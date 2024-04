Rezerviștii militari mureșeni, în ședință anuală

Distribuie

În prezența gen. mr. (r) Ioan Dan, fost locțiitor al procurorului României și, în prezent, membru în forul director al rezerviștilor militari, în asociația-mamă cu sediul în Capitală, la Cercul Militar Târgu Mureș a avut loc joi, 4 aprilie, ședința anuală a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere (ANCMRR) „Avram Iancu” Mureș și a filialei Cultul Eroilor „Regina Maria”.

Mediată de gen. mr. (r) Gheorghe Popa, președintele filialei rezerviștilor și al filialei veteranilor de război, ședința a debutat, solemn, cu intonarea Imnului Național al României, urmând Imnul Rezerviștilor, o compoziție pe versuri, îndrăgită și vioaie, menită să mențină pe baricade, mereu în alertă, cadrele militare, și după trecerea lor în rezerva oștirii române. Un pios moment de reculegere s-a ținut în memoria veteranilor de război și camarazilor rezerviști, decedați în răstimpul trecut de la ședința anului 2023.

Generalul maior (r) Gheorghe Popa a prezentat obișnuita dare de seamă, cu mulțumirea că organizația rezerviștilor pe care o conduce reunește membri cu inițiativă și s-a întinerit, venind alături de vechii membri cadre militare ieșite de curând la pensie. Au fost trecute în revistă realizările anului trecut, în orașele mureșene, multiplele participări în mediul rural precum și în alte județe, la evenimente în memoria veteranilor de război și la invitația primarilor care s-au remarcat prin destoinice fapte, omagiind înaintașii. Cu multe detalii, darea de seamă a rememorat un an cu numeroase activități proprii, dar și cu implicarea în evenimentele tuturor „armelor”, alături de alte organizații ale rezerviștilor, precum și alături de Forțele Speciale, de militarii activi. Există o bună colaborare și cu structurile militare ale MAI, Poliție, Jandarmi, Pompieri, legământul de a servi patria și o prietenie strânsă creând o legătură pe viață între rezerviști.

Totodată, a fost evidențiată activitatea susținătorilor organizației: a generalului de brigadă Stoica Mușat, cu o lăudabilă permanență la „timona” rezervei militare, a Asociației Cultul Eroilor „Regina Maria” – președinte col. (r) Ioan Cocian, a Clubului Tanchiștilor condus de col. (r) Todea Ispas, a Asociației Eagles 09 condusă de col. (r) Ionel Negru, secretar Ioan Man. Nu în ultimul rând, a fost apreciată colaborarea fructuoasă cu organizația similară MAI, a rezerviștilor din poliție, președintele acesteia, col. (r) Ioan Tohănean, propunând în cuvântarea sa ca din acest an să fie reunite mai multe acțiuni ale celor două organizații și să existe întâlniri comune de câte ori evenimentele cer acest lucru.

Președintele Asociației Cultul Eroilor „Regina Maria”, col. (r) Ioan Cocian, a prezentat darea de seamă a unui an bun, cu multe deplasări în teren și acțiuni în memoria eroilor români și veteranilor de război, în județ, precum și acțiuni derulate cu alte filiale „Cultul Eroilor”, în țară. Acestea vor continua și se dorește, de asemenea, dezvoltarea filialei prin atragerea de noi membri, chiar rezerviști – membri și în alte organizații, în folosul societății civile și pentru a menține viu cultul înaintașilor, în rândul copiilor si tinerilor.

Spre finalul ședinței a luat cuvântul gen. mr. (r) Ioan Dan, oaspetele din Capitală, născut în județul Mureș și venind aici cu mare drag, numindu-i camarazi pe rezerviști și punctând faptul că nu e verificator și nici controlor, ci dimpotrivă, e prieten și susținător atunci când participă la ședința unei filiale. Cuvinte adresate de domnia sa au fost de încurajare, felicitări și spor în activitate.

Generalul maior Ioan Dan este autorul volumului istoric pe care mulți români s-au grăbit să îl citească, „Procesul generalului Ion Antonescu”, un demers editorial care a fost posibil datorită accesului fostului procuror la o seamă de documente, dar și datorită interesului și muncii sale laborioase pentru restituirea unui adevăr istoric. Domnia sa ne-a destăinuit, la finalul ședinței, că preocuparea sa actuală este de a afla toate detaliile despre victime ale celui de Al Doilea Război Mondial, despre ostași plecați pe front din Pogăceaua, comuna sa natală, și de a sprijini ridicarea unui monument în memoria lor. Actualul general de armată a părăsit localitatea natală mureșeană în vremea ocupației hortyste, avea o vârstă fragedă când familia sa a fost forțată să ia drumul pribegiei, iar doi dintre unchii săi, frați ai mamei sale, au pierit în război. Fetele domniei sale trăiesc la Târgu Mureș, împreună cu familiile lor și este decis să petreacă mai mult timp aici, „unde multe lucruri bune se pot înfăptui”.

Lia VINȚELER,

Asociația Cultul Eroilor Mureș