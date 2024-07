VIDEO-FOTOREPORTAJ: Spitalul Oncologic Medex, darul lui Dumnezeu pentru oameni

Spitalul Oncologic Medex, investiție în valoare de 33 de milioane de euro realizată de Fundația pentru Spitalul Oncologic Târgu Mureș, cu sprijinul Guvernului României și al unor donatori generoși, a fost inaugurat vineri, 12 iulie. Noul spital se află pe strada Plutelor nr. 8 din Sângeorgiu de Mureș, în apropiere de Complexul de Agrement și Sport ”Weekend” și are ca slogan crezul că ”vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea”, acesta reflectând misiunea asumată de a oferi îngrijire medicală cu empatie și dedicare.

52 de saloane cu 116 paturi de spitalizare

Spitalul Oncologic Medex se desfășoară pe o suprafață de peste 10.700 metri pătrați, are cinci niveluri operaționale, 52 de saloane cu 116 paturi de spitalizare, tehnologie de ultimă generație, trei buncăre ce găzduiesc cele mai noi aparate de investigație oncologică și primul PET-CT din județul Mureș. Construcția spitalului a demarat în martie 2022, iar lucrările au fost finalizate în decembrie 2023.

Proiectul a fost realizat la inițiativa Fundației pentru Spitalul Oncologic Târgu Mureș, organizație non-profit, formată dintr-un grup de membri fondatori dedicați ce și-au propus să-și valorifice resursele pentru a construi un spital care să răspundă nevoilor imediate ale comunității.

Valoarea investiției este de 33 milioane de euro, iar contribuția Guvernului României, în valoare de 6,4 milioane de euro, prin intermediul unui ajutor de stat acordat de Ministerul de Finanțe, subliniază importanța socială a acestui proiect.

Ambulatoriu cu 18 specialități medicale

Spitalul Ocologic Medex asigură un Ambulatoriu cu 18 specialități medicale: Oncologie, Radioterapie, Cardiologie, Alergologie, Imunologie, Pneumologie, Gastroenterologie, Dermatologie, Diabet zaharat, Nutriție și Boli metabolice, Ginecologie, Urologie, ORL, Chirurgie OMF, Hematologie, Endocrinologie, Neurologie, Psihiatrie, Chirurgie generală și Chirurgie toracică.

Echipamente de ultimă generație

De asemenea, spitalul deține o serie de laboratoare de înaltă precizie: Laboratorul de Radiologie și Imagistică medicală care este dotat cu modele noi și performante de echipamente: radiograf, mamograf cu stereotaxie și tomosinteza, RMN, CT, ecografe, osteodensitometru, Laboratorul de medicină nucleară care este dotat cu echipament pentru tomografie cu emisie de pozitroni combinată cu computer tomograf – PET-CT, ceea ce permite diagnosticarea precoce, identificarea precisă a cancerului cât și răspândirea lui în organism și Laboratorul de Radioterapie, configurat cu două buncăre pentru acceleratoare și unul pentru brahiterapie, echipamentul de radioterapie internă fiind unic la nivelul municipiului Târgu Mureș.

Viziunea de a dărui necondiționat

Gazda evenimentului de inaugurare a fost omul de afaceri Remus Bența, președintele Fundației pentru Spitalul Oncologic Târgu Mureș, care a transmis mulțumiri susținătorilor Medex, proiect născut din dorința de a îmbunătăți bunăstarea și sănătatea comunitară.

”Într-o lume în care sănătatea este o prioritate, iar diagnosticul de cancer aduce schimbări profunde în comunitatea noastră, lupta împotriva acestei afecțiuni devine tot mai importantă. De aici și această nevoie a comunității, și din această nevoie s-a născut inițiativa de a construi acest spital. Fundația non-profit pentru Spitalul Oncologic Târgu Mureș este rezultatul unei viziuni îndrăznețe și a unui efort comun remarcabil, din dorința de a dărui necondiționat și de a realiza ceva semnificativ pentru comunitate. Spitalul Oncologic Medex este conceput ca un centru de prevenție, diagnostic și tratament oncologic. Medex nu este un competitor pentru unitățile medicale existente, ci ne dorim să fim o infrastructură de suport și un partener de încredere pentru dumneavoastră, dragi medici, în vederea prevenirii și vindecării a cât mai multor oameni”, a afirmat Remus Bența.

