Szabó József Levente: „Într-o comunitate, sunt trei lucruri majore pe care trebuie să le facă un primar”

Distribuie

Ceuașu de Câmpie este una dintre comunele mari din județul Mureș, având în componență 8 sate: Voiniceni, Câmpenița, Herghelia, Porumbeni, Culpiu, Săbed, Bozed și satul reședință de comună – Ceuașu de Câmpie. Szabó József Levente este primarul comunei de 20 de ani și potrivit acestuia ultimii 4 au fost cei mai buni în privința accesării de fonduri nerambursabile.

„Într-o comunitate, sunt trei lucruri majore pe care trebuie să le facă un primar, unu: să introducă apa potabilă în fiecare localitate, doi: canalizarea și, ulterior, să fie asfaltate străzile. Acestea sunt cele trei lucruri esențiale, apoi urmează iluminatul public și trotuarele. Dacă ai aceste 5 lucruri puse la punct într-o comună, pe urmă poți să te gândești la alte aspecte cum ar fi cele sociale. Ne gândim și în paralel la problemele sociale, dar nu te poți gândi din perspectiva unor proiecte mari, ci doar punctual”, a declarat primarul comunei, pentru cotidianul Zi de Zi.

Apă potabilă în fiecare sat al comunei

„Proiectul cu care mă mândresc, fiind un proiect nu de 4 ani, ci de 20 de ani, de când sunt primar, este introducerea apei potabile în fiecare sat al comunei. Mă refer la Săbed, Porumbeni, Herghelia, Culpiu și Bozed. În cele 5 sate nu a existat apă și în cursul verii le duceam cu cisterna, pentru că în ultimii 5-10 ani, izvoarele au secat și oamenii au rămas fără apă potabilă. Este o investiție foarte importantă, pentru că putem spune că apa este viață, iar unde nu există apă, nu există viață, fiind o problemă majoră pentru locuitorii din satele respective”, a declarat Szabó József Levente, primarul comunei Ceuașu de Câmpie.

Canalizare – magistrala principală, aproape finalizată

Un alt proiect important al comunei Ceuașu de Câmpie este realizarea rețelei de canalizare. „Magistrala canalizării este finalizată în proporție de 95%. Este vorba de satele Voiniceni, Ceuașu de Câmpie și Câmpenița. Din 2016, am câștigat finanțare pentru acest proiect, dar am avut probleme cu executanții. Din păcate, am pierdut cel puțin 5-6 ani din această cauză”, ne-a explicat primarul comunei Ceuașu de Câmpie.

Urmează ca rețeaua de canalizare din cele trei sate să fie extinsă și pe străzile laterale. Proiectul, finanțat prin Programul „Anghel Saligny”, este în faza de organizare a licitației. „Până în 17 aprilie este termenul de depunere a ofertelor”, a precizat Szabó József Levente.

Valoarea totală a proiectului de construcție a magistralei de canalizare ajunge la suma de 15,8 milioane de lei. Din această sumă, cea mai mare parte: 11,1 milioane de lei, sunt din bugetul local, iar 4,7 milioane reprezintă finanțarea nerambursabilă, obținută prin AFIR.

Proiectul care prevede extinderea rețelei de canalizare pe străzile laterale va fi realizat din fonduri guvernamentale în valoare de 18 milioane de lei, acestei sume i se adaugă o contribuție de bugetul local de aproape 1,6 milioane de lei.

Racordare fără costuri pentru cetățeni

„Nu trebuie să plătească niciun cetățean, nici un leu ca să se racordeze la canalizare, de aceea ne-a și costat atâta. Noi am prevăzut lucrarea cu gură de vizitare și cu racordul gata făcut pentru fiecare gospodărie”, a precizat Szabó József Levente.

Următorul pas pentru ca magistrala de canalizare să devină funcțională este preluarea acesteia de către Aquaserv. „Noi deja am trimis o adresă ca să ne preia, pentru că noi, Primăria, nu putem să fim operatori, nici la apă și nici la canalizare”, a adăugat primarul.

Proiect pentru canalizare în celelalte sate

Pentru canalizarea din celelalte sate din comună: Porumbeni, Herghelia, Culpiu, Săbed și Bozed, Primăria Comunei Ceuașu pregătește documentația pentru depunerea unui proiect, în cadrul programelor de finanțare prin PNRR. Soluția aleasă în cazul acestor sate este construcția de canalizări individuale cu fose septice.

