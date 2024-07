Servicii medicale gratuite cu bilet de trimitere la Spitalul Oncologic Medex

Spitalul Oncologic Medex și-a deschis porțile către pacienții din județul Mureș, și numai, cu cele mai avansate tehnici de diagnostic și tratament al cancerului. Pentru început, accesul gratuit va fi posibil pentru serviciile medicale oferite în cadrul Ambulatoriului de specialitate, urmând ca în perioada următoare accesul să fie extins.

Examinare PET-CT pentru diagnosticul cancerului, unică în Mureș

Serviciile oferite în cadrul Spitalului Oncologic Medex sunt susținute de un centru modern de imagistică, Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală fiind dotat cu aparatură de ultimă generație.

Aici funcționează primul PET-CT, tomografie cu emisie de pozitroni, din județul Mureș. Investigația cu acest aparat oferă pacienților posibilitatea de a beneficia de un diagnostic cât mai precis al cancerului. PET-CT este un echipament hibrid, care combină tomografia computerizată (CT) cu tomografia cu emisie de pozitroni (PET), și oferă informații detaliate despre anatomia organelor, activitatea metabolică a țesuturilor.

”Tehnica PET-CT este o tehnică hibridă, morfofuncțională, morfologică prin prisma aparatului CT, care ne arată imaginile morfologice anatomice, și aparatura PET, care ne arată partea funcțională, folosim singurul radiotrasor avizat în România, fluoro 18F-FDC (fluorodeoxiglucoză), care ne arată metabolismul glucozei, după care se suprapun cele două examinări și vedem unde este localizată leziunea cea mai intens activă metabolic. Vedem precis unde sunt leziunile canceroase, active. Se pot vedea leziuni de 2-4 milimetri. De obicei, examinarea PET-CT schimbă foarte des tratamentul, trece pacientul dintr-un tratament curativ într-unul paliativ sau invers”, a explicat, pentru cotidianul Zi de Zi, Ionuț Rus, medic specialist medicină nucleară.

PET-CT permite doze de iradiere reduse și riscuri minime. Pentru a beneficia de investigația PET-CT pacientul are nevoie să parcurgă înainte câțiva pași pregătitori.

”Deoarece noi evaluăm metabolismul glucozei, pacientul trebuie să țină un anumit regim. Să vină nemâncat de cel puțin șase ore înaintea examinării, poate să își ia toate medicamentele, iar pacienții diabetici să-și țină glicemia sub control, care trebuie să fie sub 150 de miligrame per decilitru. Este indicat să nu facă efort cu 24 de ore înaintea investigației deoarece substanța se va duce în mușchi. Ajuns la noi, pacientul este preluat, consultat pentru a vedea dacă are indicația corectă, i se măsoară tensiunea, glicemia, înălțimea, greutatea, deoarece doza administrată de radiotrasor se modulează pe greutatea sa. După injectare se așteaptă un timp de o oră ca să se disemineze substanța în organism, după care se face achiziția imaginilor. Acestea durează cam 20 de minute. Se scanează întreg corpul într-o singură examinare, după care mai urmează încă o perioadă de așteptare, de câteva minute, până ne decidem dacă mai vrem să face un detaliu sau nu, după care pacientul poate pleca. Recomandarea este ca ulterior să nu stea cu copii mici în brațe, ori cu animale de companie sau lângă femei însărcinate deoarece este puțin radioactiv. În rest, poate să-și continue toate activitățile zilnice în mod normal”, a adăugat dr. Ionuț Rus.

Investigația PET-CT reprezintă o componentă importantă în diagnosticul și tratamentul cancerului, oferă informații precise despre localizarea, stadializarea tumorii, monitorizarea progresiei și răspunsul la tratament.

Tratament personalizat

Buncărele spitalului adăpostesc și un computer tomograf (CT) pentru simulare, o tehnologie de vârf folosită pentru planificarea tratamentelor oncologice. Sunt vizualizate în timp real forma tumorii și structurile înconjurătoare, ceea ce permite o planificare precisă a fiecărei ședințe de tratament. Poziția inițială a pacientului, obținută pe simulator, se menține pe toată durata tratamentului datorită sistemelor de imobilizare de înaltă tehnologie și sistemului de scanare prin care sunt obținute imagini de rezoluție înaltă, care diferențiază cu exactitate și precizie țesuturile care trebuie iradiate.

Compartimentul de radioterapie externă este alcătuit din două săli de tratament, în prezent fiind dotată o singură sală cu acceleratorul liniar Halcyon de ultimă generație. Al doilea compartiment urmează să fie dotat cu sistemul TrueBeam, o tehnologie de radioterapie inovatoare, de ultimă generație.

