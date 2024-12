OPINIE. Hotărârea CCR de anulare a alegerilor a generat Comoția Cerebrală a Democrației din România, iar ulterior Ne găsim în Comă Indusă!

I.Democrația nu este un sistem juridic și nu este un sistem neapărat echitabil! – „Nu este nimeni drept, nici unul măcar.” (Romani 3:10)

Democrația, din unghiul specific al alegerii unui președinte, aduce în discuție în zilele noastre două drepturi: dreptul de a vota și dreptul de a fi ales. Dacă dreptul de a vota este unul extrem de bine protejat juridic, aceasta însemnând că fiecare persoană va avea garanția că ceea ce crede asupra unui candidat se poate materializa într-un vot valabil, pentru că acesta este secret și este numărat de sistem, cu totul alta este situația dreptului politic de a fi ales. În acest din urmă caz, este necesar și firesc să se afișeze candidatul căruia votul îi va fi atribuit. Altfel, democrația nu are vreun sens afirmat, decât să evidențieze pe cel care are mai multă putere și instrumente de a se impune drept conducător. În orice caz, cel care va candida trebuie să corespundă unui profil de vot aferent unei anumite publicități. Din acest motiv, cei aflați în spatele unui candidat sunt responsabili de publicitatea acestuia și de promovarea unui discurs care să corespundă cel puțin unei părți a electoratului. Ca urmare, președintele ales, va corespunde doar unei părți a alegătorilor, cărora li s-a transmis mai bine mesajul și care s-a bazat pe idei pe care acest electorat și le asumă. În acest algoritm, democrația poate să însemne durere sau insatisfacție pentru unii, deoarece guvernarea nu pune în practică ideile lor ci ale altora, și satisfacție pentru aceia care sunt sau par reprezentați! Cu toate acestea, democrația este un sistem acceptat generic ca fiind cel mai adecvat pentru trăirea unei comunități, deoarece permite atât manifestarea libertății individuale cât și stabilirea unui destin propriu de către cetățenii unei populații, pe baza aceleiași libertăți individuale.

II.Basarab vs. Brâncoveanu

Două ideologii caracterizează amplu poporul român. O primă ideologie, extrem de curată, este aceea a lui Brâncoveanu luat drept exemplu: ideile și cultura ta sunt cele care îți marchează întreaga existență! A doua ideologie este că pentru a supraviețui fără ați afirma direct și universal ideile este necesar să afișezi celui mai puternic recunoștință, cuantificată în bani și, uneori, în serviabilitate. În ambele cazuri există un numitor comun: atât Brâncoveanu cât și Basarab s-au aplecat cu atenție asupra destinului unei idei, având în vedere consecințele acesteia asupra poporului român.

Brâncoveanu: Viziune, sacrificiu și cultură

Constantin Brâncoveanu este simbolul unui lider care a pus accent pe diplomație, cultură și identitate națională. El a fost un ctitor al bisericilor și un promotor al culturii românești, chiar și în fața amenințărilor politice și militare ale vremii. Martiriul său și al familiei sale reflectă o abnegație totală față de valori, arătând că pentru el, principiile erau mai importante decât compromisul.

În contextul actual, Brâncoveanu ar putea fi văzut ca un exemplu pentru liderii care prioritizează interesele naționale și păstrează o viziune strategică pe termen lung. Spre deosebire de această paradigmă, politica românească contemporană se confruntă adesea cu lipsa unei viziuni clare, corupție și orientare spre câștiguri pe termen scurt. S-ar putea pune retoric întrebarea: avem astăzi lideri dispuși să-și sacrifice confortul personal pentru binele public?

Basarab: Independență, pragmatism și alianțe strategice

Basarab I, întemeietorul Țării Românești, este simbolul unui lider care a luptat pentru independență și suveranitate. Victoria sa în bătălia de la Posada demonstrează capacitatea de a lua decizii pragmatice, chiar și împotriva unor adversari puternici precum regele Ungariei. Basarab a construit un stat independent și a promovat alianțe care să-i asigure autonomia.

Raportat la conducerea actuală, Basarab poate fi văzut ca un model pentru un lider capabil să gestioneze relațiile externe ale României cu marile puteri (UE, SUA, China etc.) fără a pierde controlul asupra intereselor naționale. Totuși, în contextul de azi, întrebarea este dacă România își poate menține suveranitatea reală sau dacă rămâne dependentă de influențe externe, lipsindu-i un lider capabil să navigheze cu înțelepciune între presiuni geopolitice.

Astăzi, conducerea României oscilează între adaptarea la cerințele internaționale și gestionarea unei administrații interne adesea afectate de corupție și lipsa reformelor esențiale. Pe de altă parte, lipsa unei figuri de tip „Brâncoveanu” sau „Basarab” evidențiază nevoia acută de lideri care să inspire prin viziune, integritate și curaj.

Condițiile actuale ale României și lecțiile trecutului

România are nevoie de lideri care să combine viziunea culturală a lui Brâncoveanu cu pragmatismul politic al lui Basarab:

În educație și cultură, să cultive identitatea națională într-un mod modern, fără a se izola de valorile globale. În politică externă, să mențină alianțe strategice fără a sacrifica interesele naționale. În leadership intern, să combată corupția și să promoveze o viziune coerentă pentru dezvoltare economică și socială.

În absența unor astfel de lideri, riscul este ca România să continue să fie percepută ca un pion pe tabla de șah geopolitică, lipsită de voce proprie și direcție clară și, totodată, în plan intern populația țării noastre să nu aibă suflul potrivit unei evoluții sănătoase și puternic ancorate în ideea de bunăstare.

