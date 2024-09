Suflu nou la început de an școlar pentru Liceul Silvic din Gurghiu

La două zile distanță după ce a primit o nouă denumire, Liceul Silvic „Regele Mihai I” din Gurghiu și-a deschis larg porțile luni, 9 septembrie, când a avut loc festivitatea de debut a anului școlar 2024-2024. La momentul festiv au onorat cu prezența Laurențiu Dumitru Boar – primarul Comunei Gurghiu, și părintele Aurel Oltean, parohul Bisericii Ortodoxe din Gurghiu.

Una caldă, una rece

„Începem acest an școlar cu o nouă denumire a școlii, Liceul Silvic „Regele Mihai I” Gurghiu. Această atribuire a unui nou nume școlii s-a făcut la propunerea Societății Române de Geografie și cu aprobarea Consiliului Local Gurghiu, a Instituției Prefectului Județului Mureș, a Inspectoratului Școlar Județean Mureș și a Casei Regale a României. Este un nume care onorează școala noastră, dar ne și responsabilizează pe toți să obținem rezultate cât mai bune de aici încolo. Din păcate, avem o veste mai puțin bună la începutul acestui an școlar. Pentru prima dată, în acest an școlar, numărul claselor pe toată rețeaua școlară a scăzut sub 50, astfel că începem anul cu 49 de formațiuni de studiu. Din acest motiv, pentru acest an școlar am pierdut postul de director adjunct de la Școala Gimnazială Gurghiu și am rămas numai cu postul de director adjunct de la Școala Gimnazială din Glăjărie unde postul de director adjunct trebuie să existe pentru că acolo avem clase cu limba de predare a minorităților. Prof. Ioan Moldovan va fi oricum coordonator al activităților la Școala Gimnazială Gurghiu și sunt sigur că lucrurile vor funcționa la fel de bine ca și până acum, chiar dacă nu mai deține funcția de director adjunct”, a precizat ing. Marcel Mîndru, directorul Liceului Silvic „Regele Mihai I” din Gurghiu.

Printre cei încurajați în discursul directorului Marcel Mîndru au fost cei care au pășit pentru prima dată într-o unitate școlară.

„Aș dori să mă adresez celor mai mici membri ai comunității noastre școlare, copiilor din grădiniță și celor din clasa pregătitoare și să le spun ”Bun venit în școala noastră!” Intrarea voastră în școală constituie primul pas pe care îl faceți pe acest tărâm numit educație. Aici veți învăța să descoperiți lumea din jurul vostru și să dobândiți calități care vor dăinui în timp, precum cinstea, hărnicia, onoarea și bunătatea. Sperăm ca anii pe care îi veți petrece în școala noastră, să fie cei mai frumoși și să nu-i uitați niciodată. Să fiți mereu mândri să spuneți că ați urmat școala la Liceul Silvic ,,Regele Mihai I” Gurghiu. Vă doresc să fiți sănătoși, să ascultați de părinți și de doamnele învățătoare și să aveți rezultate cât mai bune la învățătură”, a precizat ing. Marcel Mândru.

Un gând de bun venit a fost adresat și ”bobocilor” din ciclul liceal

,,Bun venit în școala noastră” și bobocilor din clasa a IX -a, profil Silvicultură, pe care îi felicităm pentru faptul că au ales să se înscrie la Liceul Silvic Gurghiu și îi asigurăm că au făcut o alegere foarte bună. Spun acest lucru pentru faptul că știm cu toții că pădurile țării noastre au mare nevoie de silvicultori de nădejde care să le ajute să prospere, pentru a asigura continuitatea lor și pentru cei care vor veni după noi. Școala noastră vă pune la dispoziție o bază materială de excepție care cuprinde laboratoare de specialitate, pepiniera didactică, parc dendrologic, fond didactic de vânătoare, bază sportivă și toată gama de echipamente și utilaje necesare unei bune pregătiri pentru domeniul silvic. Urăm bun venit și bobocilor din clasa a IX-a, profil Filologie. Vă dorim să obțineți rezultate cât mai bune la învățătură și, chiar dacă mediile voastre de admitere au fost destul de mici, voi puteți demonstra că vă puteți schimba stilul de învățare și la finalul anului școlar situația voastră școlară va fi cu totul alta”, a spus directorul Liceului Silvic „Regele Mihai I” din Gurghiu.

Alin ZAHARIE