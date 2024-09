”Nidal solo tour 2024”. Un concert legendar la Antigalerie Cactus

Pe strada Aurel Filimon 14, la Antigalerie Cactus, unde ai ce face în Târgu Mureș, iarăși au răsunat acorduri armonioase și versuri bine scrise, vinerea trecută, pe 13 septembrie. S-a pus la cale concertul Nidal, care face parte din ”Nidal solo tour 2024”. Un băiat carismatic cu o energie bună într-un loc fain, o chitară, un microfon și o pereche de boxe bune au exprimat pentru publicul numeros sentimente și idei cu ajutorul sunetelor combinate într-o manieră specifică, împletind povești de dragoste cu inspirație din mitologia greacă și stări sufletești puternice. Pentru o experiență autentică vă îndemn să luați parte la următorul concert pentru a experimenta acolo și atunci. În următoarele rânduri am ales să-l cunoaștem mai bine pe Nidal și muzica lui și l-am rugat să îmi acorde un interviu.

Reporter: Este prima dată când concertezi la Târgu Mureș?

Nidal: Nu este prima dată când concertez la Târgu Mureș, dar de fiecare dată a fost la cei de la Antigalerie Cactus. N-am avut nevoie nicicând să merg în altă parte pentru că este o relație care se dezvoltă sănătos și armonios iar la fiecare reîntâlnire ne uităm unii la alții și ne bucurăm de evoluția de care a avut parte fiecare. Au o super echipă pasionată și vor să aducă arta înapoi în mijlocul vieții cotidiene iar eu cred în misiunea lor.

Rep.: Antigalerie Cactus te-au găsit pe tine sau tu pe ei?

Nidal: Eu le-am scris în momentul în care am văzut că a concertat Ada Milea la ei în „sufragerie”. Ceea ce nu știam atunci era că în spatele Antigaleriei era Andreea Radu. În timpul facultății am compus și interpretat pe viu muzica pentru o piesă de teatru realizată după un text scris de ea; „Viața are culoarea strălucitoare a curcubeului” în regia lui Vlad Popescu.

Rep.: Din câte am auzit într-o mini pauză între piese, spuneai că la sfârșitul lunii septembrie vei lansa un nou album. Poți să-mi spui mai multe?

Nidal: Da, albumul „Legendar” va fi lansat online pe 27 septembrie 2024. În noiembrie va fi turneul național de lansare al albumului. „Legendar” este al doilea album pe care l-am înregistrat dar primul care este în limba română. El are la baza mituri și concepte din Grecia Antică. Mesajul central al albumului este că indiferent de context este important să faci ceea ce consideri că este corect. Când eram mic maică-mea, printre poveștile clasice dinainte de culcare, îmi picura și mitologie. Consider că una dintre responsabilitățile artistului ca și a preotului sau, cum era odată, a șamanului este să readucă în vedere perspective uitate de către societate. Astăzi mi se pare că este o lipsă de povești încărcate cu însemnatate iar eu, inspirat de către mitologie greacă, am considerat că albumul „Legendar” ar putea fi un licăr de lumină în această lume pe care-am lăsat-o pradă dezordinii interioare. Uneori îmi vine greu să cred cum de toate stelele s-au aliniat astfel încât albumul să primească cea mai bună șansă posibilă. Pe album apar Lucian Conțiu, târgumureșan la origine, la world percussion, Cristian Munteanu la saxofon și sintetizator bas și Dan Georgescu care apare în premieră la contrabas pe un album. Albumul a fost realizat în studioul celor de la Vița de Vie. Dan Georgescu l-a înregistrat, Adrian Despot l-a produs, Sorin „Pupe” Tănase l-a mixat, iar masterul este realizat de Cristian Vargas. Sunt extraordinar de recunoscător pentru toată experiența pe care o aduce acest album în viața mea.

Rep.: Concertul a început cu piesa ”Până când nu te iubeam”, cu un intro la fluier. Te rog spune-mi cât de mult dorești să introduci elemente ale folclorului românesc în muzica ta?

Nidal: Este o întrebare pe care mi-o pun și singur adesea. Este un izvor de viață muzica tradițională, în general și nu doar cea românească. Deși sunt jumătate sirian tot băștinaș îmi spun că sunt. Nu pot spune că am aprofundat destul de mult folclorul românesc să mă pot pronunța dar multe dintre sonoritățile muzicii tradiționale românești îmi aduc aminte de un loc în care trăiesc adesea dar în care nu am ajuns niciodată. Încerc să nu fiu prea patetic dar atunci când am auzit cavalul am vizualizat fulgere și flacări care coboară din cer. Sunetul lui are o putere fantastică de a mă trasporta direct în alte lumi atunci când fie îl ascult sau fie îl cânt.

Rep.: De asemenea în cadrul concertului ai cântat și la două fluiere deodată… Sunt ele specifice plaiurilor mioritice? Și melodia, de unde ai această căutare spre folclorul românesc?

Nidal: Înafară de caval am și două tilinci la care cânt simultan imitând ideea unui fluier îngemănat sau cimpoi; un fluier susține armonia iar celălalt melodia. Fluierele sunt specifice spațiului balcanic. Ca și la caval melodiile la fluiere sunt căutări personale, un echilibriu dintre ceea ce simt și ceea ce pot face ele. Am ajuns să îmi iubesc strămoșii, vreau să le ofer recunoștință și nu doar să fiu un continuator al lor dar și un creator de folclor în viitor. Pe termen lung am senzația că vor apărea mai multe instrumente cu tradiție atât românești cât și din Siria în universul meu muzical.

Rep.: Am auzit și o doină în cadrul concertului? Am numit bine genul? E vorba de versurile „M-ai iubit ca pe-un copil…” Este din Bucovina?

Nidal: Este o melodie a Surorilor Osoianu, un ansamblu etnofolcloric familial din Republica Moldova . Mi se pare că Surorile Osoianu sunt tezaur viu românesc iar spiritul în care cântă m-a inspirat cum m-a inspirat și adevărul fluierelor la care cânt.

Rep.: Versurile sunt scrise de tine? Te inspiri din mitologia greacă și din folclorul românesc?

Nidal: Da, eu le scriu. Consider că la bază sunt poet, iar muzica vine ca o împlinire a poeziei. Cuvântul este vasul care ține apa, iar muzica este mișcarea apei din interiorul vasului. Mă las inspirat de viață și vreau să trăiesc autentic. Sunt un căutator de adevăr și de dragoste în tot ceea ce sunt și fac. Frumusețea este peste tot și cred că este important să fim într-o permanentă pregătire pentru a o putea încasa.

A consemnat Cristina JOHNSON