III.Călin vs. Elena

Un vot liber trebuie să țină cont de acest prim aspect: propaganda candidatului Călin corespunde politicii actuale? În final, este util să acceptăm „tăierea capului” în locul unei „dijme” acceptabile? Pe partea cealaltă, a doamnei Lasconi, se pune problema Cât de mult poate să aplece capul, care oricând s-ar putea să fie tăiat mai-ușor! Și în această idee, vom vedea în Lasconi o persoană care îl invocă în aceste zile pe Dumnezeu și (tot Lasconi!) o altă persoană care incită și încearcă să fie, fără o miză în afara îndoielii de oportunitate, o adevărată Ioana D Arc.

IV.Comoția cerebrală a Democrației vs. Ce s-ar fi întâmplat dacă ieșea un anumit candidat? „Istoria nu se face cu ‘dacă’.” (Charles de Gaulle)

Validitatea unui vot, liber exprimat sau ce s-ar fi întâmplat Dacă ieșea o persoană cu viziuni diferite de cele afirmate de partidele din România aflate la putere!

Drepturile politice se limitează la acele drepturi fundamentale care au ca obiect exclusiv participarea cetățenilor la conducerea statului și cele mai multe dintre aceste drepturi se exercită prin intermediul alegerilor (Drăganu, 2000, pg. 174-5). Poate este cazul să explicităm această frază: conducerea Statului democratic se schimbă periodic conform voinței poporului, voință trecută în Constituția sa. Modalitatea de schimbare este prin vot deoarece altfel este imposibil să schimbi persoane aflate deja la putere și care vor face tot posibilul să-și păstreze această putere. Relația dintre persoana fizică, cetățean cu drept de vot și Statul secvențial, adică cel reprezentat de indivizi aflați în conducerea acestuia, este atât de dezechilibrată încât s-au stabilit condiții constituționale pentru a se asigura exercitarea dreptului la vot: secret, liber, egal și direct exprimat.

La data de 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională, prin hotărârea nr. 32 a anulat „întregul proces electoral cu privire la alegerea Președintelui României”, într-un moment în care de mai multe ore începuse procesul de votare din cel de-al doilea tur, în diaspora, iar datele de sondaj arătau fără nicio îndoială care este preferința alegătorilor cu privire la candidați. De asemenea, la momentul anulării erau mai puțin de 48 de ore până la începerea procesului de votare în circumscripțiile din țară. Întrucât, așa cum vom vedea, hotărârea CCR este criticabilă în special pentru că (1) argumentele acesteia nu se sprijină pe probe, ci pe „comunicate” provenite de la servicii de informații, (2) este dată pretorian, în afara unor prevederi explicite ale Constituției și produce consecințe politice și de putere în afara Constituției și a voinței populare pe care aceasta o exprimă, această hotărâre apare extrem de dezechilibrată în raport de drepturile fundamentale ale cetățenilor, în special dreptul de vot și dreptul la viață privată! Se poate spune, că acest ecosistem de realizare a democrației din România, prin intermediul dreptului de vot, a fost brusc scurtcircuitat, a intrat în Comoție cerebrală și, așa cum vom prezenta, în continuare se găsește în comă indusă!

Revin asupra principalei chei constituționale de înțelegere a conflictului pus în discuție: dreptul de vot, potrivit Constituției se exercită doar de persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani și, deci, sunt singurele care decid asupra modului în care își exercită opțiunile politice, iar această regulă cunoaște doar excepția acelor persoane cu privire la care există o hotărâre judecătorească prin care fie sunt interziși fie sunt sancționați cu pierderea drepturilor electorale. Ca urmare, anularea procesului electoral cu privire la Președinte are printre consecințe ineficacitatea votului deja exprimat de persoane în deplinătatea facultăților lor mintale, ceea ce reprezintă un fapt extrem de grav ori de câte ori o decizie de acest fel nu este luată cu o motivare extrem de pertinentă, publică și oportună în același timp. Ori, așa cum se cunoaște la nivelul întregii țări și în numeroase scene internaționale, motivarea CCR are la bază în mod direct și exclusiv „comunicatele” unor servicii de informații, prezentate sub presiune într-un for, precum Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în fruntea căruia se găsește un Președinte al cărui mandat este spre sfârșit și ale cărui acțiuni din ultima perioadă sunt extrem de nepopulare și îndreptate înspre a proteja sau favoriza interese politice sau „personalizate”!

V.Modus Operandi vs. Autoritatea de lucru judecat – „Legea poate să nu vadă ceea ce obiceiul face evident.” (Platon)

Așa cum afirmă CCR încă de la primul paragraf al Hotărârii nr. 32/2024 pe rolul Curții se afla „examinarea aspectelor referitoare la corectitudinea și legalitatea procesului electoral cu privire la alegerile pentru Președintele României din anul 2024, aduse la cunoștință publică la data de 4 decembrie 2024 prin „declasificarea conținutului „Notelor de informare” ale Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Generală de Protecție Internă, ale Serviciului de Informații Externe, ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Telecomunicații Speciale”. Pe baza acestor note, CCR constată că procesul electoral a fost viciat „pe toată durata desfășurării lui și în toate etapele de multiple neregularități și încălcări ale legislației electorale care au distorsionat caracterul liber și corect al votului exprimat de cetățeni și egalitatea de șanse a competitorilor electorali, au afectat caracterul transparent și echitabil al campaniei electorale și au nesocotit reglementările legale referitoare la finanțarea acesteia. Toate aceste aspecte au avut un efect convergent de desconsiderare a principiilor esențiale ale alegerilor democratice”. Ca urmare, CCR a dispus anularea întregului proces electoral!