Respect, demnitate și speranță de viață

Președintele Fundației pentru Spitalul Oncologic Târgu Mureș a oferit apoi cuvântului tatălui său, Remus Aurel Bența, om de afaceri și membru fondator al aceluiași ONG, pe care l-a prezentat drept ”sufletul și motorul” proiectului Medex.

”Spitalul Oncologic Medex este darul lui Dumnezeu pentru oameni. În urmă cu șapte ani un grup format din membrii Asociației pentru Suport și Inițiativă, medici, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, au avut inițiativa de a construi un spital modern, dotat cu echipamente medicale pentru tratarea bolilor oncologice. Spitalul Oncologic Medex a devenit realitate prin susținerea Fundației pentru Spitalul Oncologic Târgu Mureș, a Asociației pentru Suport și Inițiativă, a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, a Guvernului României, a donatorilor și instituțiilor și autorităților publice”, a precizat Remus Aurel Bența.

Reputatul om de afaceri mureșean a adus apoi câteva argumente în favoarea investiției într-un spital care își propune să ofere pacienților respect, demnitate și speranță de viață: ”Spitalul Oncologic Medex își dorește să răspundă la întrebările cu care se confruntă adesea cei diagnosticați cu boli oncologice. Aș aminti câteva dintre ele. „Cât mai am de trăit?”. Sigur, toți avem viață de la Cel ce are viață în El Însuși, adică de la Dumnezeu. Totuși, Dumnezeu lucrează prin oameni, iar cei care își desfășoară activitatea în acest spital trebuie să le dea pacienților speranță, folosind echipamente de înaltă performanță precum și cele mai noi tratamente descoperite științific pentru tratarea bolilor oncologice. „Am suficiente resurse economice pentru a fi tratat corespunzător la Medex?”. Spitalul, prin administrație, se îngrijește de obținerea acestor resurse de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, societăți de asigurări, donații sau orice alte forme legale, procedând în așa fel încât oricine să poată fi tratat. „Cu ce anume am greșit de mi s-a întâmplat tocmai mie?”. În cadrul spitalului fiecare pacient are posibilitatea să primească consiliere spirituală, indiferent de religie sau confesiune. Această consiliere se va face prin personalul spitalului care va intra în contact direct cu pacientul. Nu în ultimul rând, pacienții vor beneficia și de consiliere cu privire la stilul de viață sănătos, având în vedere că la nivel național avem centre de medicină preventivă cu care suntem în contact direct. Suntem bucuroși să anunțăm faptul că acest spital este afiliat Universității Loma Linda din California printr-un protocol prin care dorim să transferăm experiența lor în Târgu Mureș. Locul unde este așezat spitalul oferă posibilități de dezvoltare, cadrul natural oferă respect, demnitate și dă speranță de viață.”

Investiție de 33 de milioane de euro

Despre valoarea investiției și provocările visului Medex, devenit realitate, a vorbit Daniel Pițurlea, membru fondator al Fundației pentru Spitalul Oncologic Târgu Mureș.

”Deschiderea spitalului se va face etapizat, în funcție de contractarea serviciilor cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Valoarea investiției se ridică la 33 de milioane de euro, iar contribuția Guvernului României în valoare de 6,4 milioane de euro, prin intermediul unui ajutor de stat acordat de Ministerul de Finanțe, fapt care subliniază importanța socială a acestui proiect. Fundația non-profit din spatele Spitalului Oncologic din Târgu Mureș a fost creată cu scopul de a oferi pacienților oncologici acces la cele mai bune tratamente și tehnologii disponibile. Motivația fundației este de a îmbunătăți calitatea vieții și de a spori șansele de vindecare pentru pacienți, prin utilizarea echipamentelor de ultimă generație și prin implementarea celor mai noi descoperiri științifice în domeniul medical. Fundația își propune să creeze un mediu de îngrijire holistic, unde pacienții beneficiază nu doar de tratament medical de înaltă performanță, ci și de suport psihologic și spiritual, contribuind, astfel, la o abordare integrată a sănătății. Devotamentul față de comunitate și dorința de a face o diferență semnificativă în viețile celor afectați de cancer sunt forțele motrice care stau la baza activității fundației”, a menționat Daniel Pițurlea.

