Zilele Medicale IUBCvT Târgu Mureș

Amfiteatrul Facultății de Farmacie din incinta Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș va găzdui, în perioada 20-23 noiembrie, Zilele Medicale IUBCvT Târgu Mureș – 25 de ani de excelență în transplantul cardiac și medicina cardiovasculară.

Potrivit informațiilor furnizate de organizatorii evenimentului, între 20-23 noiembrie 2024 se împlinesc 25 de ani de la primul transplant cardiac efectuat la Târgu Mureș. Această intervenție revoluționară a stabilit baza unei tradiții de excelență în chirurgia cardiovasculară și a întărit poziția Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant (IUBCvT) Târgu Mureș de lideri în acest domeniu.

Invitații principali ai Zilelor medicale IUBCvT Târgu Mureș sunt șefi și colaboratori de la clinici de chirurgie cardiacă din România, alături de chirurgi din centre europene de renume în transplant cardiac și asistare circulatorie mecanică.

”Cetatea cardiologiei românești are nevoie de noi toți, altfel sunt doar ziduri goale. Vă invit să luați parte la acest proiect. Vă invit să fim parteneri. Vă invit să ne facem bine și să facem bine! Am scris acest lucru la o altă aniversare a Institutului Inimii din Târgu Mureș, o instituție din conducerea căreia am onoarea să fac parte, care în curând va deveni și mai performantă datorită unei investiții de 106 milioane de euro, proiect ambițios care a fost câștigător. Acum sărbătorim 25 de ani de la primul transplant cardiac din Târgu Mureș și Zilele Institutului, dar în spatele acestui eveniment este o poveste pe care nu trebuie să o uităm și pe care o las să curgă așa cum a fost”, a transmis prof. univ. dr. Horațiu Suciu, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul IUBCvT Târgu Mureș, prin intermediul unui mesaj făcut public pe pagina web a evenimentului, elitemedicale.ro.

Programul Zilelor Medicale IUBCvT Târgu Mureș este structurat pe trei componente, o sesiune științifică la care vor participa lectori cu renume internațional, o sesiune specială dedicată aniversării și sesiuni de socializare.

Arina TOTH