Această realitate a lui decembrie 2024, însă, trebuie analizată cu mare atenție, deoarece semnificația și consecințele depășesc cu mult ceea ce putea și măcar să întrevadă CCR și, cu siguranță, trebuie să se analizeze atât corectitudinea deciziei CCR sub aspectul fondului dar și competențele sale, pentru a înțelege dacă nu cumva decizia corespunde unor interese politice, ori este lipsită de anvergura și calitatea necesare unei decizii constituționale, ori, într-adevăr este o decizie pertinentă și salvatoare pentru principiile la care face referire atunci când anulează întreg procesul electoral. Legat de această afirmație se întrezărește un scenariu extrem de riscant, pentru motivele care vor fi expuse în cele ce urmează.

Pentru orice persoană care se găsește la o vârstă suficientă pentru a face o paralelă cu experiența anilor 1989-1990 (Revoluția Română și prima tranșă a Mineriadelor), este izbitor de vizibil faptul că o instituție a statului de drept, în cazul de față CCR, a dispus o măsură ca efect direct al unor comunicate formulate de serviciile de informații, fără a exista un filtru judiciar democratic în prealabil. Asemănător anilor sus-amintiți, când serviciile de informații au răspândit și transmis factorilor de conducere informații referitoare la revolte populare antidemocratice și prezența unor teroriști, a căror existență Istoria nu le-a mai recunoscut-o, s-a petrecut și în cazul de față. Motivele de atunci (1989-1990) au fost cumulate, atât de nevoia unor factori de conducere de a-și păstra pozițiile, așa încât au trecut la propriu peste cadavre, cât și probabil dorința unora de a prelua puterea și a o menține cu orice preț. Chiar dacă există deosebiri din perspectiva rezultatelor sau a reacțiilor imediate ale populației, modul de operare (modus operandi) este extrem de asemănător: în zilele noastre, într-o primă etapă, Președintele convoacă prin CSAT șefii serviciilor secrete, „uimit” fiind de rezultatul incitant al alegerilor prezidențiale din primul tur și de faptul că nu a fost informat cum se poate obține un asemenea rezultat, iar aceștia, sub presiunea că le vor cădea capetele, mai ales că presa deja îi nominaliza cu această viitoare direcție, vin și oferă mai multe informații, „periate” de ceva concret, dar extrem de grave: se pare că procesul electoral a fost viciat de „teroristul” care a obținut primul loc în primul tur de alegeri, cu ajutorul unor entități străine și actori statali. Până aici s-a consumat prima etapă, anume oferirea informațiilor, care în acest scenariu al lui modus operandi poartă denumirea generică de „moonwalking bear” (se poate vizualiza pe YouTube după căutarea moonwalking bear awarning test), adică distragerea atenției de la ceea ce se petrece în realitate, prin îndreptarea atenției către altcineva/ altceva.

Într-o a doua etapă, este necesar ca informația să aibă potențial maxim de influențare /manipulare (chiar a unei democrații!); deoarece asupra populației României efectul informațiilor (reale sau nu) nu se putea produce pentru că acestea erau clasificate, trebuia să fie aduse la cunoștința publică. Ca urmare, (cum niciodată nu s-a întâmplat în viața dezbaterilor și activităților din CSAT!), Președintele în funcție, Klaus Werner Johannis, a dispus declasificarea acestora și transmiterea către public.

A treia etapă o reprezintă, preluarea de către CCR a acestor informații și luarea unei decizii favorabile puterii politice sancționate extrem de puternic în urma alegerilor parlamentare, dar care în acest fel are posibilitatea de a-și menține pentru câteva luni un președinte favorabil partidelor politice care l-au promovat și care ar putea să-i păstreze și ulterior „predării” mandatului său o poziție în sânul guvernării.

Înainte de a trece la abordarea unor subiecte care țin de corectitudinea și calitatea deciziei CCR, este necesar să observăm efectele acestei decizii din prisma statului român de drept, întemeiat pe o Constituție și pe principii democratice. Întregul spectru constituțional după 1989 a fost construit pentru a evita ca instituțiile fundamentale ale statului să ia nemijlocit și direct decizii sancționatorii sau represive în baza unor informații ale serviciilor secrete. Din acest motiv atribuțiile de cercetare penală speciale pe care acestea le aveau anterior anului 1990, nu și le-au mai regăsit ulterior. Mai mult decât atât, corpulului de magistrați-procurori le-a revenit sarcina de a întreprinde demersuri cu respectarea dreptului la apărare și a legalității urmăririi penale atunci când aveau indiciile săvârșirii unor infracțiuni. Și, mai mult decât atât, controlul judecătoresc asupra legalității activității procurorilor a devenit obligatoriu și plenitudinar. Din nefericire, toate aceste mecanisme ale statului de drept (vs. statul dictatorial) nu au fost parcurse în cazul de față, ceea ce ridică multe semne de întrebare, chiar în privința corectitudinii deciziei CCR. În schimb, consecințele încălcării flagrante a acestor principii constituționale, precum controlul judecătoresc al legalității și accesul liber la justiție, în subsidiar dublate de „sancționarea” unor drepturi fundamentale, precum dreptul la vot și dreptul la viață privată, devin grăitoare: Președintele își menține funcția în afara unei prevederi constituționale în acest sens și, totodată, influențează constituirea organelor nou alese (Camera Deputaților și Senatul României), cu funcțiile importante aferente guvernării. În concluzie, indiferent care scenariu este valabil, scenariul creat de serviciile de informații și Președintele în funcție (anume anularea justificată și constituțională a alegerilor) sau scenariul prezentat detaliat mai sus, cadrul constituțional și, implicit, statul de drept au fost încălcate în primul rând de unele autorități ale statului a căror menire era să vegheze la respectarea Constituției României și a drepturilor fundamentale.