Mesaj din partea premierului

La eveniment a participat și prof. univ. dr. Carmen Orban, consilier de stat la Cancelaria primului ministru, care a transmis un mesaj din partea premierului României, Marcel Ciolacu.

”Reprezentanții instituțiilor publice de la nivelul Guvernului României lucrează cu responsabilitate și seriozitate la reorganizarea rețelei de tratament oncologic, astfel încât pacienții să primească soluțiile de care au nevoie în timp real. Oamenii nu mai au timp să aștepte, pacienții oncologici au dreptul la servicii medicale de calitate în unități moderne. Actul medical de calitate depinde, în mare măsură, și de condițiile în care acesta se realizează, nu numai de echipamentele medicale sau de tratamente, dar și de priceperea cadrelor medicale. Boala oncologică aduce o încărcătură emoțională puternică și pacienții nu trebuie să mai fie purtați pe drumuri care, uneori, îi obosesc mai mult decât boala în sine. Necesitatea clinicilor de specialitate care să ofere servicii la standarde actuale, cu spații prietenoase și resursă umană profesionistă și dedicată este esențială pentru fiecare regiune din țara noastră. Sectorul privat, în parteneriat cu cel public și cu societatea civilă poate aduce beneficii reale comunităților”, a transmis premierul României, prin intermediul prof. univ. dr. Carmen Orban.

Susținere din partea CNAS

Lista oaspeților de seamă invitați să transmită mesaje a fost întregită de către dr. Valeria Herdea, președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

”Mi se pare că trăiesc un vis frumos, pentru că noi încercăm să implementăm Planul Național de Combatere și Prevenire al Cancerului și facem toate eforturile pentru ca acest Plan să devină real. Grija față de pacienți a ajuns la un standard, din punct de vedere profesional, pe care altă dată doar ni l-am imaginat și acum este unul real. Eforturile făcute de Guvernul României, eforturile depuse de fiecare dintre profesioniști de a se perfecționa, de a învăța, de a aduce metode noi de tratament în așa fel încât să putem ajuta bolnavul sunt absolut remarcabile în ultimii ani. Ceea ce lipsește foarte mult însă încă în țara noastră sunt condițiile hoteliere și de îngrijire, decența și umanitatea în a îngriji pacientul și a-i oferi condițiile în care să poată să se refacă”, a punctat președintele CNAS.

Asistență medicală centrată pe oameni

Președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, i-a felicitat apoi pe inițiatorii proiectului Medex pentru determinarea, perseverența, credința și curajul de a oferi comunității un spital nou unde pe lângă îngrijirea pacienților se va acorda și atenție și prevenției, respectiv îngrijirii psihologice și spirituale.

”Sunt extrem de mândru, ca președinte al Consiliului Județean Mureș, pentru faptul că o investiție de atât de mare anvergură a fost realizată în județul nostru. Observăm clar o nevoie față de asistența medicală modernă, dar centrată totodată pe oameni, mai ales în cazul acelor boli pentru care acest spital este specializat. Ca și președinte al Consiliului Județean Mureș, totdeauna am considerat o prioritate dezvoltarea sistemului sanitar și modernizarea infrastructurii de sănătate. În urmă cu câțiva ani, Consiliul Județean Mureș a inaugurat Clinica de Oncologie care a beneficiat de o renovare completă și de dotări de ultimă generație și am dat în folosință buncărul de Radioterapie”, a arătat președintele Consiliului Județean Mureș.

”Investiția urmează competența”

”Cred că dacă am avea cel puțin zece familii Bența în județul Mureș ne-ar fi foarte bine”, a afirmat apoi, în debutul discursului său, Ciprian Dobre, prefectul județului Mureș.

”Cred că astăzi, prin această investiție de peste 30 de milioane de euro arătăm că merită investiția în județul Mureș. Merită investiția în servicii medicale și merită investiția în oportunități. Cred că această investiție, nișată, va face istorie în ceea ce privește actul de a investi. Cred că a veni cu investiția către resursa umană, și aici mă voi referi din nou la Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” demonstrează ceea ce spunea Horațiu Suciu acum mai bine de doi ani de zile: investiția urmează competența. Faptul că avem o școală de Medicină de succes în județul Mureș este principalul nostru avantaj și cei care până astăzi nu au fost convinși că brandul medical al județului Mureș trebuie sprijinit, susținut, sperăm că astăzi prin această investiție să fie convinși”, au fost cuvintele prefectului județului Mureș.

