Businessman with smartphone playing poker online and casino table with cards and chips. Online poker, internet gambling, online casino rooms concept. Pinkish coral bluevector isolated illustration

Viitorul jocurilor de noroc online: Cum stabilesc noi standarde cazinourile fără rulaj Distribuie Industria jocurilor de noroc, cândva recunoscută pentru cazinouri fizice și sălile de aparate mecanice, a cunoscut numeroase modificări pe parcursul anilor. De la cazinourile fizice care au acaparat piața, la noul trend de cazinouri mobile, unde jucătorii au parte de o portabilitate crescută care îi ajută să acceseze jocurile de noroc mult mai ușor. Chiar dacă industria a evoluat, niciuna dintre modalitățile de jocuri de noroc enumerate mai sus nu a dispărut. Ele coexistă, astfel încât piața oferă jucătorilor posibilitatea de a alege una sau mai multe dintre aceste moduri de acces. Într-o piață atât de competitivă au apărut însă și noi moduri prin care cazinourile online încearcă să se diferențieze de concurență. Pe lângă multiplele tipuri de bonusuri puse la dispoziție, operatorii plusează cu oferte fără rulaj. Acest lucru practic nu face decât să aducă normalitate într-un aspect deseori contestat. Faptul că operatorii de cazinouri impun un rulaj la pentru retragerea câștigurilor obținute cu fonduri bonus a fost mereu una dintre principalele probleme de care s-au plâns jucătorii. Pe bună dreptate, deoarece în unele cazuri rulajele ajung chiar și x50. Ce înseamnă asta, foarte simplu. Dacă ai câștigat 100 de lei printr-un bonus oferite de un cazinou online, iar rulajul impus este de x50, atunci va trebui să efectuezi pariuri în valoare totală de cel puțin 5.000 de lei pentru a-ți putea retrage acei 100 de lei. Pare incredibil, însă este adevărat. Cerințele exagerate de rulaj descurajează deseori jucătorii să mai activeze bonusuri la cazinourile online. Această practică a fost preluată de majoritatea cazinourilor online, care practică în prezent cerințe de rulaj cuprinse între x1 – x60. Apariția cazinourilor fără rulaj Competitivitatea tot mai mare din cadrul industriei de gaming face ca operatorii să plece urechile și la doleanțele jucătorilor. Pe lângă rezultate cinstite și platforme fără erori, utilizatorii solicită constant transparență și bonusuri corecte, fără rulaje exagerate. Tot mai multe cazinouri au început să introducă oferte de bonus fără rulaj. Acest lucru nu înseamnă nimic altceva decât că fiecare jucător poate retrage câștigurile realizate fără să fie nevoit să mai ruleze banii. Și la bonus fără rulaj vor fi termeni și condiții de îndeplinit, însă nu se compară cu rulajele mari solicitate de unele cazinouri. Acest tip de bonus fără rulaj a intrat rapid în preferințele jucătorilor din România. Cine nu își dorește până la urmă fonduri pe care să le poată folosi la jocurile de noroc și mai apoi să poată retrage direct câștigurile? Beneficiile acestui tip de bonus sunt clare. Jucătorii nu mai sunt nevoiți să plaseze pariuri suplimentare pentru a-și putea retrage câștigurile. Acest tip de bonusuri îmbunătățește considerabil experiența unui utilizator la un casino online. Atracția bonusurilor fără rulaj pentru jucătorii români Jucătorii din România nu se diferențiază foarte mult de cei din străinătate. Își doresc transparență și echitate atunci când vine vorba despre bonusuri. Potrivit unui studiu de piață, principalele motive pentru care românii accesează jocurile de noroc sunt distracția și pentru a câștiga bani. Un bonus fără rulaj contribuie din plin la ambele motive exprimate. Cu toate acestea, cazinourile continuă să trateze în mod diferit jucătorii români, impunându-le rulaje mari. Faptul că tot mai multe cazinouri au în oferta lor și bonusuri fără rulaj nu face decât să confirme necesitatea acestora pe piața din România. Impactul asupra standardelor și reglementărilor din industrie Faptul că operatorii care oferă bonusuri fără rulaj înregistrează creșteri în rândul numărului de utilizatori nu este o surpriză. Acest lucru va duce însă automat la o reacție din partea altor cazinouri, care vor fi nevoite să-și îmbunătățească oferta cu bonusuri asemănătoare. Acest lucru este în favoarea utilizatorilor, care în timp vor avea condiții de joc mai transparente, cu oferte de bonus mai atractive. În ceea ce privește organismul principal de reglementare a jocurilor de noroc în România – ONJN, acesta nu va pune piedici cazinourilor pentru a oferi bonusuri fără rulaj. Tendințe viitoare în domeniul jocurilor de noroc online Dorința cazinourilor de a se evidenția în fața concurenței cu oferte speciale va atrage noi modalități de recompensare a utilizatorilor. Pe lângă tradiționalele bonusuri la depunere sau fără depunere, în timp au apărut și ofertele Roata Norocului, statusuri, misiuni zilnice sau săptămânale, programe VIP și alte moduri de recompensare a utilizatorilor. Trendul nu se oprește aici, dimpotrivă. Operatorii vor căuta mereu să inoveze cu noi moduri de stimulare a jucătorilor. Asta nu înseamnă însă că cerințele de rulaj vor dispărea definitiv și că nu vor mai fi aplicate de cazinouri. Suntem convinși că această practică va continua să fie utilizată, însă sperăm ca în timp să scadă tot mai mult rulajul minim impus. Este însă de așteptat ca operatorii să fie mult mai deschiși la introducerea acestor bonusuri în ofertă.

Share