OPINIE. Crede și nu cerceta

Aidoma dictonului bisericesc medieval ”Crede și nu cerceta” în ultimii ani parcă este ca un sport național cine retransmite mai multe și la mai mulți pe telefoanele mobile, postări care de care mai deocheate, fără nici cea mai mică reținere sau discernământ.

Aspect ce pare că nu mai este nimic nou sub soare întrucât și articole lansate cu date neverificate sunt retransmise în lanț pe mai toate canalele de mass media, făcând din țânțar armăsar. Ca spre exemplu, acum la început de an eram deja la a patra publicație care în două zile retransmitea “o știre” cum că operatorul aerian Wizz Air va avea probleme majore din cauza celor peste 40 de avioane ce urmează să fie ținute la sol pentru verificări. Ceva de genul știrilor vehiculate la finele anului trecut cum că din 2025 biletele de avion vor fi mai scumpe la Aeroportul Cluj întrucât conducerea regiei aeroportuare a introdus o nouă taxă de dezvoltare. Nimic mai fals și mai perfid întrucât în cazul aeroportului din Cluj taxa de dezvoltare era instaurată și colectată de câțiva ani buni, iar din sumele respective se și cofinațase modernizarea aerogării, dată în exploatare în iunie 2024. Iar în cazul Wizz Air-ului, autorul știrii și retransmitenții nici nu au avut măcar bună voință să se informeze corect, ci poate pur și simplu au vrut să arunce cu pietre în operatorul aerian așa cum probabil era și cazul aeroportului.

Nu știu ce mă face să cred că s-a dorit confecționarea unei știri care să abată atenția de la ultimele frecvente incidente și accidente de anul trecut cu avioane de tip Boeing. Și zic asta întrucât este absolut normal și obligatoriu ca aeronavele să fie supuse permanent unor verficări indiferent de tipul lor. Și asta întrucât funcție de “cicli” unitatea de măsură pe timp în utilizarea aeronavei pe lângă inspecțiile vizuale la fiecare zbor și “A și ”B” -uri periodice apar obligatoriu la cel mult 24 de luni “C” checkul care necesită mai multe săptămâni de verificări aprofundate în reprezentanțe de meintenață tehnică a tipului respectiv de avion oriunde în lume. Trebuie totuși diversificate informațiile întrucât aeronavelor care fac mai des aterizări și decolări pe zi li se va scurta mai repede capacitatea de funcționare decât cele ce aterizează sau decolează de mai puține ori pe zi chiar dacă însumează același număr de ore de zbor. Și asta întrucât un avion are cam 30 de ani durata normată de exploatare dar aferent”ciclilor” și verficărilor tehnice se poate prelungi cu încă câțiva ani buni utilizarea acestora. Practic, este o chestiune financiară dacă convine operatorului aerian să plătească costurile de verificări tehnice să prelungească exploatarea în zbor a avionului sau să cumpere un avion nou cu dotări tehnice superioare, cu măriri de capacități de transport și reduceri a consumurilor de combustibili, dar și a poluării. Ca idee, trebuie să știți că după 30 de ani de exploatare a unui avion, mai bine de 90% dintre componentele lui pot fi reciclate și reutilizate pe alte avioane dacă avionul nu mai este utilizat la zboruri, asigurând o sumă recuperatorie frumușică.

Cât privesc problemele legate de motoarele Prat & Whitney de pe avioanele Wizz Air de tip A 220, A320 neo și A321 neo nu trebuie ca autorii articolelor retransmise să-și facă probleme întrucât pentru perioada de 6 luni de reținere la sol pentru verificări, fabricantul american (ce asigură și motoarele pentru avioanele militare F35) acordă compensații operatorului aerian care astfel poate fără mari probleme să închirieze alte avioane dacă situația de trafic aerian planificată o cere. Mai mult, Wizz Air ca orice alt mare operator aerian care se respectă are comandate și urmează să primească în următorii doi ani vreo 50 de avioane nou-nouțe pe care poate nu le utilizează toate în activitate, ci mai vând din ele la un preț mai mare operatorilor aerieni care au nevoie urgentă de ele și nu pot aștepata 6-7 ani să li se livreze (Boeing fabrică cam 298 de avioane pe an, iar Airbus cam 506). Flota Wizz Air este de 200 de aeronave fiind întrecută de concurentul în zboruri Low Cost-Ryanair ce are 609 de avioane, dar cea mai mare flotă din lume o are American Airline și Delta Airlines cu 1.558 respectiv 1.271 de avioane. Aceasta din urmă deși cu așa imensitate de avioane este pe locul 3 în ceea ce privește punctualitate zborurilor după Aeromexico și Saudia Airlines, cu peste 83% dintre zborurile operate în timp pe întreg anul 2024. Ryanair a confirmat recent că recepționează în anul 2025 încă 29 de avioane noi de tip Boeing 737 (ce au cu 16% mai puțîn CO2, 40%, mai puțin zgomot și crește cu 4% capacitatea de locuri) fapt ce o să creeze peste 2.000 de noi locuri de muncă, iar pentru ehipaje au și început recrutările încă de anul trecut. Ocazie cu care Michael O’Leary, CEO-ul Ryanair, la 1 ianuarie 2025 a publicat un manifest pentru statele UE care doresc să crească traficul, turismul și locurile de muncă, în regiunile lor pe anul 2025 dând exemplificări că: Suedia, Ungaria, Irlanda și unele regiuni din Italia care abolind taxele pe aviație au fost recompensate cu creșteri importante a traficului și a turismului pe când Marea Britanie, Franța și Germania care au crescut taxele pe aviație au suferit scăderi ale traficului și turiștilor. O’Leary mai specifică că taxele de navigație aeriană colectate de către

Eurocontrol au crescut de două ori mai mult decât inflația și cere ca acestea să fie plătite de state și nu de către companiile aeriene și pasageri.

Între timp, Canada, una dintre cele mai reprezentative țări în Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI ) vrea să introducă reguli pentru protecția pasagerilor ca cele din UE, iar Islanda a devenit al 42 lea membru Eurocontrol. Cât priceste traficul aerian din 2024, în cele 17 aeroporturi civile din România a crescut cu 6,8% față de anul 2023, iar Aeroportul Brașov deschis în vara anului 2023 a întrecut la numărul de pasageri deserviți Aeroportul Târgu Mureș, căzut pe locul al 12-lea.

Astea fiind zise, vă puteți planifica liniștiți vacanța în toate destinațiile dorite și spor la postări!

Ștefan Petru RUNCAN