Drumul către spital, reabilitat

La ceremonia de inaugurare a Spitalului Oncologic Medex a participat și Soós Zoltán, primarul municipiului Târgu Mureș, care a promis că autoritățile locale din ”Orașul Trandafirilor” vor reabilita drumul public de acces către noul obiectiv medical.

”Cu ce putem și noi, sprijinim. Construim drumul, accesul către spital, să avem infrastructura adusă la nivelul secolului XXI în jurul orașului, pentru că și asta este foarte important, pe zona metropolitană”, a promis Soós Zoltán.

Totodată, edilul șef al municipiului Târgu Mureș a elogiat perseverența și credința echipei Medex de a duce la bun sfârșit proiectul și a subliniat importanța dictonului latin ”Mens sana in corpore sano” (”Minte sănătoasă într-un corp sănătos”): ”Dacă sănătatea omului este în regulă, desigur și sufletul omului și toată dispoziția noastră este altfel.”

CEC Bank, alături de proiect

Construirea Spitalului Oncologic Medex a fost posibilă cu susținerea CEC Bank, instituție bancară reprezentată de către Bogdan Neacșu, președinte.

”Doresc cu această ocazie să felicit familile Bența și Pițurlea în primul rând pentru că au reușit, pe lângă faptul că sunt niște oameni de afaceri de succes și care au reușit în afacerilor lor să fie niște oameni de succes în România, cu afaceri în România, să facă acest proiect, pe o fundație non-profit astfel încât să întoarcă societății și colectivității locale un beneficiu, așa cum l-au înțeles ei. Îi felicit încă o dată, îi asigur de contribuția noastră în continuare și de sprijinirea proiectelor și vă încurajez pe această cale să mai faceți astfel de proiecte. Felicitări!”, a fost mesajul transmis de către președintele CEC Bank.

Parteneriat cu Loma Linda University

Viziunea și dedicarea echipei Medex au fost apoi apreciate de către dr. Richard Hart, președintele Loma Linda University din SUA, instituție de învățământ de prestigiu internațional care va derula un parteneriat cu Spitalul Oncologic Medex.

”Se spune că în prima vizită ești un oaspete, a doua vizită ești prieten, iar în a treia vizită ești considerat membru al familiei, și eu astăzi mă simt ca un membru al familiei”, a spus dr. Richard Hart, aflat la a treia vizită în județul Mureș.

”Universitatea Loma Linda este privilegiată să aibă o colaborare cu multe unități din lume. Avem opt școli specializate în toate domeniile de sănătate, șase spitale, cu peste o mie de medici. Dar aseară, când eram aici în clădirea aceasta, și am văzut modul în care a fost creat, pe unde merg pacienții, calea pe care o urmează și echipamentul modern cred că locul acesta va fi unul de top în tratarea cancerului. Cancerul e un diagnsostic de speriat, aduce teamă atât individului cât și familiei, incertitudine în ce privește concluzia și este nevoie de profesionalism în tratament și aparatură pentru a ajunge la un tratament bun. Ne dorim ca locul acesta să asigure aceste lucruri. Loma Linda este bucuroasă să intre în parteneriat cu această unitate și să ofere tot ce înseamnă profesionalism și dezvoltare. Așa cum s-a amintit, este afiliată Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, o instituție bazată pe credință, care aduce dimensiunea spirituală în taratarea cancerului, o dimensiune critică. Atuci când ai cancer ai incertitudine asupra vieții, asupra viitorului și asupra înțelesului și sensului vieții și rugăciunea noastră este ca locul acesta să aducă răspuns tuturor celor care vin aici cu incertitudini. Un poet american renumit a spus următoarele lucruri: ”Oamenii în curând vor uita ce le-ai spus, vor uita și ce le-ai făcut, dar nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă.” Acesta este crezul și speranța mea pentru instituția aceasta, ca atunci când pacientul vine cu teamă în sufletul său să fie încurajat de personal și de tehnologia care se găsește aici și să primească încurajare el și familia lui. Dumnezeu să binecuvânteze această instituție!”, a completat președintele Loma Linda University din SUA.