VI.Derapajul constituțional – efect al lui modus operandi, vs. Liniștea Populară & Manipularea Instituțională

„Orice societate care renunță la puțină libertate pentru un pic de securitate temporară nu merită nici libertatea, nici, securitatea.” (Benjamin Franklin)

Derapajul constituțional și etatic se focalizează în jurul a trei probleme principale: (1) anularea votului exprimat de o parte consistentă a populației României în deplinătatea facultăților mintale, ca efect al anulării întregului proces electoral; (2) incapacitatea instituțiilor statului de a preveni scenariul fraudării alegerilor, anterior anulării acestora; (3) posibila exercitare de către Președintele în funcție al României a unor puteri în afara prevederilor Constituției României, ca efect al deciziei Curții Constituționale.

În fața acestor probleme extrem de vizibile, reacția populației României în ansamblul său ar trebui să fie una puternică și presantă pentru clasa politică și pentru stat în același timp. Așa cum observăm, nu este așa, iar lucrurile se datorează, pe de o parte, unor avantaje obținute ca urmare a acestei confiscări temporare a puterii(chiar dacă prin prelungire), iar pe de altă parte unor chestiuni contextuale.

Avantajele obținute prin deținerea și „prelungirea” puterii constau în aceea că odată arătați „teroriștii”, statul (și nu singurul) și o parte a partidelor politice, prin toate mecanismele încearcă să legitimeze rezultatul anulării, recurgând la acțiuni din cele mai diverse, în special amenzi, dosare penale și „dezvăluiri” nedezvăluite până acum. În acest fel, candidatul presupus a fi fraudat alegerile, împreună cu o parte a susținătorilor săi ori a unora care par să aibă un profil asemănător, devin țapii ispășitori pentru anularea procesului electoral. Lor li se alătură state străine agresoare, nu de acum, ci dintotdeauna! Sunt puse în mișcare de o parte și de alta „voci” și instituții internaționale. Rezultatul tuturor acestor acțiuni, care pot foarte bine să fie legitime, populația simte o reticență în a își pretinde recunoașterea votului său „liber” exprimat, datorită îndoielii cu privire la adevăr. Din nefericire, toată această îndoială este post-anulare și este creată doar de avantajul deținerii puterii, în condițiile în care anterior nu s-a prea făcut nimic.

Chestiunile contextuale care au condus, de asemenea, la reticența reacției populației față de derapajul constituțional major, se fixează pe două coordonate. În primul rând, în haosul de proximitate și internațional actual, extrem de intens perceput de populația României, populația are înțelepciunea de a fi reticentă și a nu alimenta la nivel intern toată această situație internațională dificilă și delicată. În al doilea rând, modalitatea extrem de specifică și rezultatul extrem de surprinzător pentru o mare parte a populației, prin care candidatul situat pe primul loc în primul tur al prezidențialelor a reușit această performanță, a generat de asemenea o atitudine reticentă. Metoda sa de publicitate nu a fost cea clasică, prin utilizarea unui sistem amplu „terestru” de campanie și nici prin utilizarea televiziunilor clasice. Ori, acest lucru, nu neapărat imputabil acestui candidat, a reprezentat și principala vulnerabilitate față de o populație obișnuită ca principalii competitori să fie „scrutinizați” puternic în perioada campaniei, anterior exercitării dreptului de vot tocmai pentru ca alegerea să aibă pretenția de a fi sigură cu privire la opțiunea de candidat, iar nu frivolă.

O concluzie de ansamblu, însă se poate desprinde din cele de mai sus, anume că în scenariul în care „modus operandi” este corupt (într-un sens foarte larg: corupție propriu-zisă sau incapacitate), atunci când este susținut de manipularea instituțională și acceptarea liniștită a derapajelor de către populație, poate duce la o erodare profundă a drepturilor și principiilor democratice.

VII.Constituționalism vs. Trădare de țară

„Orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită, și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui.” (Matei 12:25)

Pentru început, trebuie spus că decizia CCR nu trebuie evaluată doar din perspectiva dispozitivului său (decizia de anulare a procesului electoral și de mandatare a Președintelui de a rămâne în funcție până se definitivează alte alegeri și se depune jurământul de către viitorul Președinte), ci și din perspectiva competenței de a lua o astfel de decizie și a motivării sale.

