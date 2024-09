Impresiile primei zile a „Săptămânii bobocilor” la UMFST Târgu Mureș

Liga Studenților din Târgu Mureș organizează, în perioada 12 – 15 septembrie 2024, „Săptămâna bobocilor”, un eveniment ideal pentru proaspeții studenți ai Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș – atât pentru târgumureșeni, cât și pentru numărul mare de tineri veniți din alte județe și chiar alte țări.

Adresat tuturor bobocilor UMFST, programul a debutat joi, 12 septembrie, în Centrul Didactic și de Examinare al universității, prin cuvântul decanului Facultății de Medicină, prof. univ. dr. Ovidiu Cotoi. Decanul s-a adresat emoționaților studenți, oferindu-le sfaturi din propria experiență ca student.

„Mă bucur foarte mult că am șansa să vă întâlnesc și le mulțumesc colegilor de la Liga Studenților. De fiecare dată mă încărcați cu energie – nu există ceva mai bun și mai frumos decât tinerețea și vârsta pe care voi o aveți. Am șansa să-i cunosc pe cei cu care mă voi întâlni la Medicină chiar din prima clipă. Sunteți într-un moment în care vi s-a schimbat viața definitiv. În momentul în care voi ați devenit studenții acestei universități, vouă vi s-a schimbat viața – că veți termina facultatea sau nu, că veți avea o carieră de succes sau nu. Este momentul maxim al vieții voastre – ca timp, ca vârstă, ca realizări profesionale, ca forță, ca tinerețe, ca frumusețe, ca sănătate. Din acest moment ați intrat pe un drum fără întoarcere. În momentul în care ești la o răscruce de drumuri și faci pasul în stânga sau în dreapta, primii pași sunt foarte aproape de răscruce – încă te mai vezi cu celelalt care s-a dus în partea cealaltă. Încă nu-ți dai seama de schimbarea pe care ai făcut-o, însă, în timp, într-un an, doi sau zece lucrurile vor arăta fundamental diferit. Fiind la vârsta pe care o aveți, este firesc pentru biologia speciei umane să ai parte de cele mai mari schimbări în viața ta”, le-a transmis prof. univ. dr. Ovidiu Cotoi bobocilor.

Următorul punct pe ziua de joi a fost turul universității, în cadrul căruia bobocii au făcut cunoștință cu alți membri ai Ligii Studenților și au vizitat diversele structuri din campusul universității.

„Primul proiect pe care îl avem ca Ligă, anul acesta este „Săptămâna bobocilor” și suntem încântați să îi primim cu brațele deschise pe noii noștri colegi. Anul acesta am avut din nou un record: avem aproximativ 500 de studenți înscriși. Ne propunem pe parcursul a patru zile să-i trecem puțin prin campusul universitar, să le arătăm puțin cum arată un curs, cum arată o lucrare practică în cadrul facultății noastre și în cadrul universității noastre, să le arătăm cantina, ce e aia viață de student, le arătăm puțin și orașul, le arătăm locurile frecventate de studenți și nu numai atât. Am făcut deja cunoștință cu o parte din viitorii noștri profesori, printre care decanul Facultății de Medicină. Avem multe surprize pentru următoarele zile. Seara avem și program social și ne plimbăm prin oraș împreună și aflăm mai multe despre orașul Târgu Mureș”, ne-a spus Melisa Micu, coordonator al Departamentului de Integrare a Studenților din cadrul Ligii Studenților.

Impresiile primei zile

Bobocii s-au arătat dornici de afla cât mai multe despre universitatea în care vor petrece câțiva ani plini momente unice.

„M-a impresionat discursul decanului. Ne-a sfătuit să avem încredere în noi. Cred că „Săptămâna bobocilor” va fi un program foarte frumos. Vreau să știu mai multe despre universitate și despre viața de student”, a punctat Delia.

„Mi-au plăcut sfaturile decanului. Am venit azi pentru că, în primul rând, vreau să învăț să citesc orarul – am văzut că e destul de complicat. Apoi, vreau să-mi fac mai multe cunoștințe. Am ales UMFST și Târgu Mureș pentru că, paradoxal, aici am rude mai multe, plus că am auzit lucruri foarte bune despre universitate”, ne-a declarat Sebastian, originar din Vrancea.

„Deschiderea a fost foarte importantă și cu un impact destul de puternic pentru toți studenții. Decanul a fost ca un prieten pentru noi, a avut un discurs potrivit pentru vârsta noastră și pentru a înțelege cât mai bine viața de student și viața la UMFST. Am așteptări destul de mari de la „Săptămâna bobocilor”. Vreau să cunosc cât mai multe persoane, fiind nouă în țară”, ne-a povestit Vlada, venită la UMFST Târgu Mureș din Republica Moldova.

„Am ales UMFST pentru că, cel puțin în zona mea, fiecare om care aude de Târgu Mureș își spune clar: medicină, doctori, spitale, clinici. Mi-am spus că e alegerea bună dacă vreau să devin medic. Mi-a plăcut faptul că decanul, în discursul lui, a făcut o corelație între partea de familie și cea de educație și că ne-a oferit sfaturi importante pentru viitorul nostru”, ne-a spus Anamaria din Suceava.

Alexandra BORDAȘ