”Am un vis ca acest loc să devină inutil”

Rectorul principalei universități mureșene, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade”, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, a făcut referire la un discurs celebru susținut în urmă cu peste șase decenii de Martin Luther King Junior care spunea: ”I have a dream!” (”Am un vis!”).

”Îl voi parafraza spunând că am și eu un vis. Am un vis ca acest loc să devină inutil. Și spun asta pentru că sunt convins luând în calcul ce se întâmplă astăzi în jurul nostru. Medicina personalizată, terapiile de tip imunologic, ingineria genetică mă fac să cred că într-un viitor nu foarte îndepărtat cancerul va fi învins. Aceasta nu înseamnă că boala nu va exista. Și această instituție va avea rostul de a exista și în continuare pentru aceeași boală, dar cu alte mecanisme de tratament. I have a dream! Și am câteva visuri și mai concrete. Primul dintre ele este ca să văd pacienții care ies altfel decât au intrat în acest spital, să-i văd cu speranța pe față, în inimă, să-i văd vindecați sau măcar ameliorați. I have a dream! Am un vis să văd aici studenți și medici, medici tineri care lucrează în condiții excelente, care înțeleg că această culoare pe care spitalul și-a asumat-o, culoarea mov, înseamnă spiritualitate, înseamnă aplecare spre învățare, înseamnă a crea și a distribui știință, așa cum stă bine unui spital. I have a dream! Am visul pentru cei care vor lucra aici să le transfer motto-ul pe care și l-a însușit Universitatea: ”E pluribus unum! – Dintre multe, una!”. Dintre multe spitale, unul! Și această unicitate să vină din modul în care vor trata pacienții, cu empatia pe care trebuie să o găsească de fiecare dată. Și mai am un vis, care se referă la sistemul medical din România care va arăta curând altfel. Poate grafica pe care și-a asumat-o spitalul, acest element grafic de tip puzzle, îl vom considera parte a unui tablou mai mare în care Spitalul Medex își va găsi locul potrivit, cu expertiza potrivită pe care o are. Cele mai mișcătoare și tulburătoare locuri sunt bisericile și spitalele. Ambele sunt locul în care Dumnezeu se întâlnește cu Omul. Doar așa vindecarea este completă și de aceea îmi doresc ca acest loc să fie un loc de acest fel”, a transmis prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

”Dumnezeu pune restul, important este să începi”

Importanța spiritualității în derularea cu succes a actului medical la Spitalul Oncologic Medex a fost apoi subliniată de către prof. univ. dr. Dumitru Borțun, doctor în filozofie și cadru didactic la Școala Națională de Studii Politice și Administrative.

”Evenimentul de astăzi e o ilustrare foarte bună a unui verset din Matei 7, în care se spune: ”Cereți și vi se va da”. Ideea e că dacă știm ce să cerem, cerem lucruri care să intre în voia lui Dumnezeu și să intre în lucrările pe care El le-a pregătit pentru noi, le primim. Din discuțiile pe care le-am avut de mai multe ori cu domnul Daniel Pițurlea am înțeles că realizarea acestui proiect este produsul unui șir de miracole, că pur și simplu s-au aliniat mai multe condiții din toate direcțiile, ca să poată să iasă așa ceva. Este ceea ce mulți credincioși au constatat de-a lungul vieții lor că atunci când te dai jos din pat și ieși din casă, când treci la treabă, când o faci cu credință și bunăvoință pentru semenii tăi, pentru o lume mai bună, Dumnzeu te ajută. Dumnezeu pune restul, important este să începi”, a fost mesajul transmis de către prof. univ. dr. Dumitru Borțun.

Nimic fără Dumnezeu

Ceremonia de inaugurare a Spitalului Oncologic Medex a continuat cu un moment de rugăciune susținut de trio-ul alcătuit din Barna Magyarosi – secretarul executiv al Diviziunii Inter-Europene al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea), Aurel Neațu – președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România și Cornel Soare – membru fondator al Fundației pentru Spitalul Oncologic Târgu Mureș, care au cerut binecuvântarea lui Dumnezeu pentru noul spital construit în Sângeorgiu de Mureș.

”Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea crede într-o abordare holistică pentru sănătate. Credem că ființa umană este o unitate de spirit, trup, minte și suflet. Indivizibilă. De aceea credem că abordarea noastră trebuie să fie holistică, trebuie să aibă în vedere întreaga persoană”, a fost crezul mărturisit de către Barna Magyarosi.

”Pentru gloria lui Dumnezeu, Tatăl Nostru, prin al cărui Har am clădit spitalul acesta, pentru ajutorarea celor în nevoie, pentru mângâierea celor descurajați, pentru vindecarea celor bolnavi, pentru grăbirea venirii lui Iisus Hristos, noi, membrii fondatori, ne consacrăm pe noi înșine și consacrăm acest nou spital cauzei lui Hristos și slujirii Omenirii”, a transmis Aurel Neațu, care i-a oferit lui Remus Aurel Bența o Plachetă de Recunoaștere pentru echipa Medex.

”Recunoaștem rolul pe care dumneavoastră îl aveți în misiunea Bisericii Adventiste prin înființarea primului spital românesc inspirat după principii adventiste. Domnul să lumineze mai departe prin dumneavoastră și Dumnezeu să răsplătească faptele bune pe care le-ați făcut!”, a mai afirmat președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România.

Momentul mulțumirilor

Finalul evenimentului a fost dedicat transmiterii de mulțumiri tuturor celor care și-au adus contribuția la construirea Spitalului Oncologic Medex.

”Dorim să mulțumim tuturor celor care au participat la construcția, și nu numai, a acestui spital”, a subliniat președintele Fundației pentru Spitalul Oncologic Târgu Mureș.

Au primit, așadar, un sincer ”Mulțumesc” transmis de către Cornel Soare, membru fondator al Fundației pentru Spitalul Oncologic Târgu Mureș, următoarele instituții, persoane fizice și juridice: Consiliul Județean Mureș, Primăria Municipiului Târgu Mureș, Primăria Sângeorgiu de Mureș, Ministerul Sănătății, Ministerul de Finanțe – Direcția de Ajutor de stat, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, Direcția de Sănătate Publică Mureș, Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, Administrația Bazinală de Ape – Apele Române Mureș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș, Comisia Națională pentru Controlul Activității Nucleare, Inspectoratul de Construcții Mureș, Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România, Universitatea Loma Linda din California (SUA), CEC Bank, Head Made Arhitecture SRL, Letiția Bărbuică – arhitect, Ionuț Chirilă – proiectant, Eventus SRL, Barla Attila – proiectant, Expert Mureș SRL, Maria Nitz – proiectant, Adrian Bonțeanu – proiectant, Asocierea Concelex – Concelex Engineering SRL – antreprenor general, Contranscom Construcții Bența SRL – constructor, Petcons SRL – manager de proiect, ing. Agoston Gyozo – diriginte de șantier, Intraserv SRL, Fiord SRL, MRG Fațade SRL, Troa Plast SRL, Novates SRL, Citadin Prest SA, BIG Aluminiu SRL, Servinstal SRL, Eurousi SRL, SBR Soletanche Bachy, Eventus – Invest SRL, Pisal Interplast SRL, RVD Feroprod SRL, Structurform Construct SRL, Kleemann Lift Ro SRL, Binalemn SRL, M&M Ceramic SRL, Corneliani Construct SRL, Peri România SRL, Doka Tehnica Cofrajelor SRL, Stadt Construct SRL, Grafis Art SRL, Alpha Partener Security SRL, Instarom SRL, Distribuție Energie Electrică România, Act Construct B SRL – verificatori de proiect și subantreprenori, Varian, General Electric Medical Systems România SRL, Medist, Electro Orizont, Atlas Med, Axia Medical, Totalmed, Softmedica, Info Expert, Băile Sărate, Amplusnet – GDPR complet, Prodsan, Viotib Innotch, DTL Medical, Atlas Medical, Info Expert – Ghircolas SRL, Contabilul Tău SRL, Boca Grigore, SCPA Gușatu și Asociații – furnizori, donatori și sponsori, echipa de implementare a proiectului Spitalul Oncologic Medex, fizicieni și colaboratori și nu în ultimul rând presa.