Competența CCR. Chestiunea competenței este o problemă, deoarece legea nu prevede posibilitatea auto-sesizării Curții și totuși, aceasta s-a autosesizat („după declasificarea la data de 4 decembrie 2024 a documentelor prezentate în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării din data de 28 noiembrie 2024 și aducerea acestora la cunoștință publică, Curtea a luat act de conținutul lor” – punctul 5 din Hotărârea Curții). În pofida faptului că nu a menționat care este temeiul juridic al competenței sale asupra judecării aspectelor semnalate în „notele de informare” declasificate din ședința CSAT, realitatea este că potrivit articolului 3 aliniatele 2 și 3 din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, aceasta este singura în drept să hotărască asupra competenței sale și, totodată, nicio altă autoritate publică nu poate contesta această competență. Din acest motiv, chiar dacă în cazul de față a acționat în afara prevederilor legii (deoarece singurul caz în care sesizarea CCR poate fi făcută de ea însăși, în absența unui demers din partea altui organ sau a unui terț, este atunci când CCR este chemată să se pronunțe asupra inițiativelor de revizuire a Constituției, pe de o parte, iar Legea 370/2004 privind alegerea Președintelui României, stabilește expres care sunt entitățile care pot formula cererea de anulare a alegerilor (articolul 52 al legii), fără a prevedea posibilitatea sesizării din oficiu de către Curte, pe de altă parte), Curtea a avut posibilitatea de a-și determina propria competență, inclusiv în ceea ce privește auto-sesizarea, deoarece a interpretat plenitudinar ceea ce chiar Constituția a stabilit la articolul 146 litera f: Curtea „veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României și confirmă rezultatele sufragiului”. Cu toate acestea, aspectul auto-sesizării trebuia motivat ca atare, arătându-se contextul în care însăși Curtea se abate de la unele prevederi legale, precum cea de la articolul 52 al Legii 370/2004, pentru a da substanță spiritului Constituției. Altfel, asupra sa planează grave suspiciuni privind imparțialitatea, amplificate în această perioadă de „polarizare” politică.

VIII.Probațiunea și principiile care îi stau la bază.

Absența probelor.

Motivațiile exclusiv juridice ale CCR cu privire la anularea întregului proces electoral al alegerilor ar putea să nu conteze dacă acestea nu sunt întemeiate pe PROBE ale fraudării „de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidaților care pot participa la al doilea tur de scrutin” (articolul 52 din Legea privind alegerea Președintelui României).

În privința probațiunii trebuie să constatăm trei aspecte esențiale: (1) CCR s-a autosesizat și a decis în absența unor probe, în sensul legii române; (2) CCR s-a pronunțat asupra dreptului de vot, iar nu asupra procesului electoral; (3) Indiciile cărora le-a acordat semnificația juridică a unor probe sau cel puțin a unor argumente, au fost lipsite de calitatea și suficiența de a demonstra la momentul pronunțării deciziei că au impactul necesar de a modifica atribuirea mandatului sau, după ca, de a modifica ordinea candidaților care pot participa la al doilea tur de scrutin.

Procedural. Simplu spus, fără a fi necesară o dezvoltare pentru această opinie, o probă trebuie să îndeplinească condiții procedurale și condiții materiale. O condiție procedurală principală este de a fi supusă, anterior aprecierii drept probă a unei constatări, este ca aceasta să fie supusă contradictorialității și dezbaterii față de celelalte părți interesate. Situația că procesul a fost viciat în măsura de a influența atribuirea mandatului sau ordinea candidaților nu a fost supusă unui proces de contradictorialitate, în sensul că niciun candidat intrat în turul doi sau vreo altă entitate interesată nu a fost prezentă la dezbaterea care a precedat luarea deciziei CCR. În aceste condiții, fără a adăuga motive și argumente suplimentare, decizia CCR este lipsită de probe în sens procedural.

Sub aspectul calității „indiciilor”(ridicate la nivel de probe) pe care s-a sprijinit CCR, putem observa mai multe aspecte referitoare la „notele de informare ale serviciilor” din CSAT, singurele care sunt menționate în decizia CCR.

Calitativ. Singurele informații care au permis o astfel de hotărâre și au fost utilizate drept adevărate în hotărârea CCR, sunt cele prezentate în CSAT de DGIPI (Direcția de Informații a MAI) și de către SRI (Serviciul Național de Informații). O analiză a textului celor două comunicate evidențiază multe neregularități logice, gramaticale, formale și semantice, de natură să pună complet sub semnul întrebării valoarea probatorie a adevărului, prin intermediul acestor documente. În cele ce urmează, utilizând metode criminalistice, succesiv, mai întâi documentul DGIPI, iar apoi cel al SRI vor fi analizate.

