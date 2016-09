Salubrizarea. Dăm cu o mână și luăm cu alta

Salubriserv SA a solicitat, în luna august, majorarea tarifelor de salubritate, motivând costurile suplimentare generate de transportul deșeurilor menajere din municipiul Tîrgu Mureș doar la Odorheiu Secuiesc, respectiv creșterea salariului minim pe economie cu 20 %. Solicitarea a fost făcută luând în calcul tarifele aprobate la sfârșitul anului 2014. Între timp, Curtea de Apel Tîrgu Mureș a decis anularea respectivei hotărâri de consiliu și revenirea, implicită, la tarifele practicate în 2008/2013, e neclar. De la aceste premise a plecat ieri, în ședința Consiliului Local Tîrgu Mureș, dezbaterea proiectului de hotărâre privind solicitarea Salubriserv SA, în regim de urgență.

Noile tarife de la care s-a plecat în niște discuții aprinse, pe cele atacuri la persoană nu le consemnăm pentru că nu ne ajută deloc în lămurirea problemei gunoiului, erau următoarele: pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la agenţi economici şi instituţii publice (lei/agent ec./lună), noul tarif propus cu TVA este de 125,32 de lei, în creștere cu 23,40 de lei față de actualul. Populația și asociațiile de proprietari ar urma să plătească pentru fiecare persoană/lună pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere 10,45 de lei, inclusiv TVA. Pentru transportul deşeurilor stradale, municipalității îi va fi perceput un tarif de 213,05 de lei pentru fiecare tonă ridicată, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 50 %.

Iar de aici să pasăm hârtia consilierilor locali care au făcut care mai de care propuneri, iar la sfârșit tragem concluziile și vă spunem părerea noastră cât se poate de tranșantă.

Varianta: menținerea tarifelor din 2014

Una din primele intervenții i-a aparținut consilierului local Peti Andrei care a propus în numele fracțiunii UDMR menținerea tarifelor de salubrizare la același nivel ca în 2014. Alesul a venit și cu soluții astfel încât operatorul de salubritate să își suporte costurile suplimentare pentru transport, respectiv salarizarea personalului din economiile făcute la alte capitole de cheltuieli. Care sunt acestea? “Noi am identificat cel puțin două obiective unde s-ar putea găsi o soluție de reducere a tarifului, unul este, de exemplu, la cheltuielile de transport. Se știe foarte bine că, dacă comanzi în avans și plătești combustibilul, poate să acorde firma respectivă cel puțin 10 % față de prețurile practicate cu plată la termen, la 30, 60 sau 90 de zile. O a doua soluție ar fi o nouă negociere a prețurilor practicate de firma privată din Odorhei pentru depozitarea deșeurilor. Am făcut un calcul, dacă s-ar accepta de către firma respectivă o reducere de 50 de eurocenți, ar însemna 1 leu de persoană pe lună și cred că este foarte important să nu ajustăm aceste prețuri. Fracțiunea UDMR nu este de acord cu majorarea prețurilor, urmând ca persoanele și instituțiile și firmele interesate să facă tot posibilul ca cel puțin în aceste două domenii să obțină acele două reduceri și urmând ca în una-două luni, în decembrie să revenim asupra acestui subiect”, a fost poziția lui Peti Andrei, vocea UDMR.

Varianta: suportarea din bugetul local

Liberalii au susținut majorarea tarifelor potrivit propunerii înaintate de către administratorii – judiciar – Dan Ciubucă și special – Claudiu Bâta – ai Salubriserv SA, dar cu un amendament, ca diferența de la 4,7/persoană/lună – tariful la care ne-am întors în urma hotărârii Curții de Apel Tîrgu Mureș – până la 10,45 lei, cât a propus cum aminteam reprezentanții operatorului de salubritate, să fie suportată din bugetul local. De asemenea, diferența ar urma să fie suportată din bugetul local și pentru instituțiile publice aflate în subordinea Primăriei Tîrgu Mureș – unități de învățământ etc.

