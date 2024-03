Lecție despre antreprenoriat cu Răzvan Rusu

Distribuie

Elevii Liceului Silvic Gurghiu au avut parte de o lecție cu totul inedită despre antreprenoriat. Invitatul special a fost Răzvan Rusu, antreprenor cunoscut pentru „Bunătățurile de Idicel” pe care le-a transformat într-o afacere de succes. Lecția de la Gurghiu face parte din cadrul proiectului „Vreau să fiu antreprenor” derulat de Romanian Business Leaders, filiala Mureș.

„Cred mult în educație și în grija pentru copiii de la sate, exact cum i-am găsit pe elevii de la Liceul Silvic din Gurghiu, peste deal de Idicel. Aici a studiat și bunicul meu și am simțit ca am o responsabilitate să îi cinstesc memoria cu mândrie. Elevii au fost cei mai interesați și atenți din toată experiența mea de pana acum, desi am dus doar trei ciocolate ca premium pentru întrebări, efectiv la final a curs cu întrebări si curiozități. Am plecat cu inima plina de bucurie si împăcat, ca poate cine știe, o sa le rămână in minte experiența mea si nu o sa mai plece la lucru afară, pentru ca avem destul la noi in țară!”, a precizat Răzvan Rusu.

Misiunea „Vreau să fiu antreptrenor” este să sprijine dezvoltarea următoarei generații de antreprenori și inovatori ai României. Romanian Business Leaders este o organizație imparțială, apolitică. RBL este vocea și vehiculul de acțiune al liderilor din mediul privat de business pentru construcția unei Românii în care generațiile viitoare să își dorească să trăiască.