Documentul DGIPI, intitulat „Notă de Informare”. A. Orice analist va observa că acest document declasificat este redactat în așa fel încât să inducă ideea de vinovăție, fără să existe o claritate a argumentării, tocmai pentru ca ideile generate de conținut să nu poată fi combătute ferm și dincolo de orice îndoială. Această metodă este utilizată întotdeauna de cei care vor să păstreze funcțiile indiferent de (in)competența profesională, încercând să-l țină dependent pe „șef” prin imaginarea unui pericol cunoscut doar de cel care raportează. Metodele pentru atingerea obiectivului de acuzare și evazivitate sunt în această cauză concretă: utilizarea de cuvinte acuzatoare (ex. „manipulare”) în formularea unor propoziții neacuzatoare prin conținutul lor real; introducerea unor povești contextuale, pentru crearea generalizată a fricii, fără ca aceste povești să aibă vreo legătură aparentă semantică cu subiectul discutat (spre exemplu, aduci în discuție „întâmplător” agresiunea Rusiei, într-o frază în care te referi la transparența unuia dintre candidați); absența indicării precise a surselor din care s-au obținut informațiile, cu toate că la modul general s-a spus că este vorba de verificări ale Tik-Tokului. Pe scurt, din punct de vedere criminalistic, omisiunea surselor pentru date concrete este frecvent întâlnită în documentele care urmăresc să creeze narative subiective sau greu de verificat, deoarece există o intenție de a prezenta ipoteze drept fapte. B. Existența unor contradicții evidente între afirmațiile sau indus-afirmațiile din documentul DGIPI. Documentul DGIPI este în ansamblu plin de contradicții, ori de câte ori ar fi vorba de a se formula o concluzie judicioasă de către un terț, fie civil, procuror sau judecător. Această constatare reflectă lipsa de calitate probațională, aspect definitoriu pentru analiza făcută de judecătorii CCR. Spre exemplu, se afirmă că „după contractarea serviciilor de conținut, influencerii au creat și diseminat elemente de conținut după coordonatele stabilite, fără a cunoaște beneficiarul real al campaniei de promovare”, iar, pe de altă parte contradictoriu se afirmă că „aceștia și-au șters datele pentru a nu putea fi urmăriți”. Ei bine, dacă nu știau cine este beneficiarul real, deși au contractat serviciile legal și public, de pe o platformă online, atunci de ce să îți șteargă intenționat datele pentru a nu putea fi urmăriți? Fie au știut fie nu au știut! Oricum metodele utilizate în acest document și cu privire la analiza criminalistică a acestui document, extrem de atent analizat de mine, dar a cărui detaliere aici nu o cred necesară, sunt extrem de vaste, constituind un subiect de criminalistică aplicată în viitor. Doar amintesc printre aceste metode pe care le-am întâlnit și carențe ale documentului analizat următoarele: incongruențe temporale; indicații de editare sau inserare externă de text; modelarea intenționată a narativului; ambiguitatea privind actorii implicați; informații trunchiate sau incomplete; lipsa atribuirii surselor; fragmentarea narativă. Toate aceste metode reflectate de documentul DGIPI vor constitui un episod distinct, mai puțin important (chiar dacă mai spectaculos aparent!), al opiniei mele!

Documentul SRI intitulat „Notă”. Și acest document este dezvoltat separat de către mine prin utilizarea unor metode de analiză criminalistică specifică. Va fi prezentat într-un alt context potrivit. Acest document, mult mai puțin incriminator în ceea ce privește tonalitatea, mai aerisit, dar complet informativ și lipsit de importanță din perspectiva unei noutăți (tipologia informării reflectă că au existat comunicări anterioare adresate acelorași entități competente din CSAT!), dar important datorită mizei și contextului, nu aduce o acuză la adresa unui anume candidat, dar oferă informații contextuale sau în legătură cu un singur candidat! Acest document poate avea valoare managerială la nivelul unor instituții executive, dar nu are ut singuli nicio valoare probațională a „fraudei” pe care ar fi constatat-o CCR și în temeiul căreia a anulat alegerile. Cu atât mai mult, nici nu se pune problema cuantificării sau măsurabilității imactului unei astfel de campanii, pentru a se concluziona că frauda a fost „de natură să modifice atribuirea mandatului sau ordinea candidaților din primul tur”!

Calitatea argumentării juridice. Nu voi insista mult asupra acestui subiect, deoarece în absența unei probațiuni suficiente sau legale, toate argumentările juridice nu mai au vreun rost. Cu toate acestea, voi detalia câteva chestiuni care merită înțelese. Cu privire la așa numita egalitate de șanse, pe care CCR a invocat-o ca fiind încălcată datorită vicierii procesului electoral, trebuie cunoscut că argumentarea este lipsită de substanță dacă nu are o bază de măsurare concretă și amplă, luând în considerare doar mesajele și modalitatea de distribuție și creare a lor exclusiv legate de promovarea unuia singur dintre candidați. Astfel, în primul rând, nu a fost măsurat (dez)echilibrul dintre candidatul nesprijinit de un partid sau mai multe, importante, și cei sprijiniți și ale căror cheltuieli vor fi decontate în final de a bugetul statului doar pentru că au fost promovați de un partid. În al doilea rând, nu s-a ținut cont de faptul că o parte importantă și preponderentă a mass-mediei clasice a susținut aproape în exclusivitate alți candidați și nicidecum pe Călin Georgescu. În al treilea rând, nu s-a ținut cont de faptul că Tik-Tok este o platformă de comunicare legală, vizibilă, accesibilă și care îți găsește legitimitatea tocmai în caracterul său liber și public conferit de o mulțime de persoane cu drept de vot, care au luat decizia de a o utiliza fără nicio interferență în privința opțiunii acestora. Utilizarea principiului egalității de șanse de către CCR pentru a demonstra vicierea alegerilor este complet o utopie, deoarece acest principiu nu este incident metric și valoric în situația de față! Dimpotrivă, oricine va citi Codul de bune practici în materie electorală, al Comisiei de la Veneția, va constata că majoritatea regulilor din acel cod au fost încălcate de ceilalți candidați, dar mai ales de instituțiile statului, în raport cu candidatul Călin Gerogescu!

Toate celelalte argumente juridice ale CCR, cu excepția unuia singur, sunt lipsite de orice fundament logic concret și măsurabil!

Singurul principiu a cărui incidență și invocare de către CCR o consider fondată este cel al transparenței. Chiar dacă CCR enunță acest principiu tot cu titlu general și extrem de neînțeles chiar pentru CCR, astfel cum aminteam la unul dintre punctele de mai sus, legat de motivele liniștii populare, este faptul că un candidat nu a trecut prin furcile caudine ale „scrutinizării” populare. Cu toate acestea, frustrarea acestui principiu prin contextul acestor alegeri nu poate conduce la un rezultat atât de drastic de anulare a alegerilor, deoarece ar fi dezechilibrat în raport cu nivelul de încălcare a dreptului la vot al cetățenilor României, ca efect al hotărârii de anulare.