“Nu putem să ne imaginăm ce ar însemna dacă mâine gunoiul menajer nu ar fi colectat de la casele oamenilor, dar totodată cred că nu putem să ne imaginăm ce s-ar întâmpla dacă acest gunoi nu ar fi colectat din instituțiile publice. Gândiți-vă ce se va întâmpla cu spitalele, cu gunoiul din spitale, va trebui să le închidem probabil, ce se va întâmpla cu gunoiul din instituțiile de învățământ, din școli, din grădinițe, le putem închide? Cred că trebuie să găsim soluții cu maximă responsabilitate și sigur că aceste soluții trebuie să fie în cadrul legal, dar este ușor să spui nu, trebuie găsite soluții. De exemplu, noi putem propune ca diferențele de tarife să fie suportate din bugetul local, astfel de decizii au fost luate și în alte localități, la Târnăveni, la Bistrița. Cred că este important să înțelegem că avem această responsabilitate, să rezolvăm această problemă pentru a nu ajunge într-o situație mult mai delicată, într-o problemă de sănătate publică până la urmă”, a fost propunerea Theodorei Benedek, din partea PNL.

În sprijinul acestei propuneri a venit cu exemplul concret de la Bistrița alesul local social-democrat Sergiu Papuc.

“La ora aceasta există un proiect de hotărâre la Bistrița pe aceeași temă, acolo tariful este undeva la 9,9 de lei + TVA, iar diferența de 3,3 lei va fi suportată pentru persoane fizice din bugetul local. Mai mult vor colecta de la maxim 4 membri dintr-o familie”, a exemplificat Papuc, care a fost și președintele ședinței de Consiliu Local.

Varianta: no operator

Secretatul municipiului, Andrei Mureșan, le-a expus consilierilor locali varianta cea mai neagră, și anume faptul că Tîrgu Mureșul ar putea rămâne fără operator de salubritate, iar în acest moment nu mai poate fi organizată o licitație publică pentru contractarea unui nou prestator al acestui serviciu pentru că obligațiile asumate de către autoritatea locală în cadrul proiectului Sistem de mamagement integrat al deșeurilor gestionat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Ecolect interzic acest lucru, de altfel cum semnalam acum ceva vreme.

“Este o problemă serioasă, personal sunteți aduși în situația de a lua decizia dacă această activitate de salubrizare va mai funcționa sau nu, pentru că eu personal nu sunt convins că, dacă cei care operează o activitate, dacă sunt subfinanțați, pot să o mai ducă sau nu. Doi la mână, așa cum a spus doamna consilier, e o problemă serioasă de securitate sanitară, gândiți-vă, școala a început, vorbim de licee, creșe, grădinițe, unități spitalicești, nici nu vreau să îmi pun întrebarea dacă timp de o săptămână nu se colectează gunoiul de acolo, ce se poate întâmpla, ca să nu mai vorbesc despre celelalte aurtorizații, vorbesc de cele sanitare, de funcționare ș.a.m.d., pe care probabil și le vor pierde. Sunteți mulți consilieri care aveți calitatea de directori de unități de învățământ, sunteți mulți consilieri care sunteți reprezentanți în consiliile de administrație ale școlilor.

Și noi am luat la cunoștință de hotărârea dată în recurs, așa cum a spus și domnul Hermann, s-a revenit la tarifele anterioare, dar, prin anexa prin care se stabilesc tarifele, se stabilesc tarife fixe, nu tarife majorate cu un procent față de tarifele anterioare. Într-adevăr, coloana de diferență de majorare a tarifului nu mai este în regulă, trebuie făcută să corespundă cu tariful de la cealaltă hotărâre care nu schimbă fondul problemei, deocamdată vorbim de un operator care a câștigat o licitație, la anumite tarife, care are dreptul conform contractului să solicite majorări de tarife în condițiile legii, care conform ANRSC sunt legale, sunt contractuale și trebuie luată la modul cel mai serios problema și rezolvată. M-am gândit, și cu domnul primar, și la varianta cea mai neagră, inclusiv să convocăm, dacă va fi cazul, un comitet de urgență, dacă vom rămâne fără operator, dacă acesta, în ipoteza că va spune că nu poate suporta pierderile, va renunța la contractul nostru”, a spus Andrei Mureșan în intervenția sa.

