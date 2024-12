Studentul târgumureșean Dragoș Manoilă: „Și-au dat seama că schimbarea pornește din educație. Dar în loc să o încurajeze, o lovesc din nou, ca să facă ce vor ei, și ca poporul needucat să-i voteze din inerție”

Unul dintre cele mai bune comentarii despre intențiile guvernanților de a mai tăia din facilitățile studenților le-am citit postate de târgumureșeanul Dragoș Manoilă. Student la București, tânărul constată dezamăgit că: „Și-au dat seama că schimbarea pornește din educație. Dar în loc să o încurajeze, o lovesc din nou, ca să facă ce vor ei, și ca poporul needucat să-i voteze din inerție, doar ca apoi să suflăm cu toții ușurați că au fost tot ei realeși, și nu AUR sau POT”.

Vă invit mai jos să lecturați întreaga postare.

„Aș comenta și eu, ca student, măsurile care urmează să fie adoptate odată cu noua ordonanță a Guvernului.

Aș comenta, dar orice încercare se rezumă, în final, la o aceeași întrebare retorică: „de ce?”. Îmi înțeleg privilegiul de a învăța în București și, mai presus de orice, de a studia la facultate, lucru inaccesibil pentru o foarte mare parte dintre tineri. Sunt conștient și că am o viață confortabilă și fără lipsuri, iar o eliminare a reducerii la biletele de tren nu m-ar afecta la fel de tare ca pe alții, de exemplu pe cei care depind de bursa socială (cuantumul căreia, apropo, pe lângă că n-a crescut anul acesta, va fi și înghețat anul viitor).

Cu riscul de a părea idealist, eu am o problemă cu principiul. De ce iei de la studenți un beneficiu cu care te băteai în piept acum un an că îl acorzi? De ce creezi o lume în care dai aproape 100 de lei pe un bilet între București și Sighișoara (doar dus)? De ce, în anul 2024, faci de la București la Târgu Mureș chiar și 12 ore cu trenul? De ce trenurile au întârzieri de mii de ore pe an? De ce sunt nevoit să-mi planific drumurile cu trenul cu o lună înainte, doar ca să prind bilet de tren spre casă? De ce să fie redus doar prețul călătoriei spre localitatea de domiciliu și spre orașul unde studiez?

Se presupune că la vârsta asta cunoaștem, ne dezvoltăm și călătorim, pentru a ne îmbogăți ca persoane. Ar putea părea străină îmbogățirea asta mai spirituală sau metafizică pentru clasa noastră politică orbită de dorința de acumulare materială. Străină și e. Ce să mai zic de cunoaștere și educație când prim-ministrul României este un analfabet funcțional, ce să zic de dezvoltare într-o asemenea cultură a rușinii și a regresiei spre misticism și ultra-conservatorism și ce să mai zic de călătorit, în contextul actual?

Și-au dat seama că schimbarea pornește din educație.

Dar în loc să o încurajeze, o lovesc din nou, ca să facă ce vor ei, și ca poporul needucat să-i voteze din inerție, doar ca apoi să suflăm cu toții ușurați că au fost tot ei realeși, și nu AUR sau POT. Măcar au crescut pensiile, nu?

Sunt profund dezamăgit și, mai mult decât să-mi dau cu părerea (pe care o s-o citească doar câțiva oameni) n-am ce să fac. Aparent, nici prin vot nu-mi mai pot exprima opinia, decât dacă ce aleg eu ar fi ce ar alege și ei. Dacă ăștia-s răul cel mai mic, oare cum e cu ăl’ mai mare?”, scrie Dragoș Manoilă.

Dragoș Manoilă ne-a trimis, totodată, spre o petiție inițiată de Declic, care poate fi lecturată și semnată, dând click pe AICI.

Până acum, petiția a fost semnată de peste 5.000 de persoane.