IX.Derapaje constituționale importante care trebuie cunoscute

Inexistența în sistemul legal românesc a măsurii de reluare în integralitate a procesului electoral privind alegerea Președintelui României, în contextul specific actual.

Legea noastră electorală prevede clar că singura măsură care poate fi dispusă dacă au fost fraudate alegerile, este ca CCR să dispună „repetarea turului de scrutin în a doua duminică de la data anulării alegerilor.”. Ori, CCR a luat o măsură care nu există în legislația electorală odată ce a fost validat primul tur de scrutin, dar anulat tale quale ulterior, anume măsura reluării întregului proces electoral. Dimpotrivă, într-o asemenea situație legea electorală prevede clar că CCR va dispune „repetarea turului de scrutin în a doua duminică de la data anulării alegerilor.”. Din nou ne găsim în prezența unui derapaj constituțional și legal, CCR acționând cu ignorarea prevederilor atât legale cât și constituționale. Oare de ce? O explicație ar fi că dacă ar fi dispus repetarea alegerilor, atunci cel mai probabil ar fi ieșit tot candidatul Călin Georgescu, așa cum arătau plenar ultimii indicatori de vot. Ori, doar reluarea întregului proces electoral permite fie excluderea acestuia, fie intrarea în competiție a unui nou candidat, care nu a fost prezent în candidatura de alegeri până acum, dar care ar avea potențialul de a îl depăși pe candidatul numărul unu la momentul de față. Din nou, CCR pusă în fața unei astfel de situații, pentru a permite alegeri posibil mai calitative, a încălcat legea și Constituția României, pentru a se asigura că viitorul Președinte al României corespunde unor standarde calitative diferite și mai ridicate față de cele care au însoțit candidații anteriori în alegeri.

Încălcarea dreptului fundamental la viață privată și a dreptului la vot, în absența proporționalității măsurii și în absența unui remediu judiciar efectiv

Situația de față este extrem de gravă. Aceasta a presupus accesul guvernamental la datele personale deținute de entități private (Tik-Tok), aspect care aduce în discuție una dintre condițiile importante a cărei respectare este necesară pentru a avea un acces legal, proporțional și constituțional. Proporționalitatea presupune printre altele un anumit „test de necesitate”, care include inexistența unei alternative viabile pentru a nu se ajunge la încălcarea dreptului. Oricum am privi lucrurile, alternativa a existat și era prevăzută de lege: serviciile de informații, puterea judiciară și administrativă erau competente și se pare că aveau informațiile pentru a coordona procesul electoral și pentru a evita rezultatul anulării procesului electoral, adică a anihilării unui vot liber exprimat în primul tur de alegeri prezidențiale. Nu au făcut-o, nu există proporționalitate! Ca urmare, accesul la datele personale ale entității private este neconstituțional și nelegal, cu titlu general. Toți cetățenii cu drept de vot al României au dreptul de a solicita, dacă demonstrează că atitudinea lor de vot a existat în primul tur de alegeri și că au un cont Tik-Tok, despăgubiri pentru încălcarea atât a dreptului lor la protecția datelor dar și a dreptului lor la viață privată.

Un aspect important legat de marcajul cu însemnul electoral, argument al CCR în motivarea deciziei luate

Este vorba de control sau de etică sau de beneficii financiare?

În cele de mai jos voi reda integral două paragrafe dintr-un articol pe care l-am trimis spre publicare în urmă cu trei luni de zile (aproximativ), dar în care punctam ideea fundamentată pe codul electoral european că diferitele restricții impuse de stat în perioadele electorale cu privire la publicitate reprezintă limitări ale dreptului de vot și ale dreptului de a fi ales.

„Perioadele electorale reprezintă cele mai intense perioade de dezbateri și exprimări de idei în orice forme cunoscute de tehnologie. Standardele europene pretind o larghețe mult mai mare în ceea ce privește libertatea de exprimare, atât din partea votanților cât și a candidaților în alegeri. Se consideră că standardul european este încălcat îndeosebi atunci când legea electorală interzice referirile insultătoare sau defăimătoare la adresa funcționarilor sau a altor candidați în documentele de campanie sau când legea electorală stabilește ca fiind infracțiune difuzarea de informații defăimătoare cu privire la candidați ori îi face răspunzători pe candidații înșiși pentru anumite infracțiuni comise de susținătorii lor. Cerințele legale ca materialele de campanie să menționeze data producerii lor și organizația emitentă, numărul de exemplare precum și să fie transmise unei autorități electorale sunt considerate drept o formă de cenzură. În special este considerată cenzură acea cerință ca autoritatea electorală să ia măsuri împotriva publicațiilor ilegale sau inexacte. În practică, însă, asemenea cerințe legale pot duce la cenzurarea oricăror declarații critice la adresa guvernului sau care solicită schimbări constituționale, deși aceasta este însăși esența dezbaterii democratice[1].