Secretarul municipiului a mai spus că s-a întâlnit cu președintele Consiliului Județean, Peter Ferenc, cu care a discutat despre operarea depozitului ecologic regional de la Sânpaul, care va fi funcțional în circa două luni și jumătate – 3 luni. Până atunci însă trebuie găsită o soluție.

Varianta: 1,95 lei în plus

Mark Christian Hermann de la POL a militat pentru rezilierea contractului cu Salubriserv SA și contractarea altui operator, însă a venit și cu soluția de majorare a tarifului de salubrizare pentru persoane fizice cu 1,95 de lei, însemnând contravaloarea cheltuielilor suplimentare generate de transportul deșeurilor doar la depozitul de la Odorheiu Secuiesc.

“Din punctul meu de vedere, modul în care încearcă să ni se impună aceste taxe majorate este egal cu cuvântul șantaj. Unu la mână, dincolo de faptul că are un monopol nefericit firma Salubriserv, în condițiile în care la Cluj sunt trei companii care deservesc transportul de deșeuri, este în insolvență, au recunoscut că managementul prost a condus la situația în care se află Salubriserv, se lucrează la o suprataxare și la un suprapreț, nemaivorbind că și alții din localitățile limitrofe își aduc deșeurile aici, în Tîrgu Mureș, fapt pentru care asociațiile de proprietari pentru cantitatea depusă de alții, de cei din Corunca, de exemplu, care intră cu mașinile de lux în cartierele limitrofe și își depozitează gunoiul, plătesc oamenii supraprețul acestor costuri, deci una dintre soluțiile pe care putem să o adoptăm astăzi este să revenim la tariful vechi de 4,7 lei, să dăm acea majorare de 1,95 de lei prevăzută pentru distanța mai mare la Odorheiu Secuiesc, Primăria să își achite acea factură de 56 de miliarde de lei vechi, echivalentă cu 5,6 milioane de lei”, a declarat, într-una din intervențiile sale, Mark Christian Hermann.

Varianta: insolvența nu merge cu pierderi

Administratorul judiciar al Salubriserv SA, Dan Ciubucă, prezent la ședința Consiliului Local Tîrgu Mureș a expus aleșilor de ce e necesară majorarea tarifelor de salubrizare.

“Am înaintat acest proiect tocmai pentru a putea lucra în cadru perfect legal cu această societate aflată în insolvență. Domnul consilier spunea că este o problemă că această societate este în insolvență, eu vă spun că nu este absolut nicio problemă, este o procedură perfect legală, reglementată de Legea 85/2014, societatea își continuă activitatea. Datoria noastră, cea legală și față de creditori, este să o repunem în funcțiune, evident prin metode legale. Pentru a putea lucra în perfectă legalitate avem nevoie de un cadru legal, mai ales în ceea ce privește depozitarea finală a deșeurilor. A fost un depozit la Cristești, care nu mai poate fi folosit, și atunci a trebuit să găsim alte depozite, cât mai apropiate, tocmai pentru a reduce cheltuielile societății și ale cetățenilor cât mai mult și am ajuns la soluția Odorhei și Sighișoara, momentan pe Sighișoara nu mai poate fi depozitat, și atunci am rămas pe singura variantă Odorheiu Secuiesc. Acolo avem un contract bine negociat, aș putea spune, cu societatea care administrează depozitul de acolo și acest transport al deșeurilor cauzează niște cheltuieli suplimentare, așa acum am arătat în proiectul depus. Nu se cere un profit în plus pentru o redresare mai rapidă, se cere doar acoperirea cheltuielilor suplimentare pentru a funcționa legal. De aceea s-a cerut transportul și depozitarea la Odorhei și majorarea cu 20 % a cheltuielilor cu munca vie, pentru că s-a mărit cu 20 % salariul minim pe economie”, au fost explicațiile oferite de Dan Ciubucă. Respingerea proiectului de hotărâre ar putea să creeze, după cum a accentuat administratorul judiciar, o problemă socială deoarece Salubriserv SA are 400 de angajați, care, la rândul lor, au 2000 persoane în întreținere.

