/ Comisia de Bacalaureat a municipiului București asigură dotarea cu camere de supraveghere video și audio funcționale a sălilor în care se desfășoară activități specifice examenului de Bacalaureat: instruirea membrilor comisiilor de Bacalaureat, susținerea probelor, descărcarea și multiplicarea subiectelor, predarea și preluarea lucrărilor scrise, evaluarea lucrărilor scrise, depozitarea bagajelor.

(2) Până la începerea probelor de examen, comisiile de Bacalaureat județene/ Comisia de Bacalaureat a municipiului București iau/ ia toate măsurile, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcționale de supraveghere video și audio.

(3) Activitatea de monitorizare a desfășurării examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Bacalaureat.

(4) În vederea asigurării desfășurării corecte a examenului de Bacalaureat, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile de Bacalaureat din centrele de examen și comisiile de Bacalaureat județene/ Comisia de Bacalaureat a municipiului București verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude, tentative de fraudă sau în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude, tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen menționate la alineatul (1), din centrul respectiv.

(5) Dacă, în urma verificărilor menționate la alineatul (4), se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor privind organizarea și desfășurarea examenului de Bacalaureat, comisia de Bacalaureat din centrul de examen ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidaților din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunță comisia de Bacalaureat județeană/ Comisia de Bacalaureat a municipiului București, care propune eventualele măsuri de sancționare și informează Comisia Națională de Bacalaureat.

Interdicții anti-fraudă

Ordinului de Ministru 6.156/31 august 2023, articolul 11, prevede:

(1) Se interzice candidaților la examenul de Bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de Bacalaureat în acest scop.

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alineatul 1 în sala stabilită de comisia de Bacalaureat în acest scop nu sunt primiți în examen.

(3) Se interzice candidaților la examenul de Bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, dispozitive tip IoT, precum și orice alte mijloace electronice de calcul sau de comunicare/ care permit conectarea la internet/ la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicarea cu alți candidați/ asistenți din centrul/ centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaților la examenul de Bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(6) Candidații care încalcă regulile menționate la aliniatele (3) – (5) sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/ obiectele interzise au fost folosite sau nu, dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de către cadrele didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit/ au transmis sau nu materialele interzise.

(7) Încălcarea regulilor menționate la aliniatele (3) – (5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen“, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații „eliminați din examen“ nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de Bacalaureat.

