VOCILE CETĂȚII. ”Panem et circenses”

Dacă plebea era controlată de către patricieni în Roma antică prin pâine și circ (”Panem et circenses”) iată că în zile noastre însorite de primăvară din martie 2024 acestea revin la ordinea zilei prin pomenile cu iz electoral și circul promisiunilor deșarte cu care mai toate partidele politice din România încep să inunde ziarele și posturile de televiziune.

Dar Martie este poate cea mai aglomerată luna din punct de vedere al turismului și al aviației mondiale și asta întrucât este luna în care se ține cel mai mare târg de turism din lume, când se fac ultimele lansări de programe turistice pentru anul în curs, iar industria de aviație trece la programul de vara odată cu definitivarea programelor de curse regulate și lanțuri de curse charter pe sezonul estival.

Cine nu este la ITB Berlin nu există și nu se respectă ca instituție reprezentativă a unei țări zicea un hâtru jurnalist. Așa că după bâlba de anul trecut, Ministerul Turismului din România a participat în perioada 5-7 martie 2024 în Berlin la târgul de turism ITB, alături de 80 de miniștri și secretari de stat, 72 de ambasadori și 5.500 de expozanți din mai bine de 170 de țări. Oferta celor 38 de reprezentanți români s-a axat pe circuite culturale, city brack-uri și sejururi la Marea Neagră și în Delta Dunării. Este de apreciat lansarea de către brașoveni a catalogului turistic al României care se adresează coerent turiștilor vorbitori de limba germană cu oferte ca destinații turistice de excelență Poiana Brașov, Bran, Ghimbav sau Feldioara într-un pachet de turism accesibil prin zborurile operatorului aerian Fly Lili pe Aeroportul Internațional Brașov din destinațiile: München (6/săptămână), Nürnberg (3/săptămână) și la Stuttgart (3/săptămână). Diferența de alte dați sau alte târguri de turism a fost punerea în centrul atenției la ITB de la Berlin a Inteligenței Artificiale, care va juca un rol major și în industria turismului. Se pare că “ION” – primul Consilier AI al Guvernului României a fost cel care i-a sfătuit pe guvernanți să participe cu stand național la ediția ITB din 2024 de la Berlin. Bravo lui!

Luna martie 2024 a urmat cu conferințe de punerea de către UNWTO -forul mondial din turism – a accentului pe implicarea femeilor mangeri în” industria ospitalității” mai ales că la 8 Martie era sărbătorită ziua femeilor.

A urmat apoi ce de-al 12-lea Congres Mondial privind Turismul de Iarnă, Munte și Wellness din Andorra, având ca tema: „Sustenabilitatea și bunăstarea, cheile turismului montan”. Andorra ce nu are aeroporturi, gări sau porturi, dar la o suprafață de 468 de kilometri pătrați și o populație de nici 100.000 de locuitori gestionează anual 10 milioane de turiști, ce face ca această industrie să reprezinte cam 80% din PIB. Turismul pe zăpadă și de munte, precum și turismul de wellness, sunt sectoare care permit dezvoltarea durabilă, dar și conservarea biodiversităţii generând locuri de muncă şi bunăstare populației locale. Ceea ce locuitorii din Andorra au înțeles demult și pratică așa cunoscutul concept de „selfness”, deși nici ei nu au în Munții Pirinei vârfuri mai mari de 3.000 de metri.

Și nu știu cum îmi vine în minte faptul că județul Mureș are cam aceleași atuuri de turism cu munte și spa-uri, chiar cu câteva ingrediente mai multe, la o suprafață de 12 ori mai mare și la o populație de 6 ori mai mare decât Andorra și se mândrește cu cei abia 474.000 de turiști găzduiți în 2023!

Dar hai să încheiem capitolul turism cu informația că România începând cu 12 iunie 2024 va fi gazda ”#ECTAA – The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations” ce vor continua și detalia inițiativa de la ITB 2024 din Berlin pe tema soluțiilor europene cu accent pe responsabilitatea turismului pentru biodiversitate și justiția climatică precizând surse de finanțări pe termen lung cât și aport de know how legat de tehnologie și sustenabilitate dar și soluții pentru garantarea pachetelor turistice. Partea de aviație a fost marcată de Aviation Event găzduită de Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” la Cluj Napoca acolo unde s-a întâlnit elită aviației civile europene în cea de-a 3-a ediție punând la aceeași masă șefi de companii aeriene (Peter Baumgarten – ex Ethiad & Bluearbre Ltd., Robert Carey – Wizzair, Hakki Guntay – Turkish Airlines, Narcis Obreja – TAROM, Michael Kerkloh – Lufthansa), directori de aeroporturi (David Cioceo – Cluj Napoca, Antonello Bonolis – Bologna, Pawel Galiak – Cracovia, Jesus Caballero – Sofia, Betina Ganghofer – Salzburg, Laila Odină – Riga, Grank Quante – Burgas), înalți experți din UE (Renew Ramon Bauza – coordonatorul comitetului de transport și turism din Parlamentul Europei, Claudia Tapardel – CT EU Affairs, Andrew Charlton – Aviation Advocacy, Bastiaan Bruije- Consiliul Internațional al Aeroporturilor din Europa, Delia Dimitriu – Smarter Mobility), jurnaliști de prestigiu din industria aviației și turismului, dar și oficialități ale administrațiilor publice locale din Cluj. Evenimentul a fost urmat de o excursie în zona maramureșeană deservită de către Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj.

După nici o săptămnă, Industria Aviației avea să-și premieze la Ekali, în 17 martie 2024, cei mai performanți reprezentanti prin 2024 Air Transport Awards: ATN Awards – Aeroportul Bordeax, Manufacturer of the year – Embraier, Airport of the year – IGA Istambul, Airline of the year – IndiGo, Alliance of the year – SkyTeam, Leader of the year – dr. ing. David Ciceo, director general Aeroportul Internațional Cluj.

Apoi, Asociația Aeroporturilor din România a publicat în 21 martie statistica activităților pe luna februarie 2024 a aeroporturilor din România ce au înregistrat per general o creștere de 4,3% față de februarie 2023. Evident, pe primele trei locuri sunt aeroporturile din București, Cluj, Timișoara. Cu un volum de abia 19.272 de pasageri Aeroportul Târgu Mureș pe locul 9 este urmat de Aeroportul Brașov cu 9.544 de pasageri din 17 aeroporturi din țară. La numărul de avioane deservite, Aeroportul Târgu Mureș coboară pe locul 13, fiind devansat de Aeroportul Brașov și urmat doar de aeroporturile din Oradea, Maramureș, Satu Mare și Tulcea.

Ce este mai trist, începând cu 28 martie 2024 Aeroportul Târgu Mureș va mai pierde de la singurul operator Wizzair zborurile la Memmingem și Dortmund rămânând cu zborurile de Londra, două pe săptămână și Budapesta trei pe săptămâna, la orele 22.50. Aeroportul Brașov în schimb, ca și aeroporturile din Cluj, Sibiu și Bacău, are mai mulți operatori aerieni și va avea mai multe destinații cu specificația că Brașovul va avea și el trei zboruri pe săptămână la Budapesta, operate de Wizzair, dar la ore rezonabile de dimineață, care cu siguranță vor fi asaltate de concetățenii de etnie maghiară din județele Covasna și Harghita, în defavoarea zborurilor la Budapesta de pe aeroportul din Târgu Mureș.

Așa că alegerile care bat la ușa vor aduce cu siguranță în discuție aeroportul și potențialul turistic mureșean într-o adevărată campanie cu pâine și circ!

Ștefan Petru RUNCAN,

Expert internațional în aviație civilă