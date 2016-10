Sportivii Tiger Budo, 7 clasări pe podium la „Bucharest Challenge”

Karateka clubului Tiger Budo Târgu Mureș au participat la sfârșitul săptămânii cu succes la două probe ale celei de-a patra ediții a CUPEI „BUCHAREST CHALLENGE”. Competiția din Capitală a fost adresată atât copiilor, cadeților, juniorilor, cât şi seniorilor, sub patronajul Romanian Kyokushin Union (R.K.U.), organizată cu sprijinul Fundației pentru Tineret a Municipiului București (FTMB). Evenimentul a fost organizat de Clubul Sportiv Budo Gym București, reprezentat prin Sensei Gruia Docan, în calitate de Preşedinte și a fost deschisă participării tuturor cluburilor de arte marțiale din orice grupare kyokushin karate sau din orice alt stil sau ramură de arte marțiale, care își exprimă dorința de a lupta în sistem full-contact. La start s-au reunit peste 400 de sportivi din România, Suedia și Spania.



Cine sunt medaliații clubului mureșean

Șase dintre reprezentanții clubului târgumureșean au reușit clasări pe podium, cu un total de 7 medalii, dintre care un loc I, 4 locuri II și 2 locuri III. Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului a urcat Radu Ilieș, la kumite, copii sub 10 ani, categoria peste 45 kilograme. Locurile II au revenit următorilor sportivi: Alina Bogdan 1 DAN, la kata Seniori, Alin Moga, la kata avansați, acesta obținând și un loc IV la kumite, seniori, sub 85 kilograme, Szabo Norbert, la kumite juniori avansați categoria minus 65 kilograme, care s-a clasat pe locul locul 3 la kata avansați și Tudor Barnea, la kumite copii sub 11 ani, categoria minus 35 kilograme. Al doilea loc III l-a reușit Tanaszi Norbert, la kumite cadeți avansați, categoria minus 60 kilograme.

Antrenorul clubului, Sensei Traian Dumbrăvean 3 DAN s-a arătat mulțumit de rezultatele elevilor săi, dar mai ales pentru faptul că această disciplină, aflată printre sporturile „tabu” în trecut are tot mai mulți practicanți în rândul celor mai tineri. „Este important ca sportivii să participe la cât mai multe competiții, să întâlnească adversari cât mai diferiți și astfel, să se obișnuiască cu mai multe stiluri de luptă, să învețe să se adapteze atât în karate, cât și în viață”, a declarat antrenorul clubului Tiger Budo.