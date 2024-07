Darius Adrian Sas aduce prima medalie europeană pentru CSȘ Reghin după 30 de ani

Parcul Rozelor din Timișoara a găzduit la finele săptămânii trecute Campionatul European de lupte pe plajă (U15, U17, U20), competiție la care sportivii mureșeni au obținut rezultate deosebite. Printre aceștia se numără și reghineanul Darius Adrian Sas de la CSȘ Reghin care a obținut titlul de vicecampion european U17 la categoria 80 de kilograme.

„După ce l-a învins pe reprezentantul Greciei, apoi pe reprezentantul Franței, în semifinală Darius a trecut de un sportiv din România. În finală a fost învins cu scorul de 3-2 de Lőrincz Magor de la CSȘ Odorheiul Secuiesc. De regulă, Darius face meciuri foarte bune cu el pe saltea, la lupte libere, suprafață pe care l-a învins de mai multe ori. Acest sport pe plajă este total diferit față de luptele pe saltea. Sunt alte reguli, alt regulament, deci este un alt sport care va deveni olimpic începând din 2028. Un astfel ce campionat european pe plajă este extrem de util sportivilor deoarece la astfel de competiții puternice se cunoaște valoarea adversarilor. De asemenea, ne și pregătim pentru campionatele următoare, prilej cu care și testăm sportivii”, ne-a declarat Peres Miklos, antrenor CSȘ Reghin.

Performanța sportivului reghinean este cu atât mai meritorie cu cât este prima medalie europeană obținută de clubul sportiv din Reghin în ultimii 30 de ani. „Darius are planuri foarte serioase pentru viitor. Practică luptele aproximativ de 8 ani. Este componentul lotului național U17, este multiplu multiplu campion național. Dacă nu mă înșel are în jur de 12-13 titluri naționale. Anul acesta a obținut locul 9 la Campionatul European. În 2022 și 2023 a fost vicecampion balcanic. Pe lângă rezultatele sportive deosebite, Darius este campion și în ce privește învățătura unde are rezultate foarte bune. El a terminat clasa a X-a la Liceul cu Program Sportiv ”Szasz Adalbert” din Târgu Mureș”, a precizat Peres Miklos.

La orizont se întrevăd noi și frumoase provocări pentru Darius Adrian Sas.

„Momentan, Darius se pregătește pentru Campionatul Mondial U17 care va fi organizat în Iordania la Aman în luna august. Urmează în luna octombrie Finala Campionatului Național care va avea loc la Târgu Mureș, un Campionat Balcanic și Campionatul Mondial Școlar din Bahrain, Gimnaziada de Wrestling cum mai este ea cunoscută, competiții la care va participa și sportivul nostru”, a precizat Peres Miklos. Trebuie amintite aici și performanțele obținute de Georgiana Valia Hărșan și David Soare, ambii de la clubul ACS Lupte BSG Tg.Mureș care au cucerit medaliile de aur, respectiv bronz, în prima zi a Campionatului European de lupte pe plajă de la Timișoara.

Alin ZAHARIE