Tarifele de salubrizare, a mai amintit acesta, nu au fost modificate din 2008, salariul minim a crescut de trei ori, la fel s-a majorat prețul combustibililor etc.

Ce s-a votat și cum traducem noi…

Până la urmă, după mai bine de o oră, am ajuns și la vot. Varianta din mape a picat, varianta propusă de Peti Andrei a fost, de asemenea, respinsă și, în cele din urmă, a întrunit majoritatea – 18 voturi pentru și 4 abțineri – proiectul amendat de liberala Theodora Benedek. Adică, tarifele se majorează la nivelul propus în mapa de ședință, doar că diferențele de care aminteam mai sus, vor fi suportate din bugetul local, și acestea se vor raporta la tarifele de referință din 2008 (sau 2013).

Concret, din bugetul local, Primăria va plăti către Salubriserv SA o diferență pentru fiecare târgumureșean – 142 de mii eram în 2012 – diferența de aproape 6 lei. Ceea ce înseamnă lunar un efort financiar în jur de 850 de mii de lei.

Acum să nu uităm că bugetul local înseamnă taxele și impozitele contribuabililor persoane fizice și juridice din acest oraș, plus ce se mai întoarce de pe la bugetul central din impozitele colectate direct la București – TVA, în special, care sunt tot banii târgumureșenilor până la urmă. Altfel spus, oamenii vor achita tarifele la nivelul anului 2008 – sau 2013 când a mai avut loc o ajustare a tarifelor și nu ne e clar dacă ne raportăm la acea hotărâre sau la cea din 2008 -, iar primăria va suporta diferența tot din banii lor. Adică s-a dat cu o mână și s-a luat cu alta, dar, per ansamblu, a fost îmbrăcată într-o manta socială, de protecție a târgumureșenilor. Am spune că și de protecție electorală, dacă ne gândim că se apropie alegerile parlamentare, când, după cum ne-am obișnuit nu vom discuta ce proiecte de lege vor duce în Parlament candidații ce ni se vor perinda prin fața ochilor, ci tot probleme locale.

În al doilea rând, ca să nu o dăm în tragism total, în mod normal, Salubriserv SA nu poate renunța de azi pe mâine la contract, ci, din câte ne mai amintim, ar trebui să asigure, după cum apare în contractele cadru aprobate cândva de ANRSC, continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contractul de concesiune, până la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile.

Trăgând linie, momentan măcar suntem liniștiți că nu o să ne miroase urât gunoiul pe la ferestre.

Avem o hotărâre, cum procedăm?

Mark Christian Hermann a adus în atenția Consiliului Local Tîrgu Mureș problema generată de hotărârea Curții de Apel Tîrgu Mureș, pe care am prezentat-o deja pe larg, așa că nu insistăm pe această intervenție. Pe scurt, hotărârea din 2014 a fost anulată, instanța a decis revenirea la tarifele din 2008/2013, fără a se pronunța asupra sumelor încasate nelegal deoarece în cererea de chemare în judecată s-a cerut doar anularea hotărârii. Iar ca principiu de drept nu se poate acorda mai mult decât s-a cerut.

“În dispozitivul acesteia, niciunde nu se află inserată fraza că dispune recuperarea sumelor achitate conform hotărârii. Acolo au fost niște probleme de procedură și nu se referă la tarif, pentru că un contract câștigat printr-o licitație între o societate comercială și o instituție publică se câștigă cu un preț, o instanță nu poate cenzura, mări sau micșora prețul respectiv, acolo discutăm de chestiuni de procedură”, a adus câteva precizări Sergiu Papuc, președintele de ședință.

Ligia VORO