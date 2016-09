Start în ediția XI a Cupei Ardealul la volei feminin

Marți, 27 septembrie, debutează cea de-a XI-a ediție a Cupei Ardealul la volei feminin. Competiția organizată de Clubul Sportiv Universitar Medicina Târgu-Mureș, clasată pe locul 5 în ultima ediție a Diviziei A1 se anunță mai puternică decât în edițiile precedente. Au fost invitate alte cinci echipe din primul eșalon, dintre care trei din primele patru. Vor fi prezente campioana Volei Alba Blaj, vicecampioana CSM Târgoviște, Penicilina Iași și Unic Piatra Neamț. A cincea invitată a fost ocupanta locului 4, Știința Bacău, dar aceasta a anunțat că nu va mai participa deoarece are mai multe jucătoare la lotul național, care va întâlni în zilele următoare Ungaria, în cadrul barajului pentru calificarea la Campionatul European din 2017, care va fi organizat de Azerbaidjan și Georgia. Din același motiv vor lipsi și de la cecelalte echipe fruntașe unele jucătoare, inclusiv de la CSU Medicina. Acesta este Andreea Petra, aflată la lot alături de alt două jucătoare care și-au făcut junioratul la Târgu-Mureș, Ioana Baciu și Adina Salaoru, care evoluează acum la alte formații. Pentru completarea tabloului se va apela la o altă formație, posibil Universitatea Cluj, sau, în ultimă instanță va fi înscrisă echipa de junioare a clubului mureșean.

Un lot tânăr, care se speră să dea roade în doi ani

Lotul a suferit mari modificări față de ediția trecută. Au plecat toate jucătoarele străine și mai multe dintre cele din țară, multe plecate la alte echipe. Au venit doar trei jucătoare străine, și una din Târgu-Mureș, toate experimentate. Mureșeanca este Elena-Valentina Rusu, care a evoluat în edițiile trecute la campioana din Blaj, iar cele trei străine sunt: Marija Pucarević (Serbia, 26 ani, 1,83 m, coordonatoare, de la Steaua Roșie Belgrad), Karla Klarić (Croația, 22 ani, 1,85 m, extremă, ultima dată la ASPTT Mulhouse, Franța, fostă adversară a mureșencelor în urmă cu doi ani, în Challenge Cup) și Tamara Ignjić (Serbia, 22 ani, 1,80 m, extremă, de la Long Island University Brooklyn, SUA). Celelalte componente provin din lotul de junioare a clubului.

„Anul acesta vrem să punem baza mai mult pe jucătoarele noastre, o parte junioare, altele au terminat junioratul la noi. Dintotdeauna obiectivul nostru a fost locurile 1-4, după posibilități, iar la junioare și cadete în ultimii ani am tras la titlu, obiectiv care rămâne în continuare. La senioare nu avem pretenții, dar împreună cu noul antrenor ne-am propus să facem o echipă de perspectivă, pe care s-o construim doi ani de zile, după care putem să privim mai sus. Cele trei străine sunt tinere, dar de valoare și vin cu experiența lor să ne ajute să facem o echipă cu care să atacăm titlul după doi ani. Cred că vom fi cea mai tânără echipe din campionat și la început se va vedea probabil acest lucru, dar sunt convins că echipa va crește treptat. Știm că e multă muncă, jucătoare avem, valoare au, dar trebuiesc obișnuite să se antreneze la cel mai înalt nivel. Am urmărit echipa de la începutul pregătirilor și consider că nivelul a crescut foarte mult cu noul antrenor, care și-a dovedit valoarea la echipele pe care le-a pregătit până în prezent”, a spus președintele clubului mureșean Constantin Copotoiu.

Zucović: „Am găsit la Târgu-Mureș condiții de excepție”

Noul antrenor vine din Serbia și a mai pregătit ca secund echipele din Galați și actuala campioană din Blaj. Acesta este Predrag Zucović și a fost impresionat de condițiile de pregătire pe care le-a găsit la Târgu-Mureș. „Am pornit în urmă cu șase săptămâni pregătirile și am avut o perioadă foarte intensă. Așa cum a subliniat și domnul președinte, pornim cu o echipă foarte tânără, lucru care presupune foarte multă muncă. Este evident că junioarele nu sunt la nivelul senioarelor și vom avea nevoie de timp pentru a construi o echipă puternică. Ne vom pregăti însă cu seriozitate, nu suntem sub niciun fel de presiune. Pot afirma în schimb că sunt bucuros că am fost solicitat și am venit la Târgu-Mureș. Condițiile pe care le-am găsit aici sunt de-a dreptul incredibile. Am fost la alte cluburi, în alte țări, dar condițiile de aici nu se compară cu ceea ce am avut până în prezent”, a subliniat „Zule”, așa cum îi spun apropiații noului antrenor.

Blocajul Consiliului Local atinge și voleiul

Una din marile probleme ale echipei de volei este ca și la celelalte ramuri ale sportului de performanță mureșean, lipsa susținerii financiare. „Din păcate, problema banilor ne atinge și pe noi. S-a tot tergiversat și amânat aprobarea bugetului. S-a votat rectificarea de buget pentru a primi restanțele pentru sezonul trecut, pentru a putea plăti jucătoarele și chiar să intrăm în anul financiar viitor. Sperăm ca aceste lucruri să se rezolve, dar trebuie să ne dea de gândit felul în care este tratat sportul. Aceste probleme duc la ceea ce putem cu toții constata în privința sportului românesc, prin rezultatele la nivel național. Olimpiada din acest an o putem numi rușinea sportului românesc, suntem fără performanțe la nivelul echipelor naționale, de club sau individuale. Atât s-a investit, atât am obținut, nu vom mai fi cunoscuți pe plan internațional, cum s-a reușit în anii trecuți în special prin sport. Am să dau un exemplu foarte elocvent: în America, pentru a termina liceul ești obligat să știi să înoți”, a subliniat președintele Constantin Copotoiu, care în continuare a mai dat câteva exemple legate de ceea ce a constatat în alte țări în privința sprijinirii sportului.

Programul Cupei Ardealul

Cele șase formații vor fi împărțite în două grupe de câte trei. După disputarea celor patru jocuri din grupe echipele aflate pe locurile 3 ăși vor disputa locurile 5-6, iar primele două vor susține semifinalele, urmând ca în ultima zi să se joace finalele. Înlocuitoarea Științei Bacău, Penicilina Iași și Volei Alba Blaj (Seria A), CSU Medicina, Unic Piatra Neamț și CSM Târgoviște (Seria B).

Marți, 27 septembrie, ora 18.00

CSM Târgoviște – CSU Medicina

Miercuri, 28 septenrie

Ora 16.00: Volei Alba Blaj – Penicilina Iași

Ora 18.00: CSU Medicina – Unic Piatra Neamț

Joi, 29 septembrie:

Ora 12.00: (U Cluj) – Penicilina Iași

Ora 16.00: Unic Piatra Neamț – CSM Târgoviște

Ora 18.00: Volei Alba Blaj – (U Cluj)

Vineri, 30 septembrie

Ora 11.00: Locul 1 Seria A – Locul 2 Seria B

Ora 13.00: Locul 2 Seria A – Locul 1 Seria B

Ora 15.00: Locul 3 Seria A – Locul 3 Seria B

Sâmbătă, 1 octombrie

Ora 11.00: Învinsele din semifinale (finala mică)

Ora 13.00: Învingătoarele din semifinale (finala mare)