Asfaltări din bugetul local, din fonduri europene și guvernamentale

În ultimii ani, prin proiecte PNDR au fost asfaltate străzi din Culpiu, Herghelia și Bozed. În timp ce cu fonduri din bugetul local au fost realizate asfaltări în Câmpenița și în Ceuașu de Câmpie. Primăria comunei a mai depus două proiecte pentru asfaltarea străzilor, unul la AFIR și altul în cadrul Programului „Anghel Saligny”.

Căminul Cultural și Dispensarul, reabilitate

Mai sunt în derulare patru proiecte finanțate prin PNRR: stații de încărcat mașini electrice – o stație în Voiniceni și una în Ceuașu de Câmpie, reabilitarea Căminului Cultural din Ceuașu de Câmpie, renovarea în totalitate a Dispensarului Uman din centrul comunei și elaborarea în format GIS a PUG-ului.

„Pentru dispensar deja avem semnat contractul de execuție și s-au și apucat de lucrări. Termenul de execuție a lucrărilor este de 12 luni. Sperăm că se va ține constructorul de contract și atunci vom avea un dispensar uman cu tot ceea ce este necesar”, a explicat Szabó József Levente, primarul din Ceuașu de Câmpie.

De asemenea, primăria a depus două proiecte pentru reabilitarea școlilor din Voiniceni și Săbed. Proiectele sunt în etapa de analiză la Compania Națională de Investiții.

Iluminatul public, modernizat în toată comuna

Iluminatul public stradal va fi modernizat în toate cele 8 sate din comuna Ceuașu de Câmpie. Becurile vor fi înlocuite cu corpuri de iluminat LED. Proiectul este finanțat printr-un program al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), cu suma de 2,2 milioane de lei. „Suntem în procedura de licitație. Diferența este că vom avea un consum mai mic și bec pe fiecare stâlp.În primă fază, sunt licitate lucrările din satele Voiniceni, Ceuașu și Câmpenița. Apoi, urmează restul satelor”, a precizat primarul.

Trotuare noi, din bugetul local

Primăria Ceuașu de Câmpie va moderniza 2 km de trotuare din satele Voiniceni, Ceuașu de Câmpie și Câmpenița. Lucrările vor fi realizate cu fonduri din bugetul local, valoarea proiectului fiind de 460.000 de lei. „Toată lumea crede că trotuarele acestea de beton, pe care le facem, au fost cuprinse în proiectul cu canalizarea. Nu, în acel proiect au fost cuprinse doar refacerile la forma inițială. Unde nu exista trotuar, nu va veni constructorul magistralei de canalizare să facă unul nou”, a menționat Szabó József Levente. Apoi, a explicat de ce a fost aleasă varianta trotuarelor betonate. „Dacă le făceam din pavaj, ne-ar fi costat foarte mult, de două ori mai mult decât ne costă să le facem din beton.”

Serviciul de Voluntariat pentru Situații de Urgență

În cadrul SVSU Ceuașu de Câmpie activează peste 30 de pompieri voluntari, primarul comunei apreciind în mod deosebit activitatea acestora. „Avem și o mașină mare de pompieri, pe care o folosim la stingerea incendiilor, iar cetățeni din comună ne-au sponsorizat cu o mașină mică de teren, tot pentru intervențiile pompierilor voluntari. Prin Consiliul Local, am construit un garaj mare, pentru că ne dorim să avem un serviciu de permanență, 24 de ore din 24. Este o clădire nouă, construită cu bani de bugetul local, care este finalizată în proporție de 90%”, a declarat Szabó József Levente.

Mașina mare de pompieri a fost primită printr-o donație, însă a trebuit să contribuie și primăria cu o sumă de bani. „Am spus că și dacă o singură viață va fi salvată, datorită mașinii respective, atunci a meritat investiția. Cofinanțarea noastră a fost de 30.000 de lei. Voluntariatul funcționează la noi foarte bine. Avem 32 de persoane, care fac voluntariat”, a adăugat primarul comunei Ceuașu de Câmpie.

Valentin COVACIU