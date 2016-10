Acțiuni dedicate sănătății orale, la „Unifest” 2016

Cel mai mare festival studenţesc din România, „Unifest”, se va desfășura în perioada 7-13 noiembrie, la Târg-Mureș. Orașul se va afla din nou sub semnul evenimentelor caritabile și culturale, prevenției, mișcării și distracției. Anul trecut, evenimentul a fost organizat de Organizația Studențească de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș.

„În acest an, găsim în programul evenimentului activităţi diverse, menite să-i aducă pe studenţi mai aproape de cărți, sport, precum şi acţiuni dedicate sănătăţii orale şi domeniului cinematografic. Teatru, folk şi muzici bune, book exchange, cros sunt doar câteva dintre elementele ce fac din „Unifest” cel mai de succes festival al culturii. Un adevărat manifest cultural-artistic, „Unifest” are în portofoliu un număr impresionant de studenţi, beneficiari ai celui mai cunoscut festival al tinerilor”, au precizat organizatorii festivalului studențesc.

Evenimentul se află sub umbrela Uniunii Studenţilor din România, o organizație care reuneşte peste 100 de asociaţii studenţeşti şi de tineret din 17 centre universitare. Scopul statutar al federaţiei este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenţilor, în raport cu actorii relevanţi la nivel naţional, în special cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinţia României, precum şi Municipalităţi şi Universităţi.