”Momentan dispunem de un accelerator liniar Halcyon, de ultimă generație. Licențele din dotare ne permit atât personalizarea, cât și adaptarea planului de tratament la nevoile pacientului și administrarea precisă a ședințelor de radioterapie. Pacientul este poziționat pe masa de tratament, exact ca la simulatorul CT, folosind aceleași mijloace de poziționare. Pe toată durata tratamentului pacientul este monitorizat continuu, iar dacă există mișcări nedorite se oprește tratamentul. Înainte de a începe tratamentul se achiziționează un set de imagini pentru a verifica corectitudinea poziției pacientului. Aceste date sunt transmise pe o platformă unde sunt analizate și furnizate neconcordanțele. Astfel, înaintea ședințelor de tratament putem asigura o modificare, o adaptare a planului de tratament la nevoile pacientului pentru a asigura calitate în ceea ce facem”, a precizat David Doagă, fizician în cadrul Laboratorului de radioterapie.

Echipament unic în România

În Compartimentul de radioterapie internă, pacienții vor beneficia de brahiterapie, o metodă de tratament prin care sursa radioactivă ajunge în contact direct cu volumul tumoral. De asemenea, aparatul este unic la nivelul județului Mureș.

”Bravos este unicul echipament de brahiterapie din Târgu Mureș, un echipament de ultimă generație și primul echipament achiziționat în România. Permite o dozare preciză și minimizarea efectelor adverse asupra țesuturilor sănătoase”, a explicat dr. Andreea Cudlici, medic radioterapeut. După administrarea anesteziei, pacientele se vor recupera în zona ATI.

Din dotarea Spitalului Oncologic Medex amintim și aparatul MRI (Magnetic Resonance Imaging), esențial în diagnosticarea și monitorizarea diferitelor tipuri de cancer. De asemenea, radiografia RX este folosită pentru detectarea și monitorizarea tumorilor, evaluarea sănătății osoase și identificarea problemelor pulmonare. Mamografia cu raze X este folosită pentru detectarea și monitorizarea cancerului de sân, evaluarea modificărilor țesutului mamar și planificarea tratamentelor.

Spitalul Oncologic Medex are 116 paturi de spitalizare, dintre care 77 spitalizare de zi și 39 de spitalizare continuă. Saloanele sunt gândite cu șase, patru și respectiv două paturi. Majoritatea saloanelor sunt cu două paturi pentru a oferi pacientului intimitatea de care are nevoie. Pacienții au la dispoziție și o zonă de relaxare și socializare, unde se pot întâlni cu aparținătorii.

Deschidere etapizată a structurii spitalului

Ambulatoriul de specialitate include 18 specialități medicale: Alergologie, Cardiologie, Chirurgie generală, Chirurgie orală și maxilofacială, Chirurgie toracică, Diabet, nutriție și boli metabolice, Dermatologie și venerologie, Endocrinologie, Gastroenterologie, Ginecologie, Hematologie, Neurologie, Oncologie, ORL, Pneumologie, ORL, Psihiatrie, Radioterapie și Urologie.

Accesul la serviciile din ambulator se fac pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie, dar și în regim privat, pacientul având opțiunea de a-și plăti consultația și investigația, dacă dorește.

”Fiind un proiect social, noi ne dorim ca fiecare pacient care dorește să apeleze la serviciile Spitalului Oncologic Medex să poată avea acces. Din acest motiv ne-am gândit la o deschidere etapizată a structurii spitalului. În momentul de față am contractat cu Casa de Asigurări de Sănătate ambulatoriul integrat și pacienții se pot adresa policlinicii noastre pentru servicii de consult și anumite procediuri care se pot face în regim de ambulatoriu. Pe urmă, medicul specialist din ambulatoriu poate să facă recomandări pentru celelalte secții și laboratoare pe care le avem în cadrul spitalului. În etapele următoare vom deschide și celelalte structuri pe măsură ce vom contracta serviciile cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru început, am dorit să existe o corelare directă între contractarea serviciilor cu Casa de Asigurări de Sănătate și asigurarea serviciilor în regim privat”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Mirela Câmpian, managerul Spitalului Oncologic Medex.

Focus pe starea de bine a pacientului

Spitalul va promova în rândul pacienților un stil de viață sănătos din toate punctele de vedere și va acorda, pe lângă servicii medicale, și servicii de consiliere psihologică, consiliere spirituală.

Deoarece pe lângă echipamente medicale de ultimă generație, care să ofere acces la diagnostice și tratamente avansate, pacienții au nevoie de expertiza unui personal medical bine pregătit, resursa umană, ce activează în cadrul Spitalului Oncologic Medex, va beneficia de formare profesională, prin schimb de experiență, la Universitatea Loma Linda din Statele Unite ale Americii.

Arina TOTH

