OPINIE. Cum ne ajută René Descartes în perioada alegerilor

Prezența inexplicabilului. Zilele acestea, derulate imediat după primul tur de alegeri la prezidențiale, am constatat că absolut toate vocile din massmedia au exclamat că este inexplicabil rațional și cu bunăr credință rezultatul primului tur de scrutin, cu un candidat situat pe primul loc, fără să fi existat niciun semnal prealabil că ar avea șanse să intre în primii cinci candidați. Inexplicabilul a fost explicat ulterior pe baza unor teorii lipsite de fundament. Această situație s-a datorat și faptului că la scurt timp, Curtea Constituțională nu s-a pronunțat asupra validității alegerilor ci a dispus renumărarea acestora! Atunci vulgul s-a liniștit și și-a explicat situația: unii au spus că este clar că statul vrea să „fenteze” și să anuleze primul rezultat pentru că ar sprijini pe unul sau altul, în timp ce alții au spus, este clar că unul dintre învingătorii primului tur de alegeri, ori ambii, au fraudat! Niciuna dintre cele două teorii nu a fost argumentată măcar logic, ceea ce este extrem de grav. De aceea, consider criticabilă modalitatea Curții Constituționale de a lua decizii fără a le motiva. Dacă decizia de renumărare ar fi fost motivată atunci nu s-ar fi amplificat reacția bolnăvicioasă de neliniște în fața Inexplicabilului. Însă aceasta nu înseamnă că decizia în sine nu este una corectă. Există indicii că este una justă, deoarece a existat unanimitate a judecătorilor CCR în luarea deciziei.

Teoria soluționării Inexplicabilului. Și eu, aproape ca niciodată am fost deturnat din atenția mea de diferitele știri, acuze și voci, astfel că atunci când m-am confruntat cu Inexplicabilul, mi-am adus aminte ce am învățat sau am pretenția că aș fi învățat în copilărie: matematica lui René Descartes și teoria rezolvării problemelor. Acesta susținea că dacă ceva este Inexplicabil (problema de matematică extrem de complicate!), atunci este necesar să fie spart în bucățele mai mici explicabile, pentru ca în final foarte puține sau doar una dintre bucățele va fi mai dificilă, dar mult mai ușor de rezolvat, deoarece dimensiunea ei nu este interconectată cu celelalte părți ale acelui ceva.

Iată algoritmul de spargere în bucățele a Inexplicabilului:

De ce CCR a avut o decizie fermă unanimă, chiar dacă criticabilă dincolo de faptul că nu a motivat-o?

Pentru că s-a observat o „greșeală” sistemică. Numai o greșeală sistemică va întruni unanimitate, deoarece aceasta este vizibilă. CCR nu poate constata dacă un buletin de vot este fals sau nu este fals, ci doar poate verifica legalitatea întregului proces electoral, utilizând chei logice și matematice. Care ar fi fost acea „greșeală” atât de vizibilă încât au observat-o toți judecătorii? Și dacă este vizibilă oare eu, alegătorul nu aș fi putut să o observ și eu? Și iată că am încercat să îmi dau seama ce aș putea să observ și eu și oricare în procesul electoral și să reprezinte o problemă care să genereze necesitatea renumărării. CCR a observat (este o opinie!) că pe buletinul de vot apare o persoană care a declarat public că se retrage din cursa electorală și s-a comportat timp de câteva zile, premergătoare alegerilor din primul tur, precum o persoană care nu are niciun fel de drepturi specifice unui candidat (prezența în dezbateri și timp de emisiune egal cu al celorlalți candidați!). Este vorba de domnul Ludovic Orban. Ca urmare, retragerea unui candidat a fost un fapt Notoriu, imposibil de nesesizat de către CCR. Mai departe, este posibil ca aceeași CCR să fi observat că există anumite buletine de vot care conțin ștampila aplicată în dreptul candidatului Ludovic Orban. De aici, foarte lesne de înțeles, fără a pune pe cineva sub acuzare, CCR a considerat că direcționarea votului și către un candidat retras este o modalitate de dol, de înșelare și manipulare, care ar putea avea consecințe chiar asupra rezultatului final din primul tur în ansamblul său. Observând aceste indicii extrem de clare și probate, CCR a dispus renumărarea voturilor fără să se pronunțe asupra validității sau invalidității rezultatului alegerilor. Sub aspect juridic însă problema nu mai poate fi îndepărtată ci este un fapt: retragerea candidatului Ludovic Orban trebuia să se realizeze după o procedură prevăzută de lege, care să aibă drept consecință ștergerea sa de pe buletinul de vot sau radierea sub o formă sau alta. Acest lucru trebuia să îl facă organele administrative ale statului, în special Autoritatea Electorală Permanentă și organele de coordonare și control ale alegerilor. Nu au făcut-o, iar Ludovic Orban, intenționat sau nu, pare să fie cel care a jucat „blind” (terminologie specifică jocului de cărți, când jucătorul joacă o carte pe nevăzute)!

Cum va analiza și decide CCR?

CCR va încerca după renumărare să determine, utilizând chei logice, matematice, care a fost impactul dolului asupra rezultatului alegerilor în ansamblu. Dacă va fi unul minor, care nu ar fi dus la schimbarea ordinii candidaților calificați în al doilea tur, atunci CCR va valida rezultatul alegerilor, după renumărare sau primul rezultat, după caz… Dacă impactul va influența ordinea primilor doi candidați, atunci cred că va invalida alegerile și de aici urmează reorganizarea procesului electoral pentru prezidențiale. Ca urmare, decizia CCR de renumărare pare să fie una înțeleaptă, chiar dacă nu a motivat-o!

Notă: Acesta este doar un scenariu, care nu exclude alte scenarii, deoarece informațiile concrete din interiorul CCR nu au stat la baza acestuia, întrucât nu erau disponibile!

Conf. dr. Nicolae PLOEȘTEANU