Având în vedere această larghețe a libertății de exprimare în perioadele electorale, impusă chiar de standardul european privind democrația și drepturile fundamentale, combaterea fenomenului de dezinformare reprezintă un deziderat greu de atins sau chiar imposibil, pentru simplul motiv că în spatele unei dezinformări se poate afla intenția de a se evidenția o idee care urmărește să evidențieze o trăsătură a unui candidat, partid, alegător sau categorie de alegători, evidențiere care se bazează pe utilizarea unui scenariu fictiv. Este dificil în aceste condiții, specifice unei perioade electorale, chiar și atunci când dezinformarea este sancționabilă din punct de vedere legal, să fie supusă unei „cenzuri” aparent justificate, deoarece s-ar putea în acest fel crea riscul apariției unui abuz din partea celor care dețin puterea, utilizând stindardul combaterii dezinformării.”

Concluzia care se poate desprinde pentru cei care vor citi Codul european de bune practici în materie electorală, va fi aceea că cele mai importante argumentări juridice din hotărârea nr. 52 a CCR, făcând referire la codul european de bune practici în materie electorală, sunt scoase din context și readaptate du interes, justificând exact o poziție contrară față de înțelesul respectivului cod.

X.Unele concluzii privind anularea alegerilor, situația actuală a României din unghiul constituțional și viitorul acesteia din același unghi

1)În pofida actualei realități în care sunt „vânați” legionari, simpli sau majori contravenienți, fragmentați indivizi care au încălcat legile electorale și mulți alții, se poate observa că ne găsim într-o stare de anarhie constituțională, deoarece: Președintele actual al României pretinde exercitarea unui mandat prelungit în afara prevederilor constituționale; CCR a luat decizia anulării procesului electoral contrar voinței populare și contrar prevederilor legale; CCR a dispus anticonstituțional reluarea procesului electoral în integralitate; constituirea noii puteri guvernamentale și parlamentare se realizează în absența spiritului Constituției și, implicit, a consimțământului popular.

2) CCR a anulat procesul electoral printr-o hotărâre de Salvgardare a poporului român, ignorând prevederi constituționale importante, la bază având două motive principale: (1) incapacitatea instituțiilor statului român de a preveni blocajul respectării drepturilor fundamentale, cum este dreptul de vot, de a candida și dreptul la viață privată, și (2) teama de a nu greși în raport cu o amenințare prezentată de servicii de informații, dar fără nicio bază probațională specifică statului de drept.

3) Dintr-o perspectivă strict doctrinară, deși în afara oricăror prevederi constituționale, hotărârea de anulare a alegerilor de către CCR ar trebui să aibă la bază ideea de risc constituțional, în interpretarea prevederilor așezământului nostru fundamental.

4) Legitimarea hotărârii CCR de anulare a alegerilor ar trebui să fie însoțită de demisia Președintelui Johannis în jurul datei de 21 decembrie 2024, dată la care îi expiră cei cinci ani ai ultimului mandat, deoarece, altfel, acesta devine simbolul unei „lovituri de stat” în cadrul aceluiași stat, urmând să fie sancționat politic prin vot! Prelungirea pentru o perioadă care depășește câteva zile, dar nu luni de zile, apare firească, dar situația contrară are semnificația unei lovituri de stat,

5) Declasificarea notelor de informare din ședința CSAT poate reprezenta infracțiunea de trădare sau fapte grave împotriva Constituției. Chiar dacă se menționează în cuprinsul notelor serviciilor de informații că declasificarea s-a realizat la cererea respectivelor servicii, aceasta a fost realizată sub presiunea factorului politic, așa cum arată toți indicatorii factuali. De ce? Pentru că potrivit legii, declasificarea nu se poate face decât la cererea celor care au clasificat la origine documentul sau prin instanța de judecată. Ori, prin instanța de judecată, soluția ar fi venit prea târziu pentru cei interesați.

6) Necesitatea demonstrației factorilor politici pentru evitarea/ încetarea anarhiei constituționale. În condițiile în care toate celelalte decizii ale CCR cu excepția celei a anulării procesului electoral nu au nicio bază factuală, legitimă sau constituțională, pentru estomparea anarhiei constituționale este nevoie de o demonstrație a factorilor politici aflați la guvernare (și nu numai), care să presupună încetarea imediată a exercitării funcției de către Președintele în funcție Iohannis și preluarea acestei funcții de către cei îndreptății potrivit Constituției României, până la depunerea jurământului de către noul președinte. În ipoteza contrară, aparent în derulare, votul popular la următoarele alegeri va fi complet îndreptat înspre a sancționa întreaga clasă politică aflată la guvernare, ceea ce înseamnă fie un vot majoritar covârșitor către Călin Georgescu, dacă acesta se menține în cursă, fie, alternativ, către George Simion (dacă Georgescu este înlăturat anterior unui vot propriu-zis), fie s-ar putea să urmeze o perioadă de revolte populare.

7) Dacă, Președintele Iohannis în aceste zile își prezintă demisia și continuă exercitarea mandatului până la depunerea jurământului de către noul Președinte, conform Constituției, atunci în următoarea etapă este necesar, și probabil în această logică se va întâmpla, să se consolideze definitiv votul în alegerile imediate care urmează! Aceasta înseamnă ca toate instituțiile statului și partidele politice să demonstreze poporului român că votul fiecărui cetățean, ca beneficiar a acestui drept, este indestructibil și complet apărat în cadrul procesului electoral.

Note prescurtate de final: Deși candidatul situat pe locul 1 în primul tur al alegerilor nu se numără printre preferințele mele, totuși, Democrația este prima mea preferință!

Dr. Nicolae PLOEȘTEANU

[1] Venice Commission, Code of good practice in electoral matters, paragrafele 60 și 61