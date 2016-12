Lecţie de folclor autentic, cu Grigore Leşe

Oaspetele special al spectacolului dedicat Zilei Naţionale a României de la Reghin a fost Grigore Leşe, protagonistul unui recital de excepţie joi, 1 decembrie pe scena din centrul municipiului Reghin, acompaniat de Orchestra “Hora” condusă de profesorul Ioan Conţiu. Recitalul lui Grigore Leşe a început cu “Cântă cucu bată-l vina”, urmat de alte piese binecunoscute , dacă ne gândim doar la “Nu-i lumină nicări”, sau “La mijlocul cerului”. Recitalul a prilejuit celor prezenţi să asculte şi câteva din învăţămintele lui Grigore Leşe, cunoscut ca şi un puternic apărător al folclorului autentic. „La birtuţu’ din pădure, / eu beau vin şi mănînc mure. De să-ntîmplă să mă-mbăt, / Mărg acasă şi sparg tăt. / Nu sparg masa, nici dulapu’, / Numa’ la nevastă capu‘ , a început artistul să fredoneze spre uimirea celor prezenţi. “Voi ştiţi cântecul acela cu “Frunză verde ca iarba.Tună drace-n ce-i tuna. Tună-n hirul paiului. Şi-n condeiul neamţului. Să nu poată altu’ scrie. Alţi feciori la cătănie”. Nu putem lua textul acesta, şi să punem în show un text de 2 lei. Vă rog mult, când mergeţi la nunţi, la petreceri, unde sunt tot felul de şmecheraşi care cântă de genul “De să-ntîmplă să mă-mbăt” să le spuneţi : Nu măi băiete, ia tu cântă Cântecul de cătănie a lui Leşe pe care la lansat în 1993, la un festival unde au fost 120 de cântăreţi, iar Tudor Jarda mi-a dat mie Marele Premiu”, a precizat Grigore Leşe. Artistul şi-a exprimat intenţia de a reveni la Reghin, nu doar pentru un concert, ci şi pentru o lecţie de folclor. “O să mai vin la Reghin, dar să şi vorbesc la oamenii de aici , pentru că din când în când mai ştiu şi vorbi. Rugămintea mea este să urmăriţi emisiunile mele de pe TVR 3, în fiecare vineri de la ora 21:00. Am acolo invitaţi oameni unul şi unul, Rebengiuc, Corul Madrigal, Direcţia 5, alături de foarte mulţi oameni de cultură extraordinari.Am venit cu atâta drag la Reghin. Cei de la Primărie mi-au spus dacă pot să vin să cânt la Reghin, iar în primă fază am refuzat. Vineri am concert la Teatrul Naţional din Oradea, iar sâmbătă la cea mai prestigioasă catedrală din Londra, după care iau avionul şi merg la Teatrul Naţional din Cluj, apoi la Bucureşti şi Dusseldorf. De aceea, cântatul meu afară este cam riscant, nu pot veni aici la Reghin cu benzi, eu trebuie să când de-adevăratele, şi eu chiar cant de-a devăratelea, de-mi ies aburi din gură la trei metri. Dar cânt cu atâta drag de nu vă puteţi imagina. Vă mulţumesc tare mult că m-aţi invitat, şi dacă Dumnezeu mi-a dat harul acesta, eu trebuie să dau din acest har mai departe oamenilor, să-l afişez şi în faţa dumneavoastră cu drag. Când cânţi cu drag, nu e frig nici afară, nu te ninge, iar cei care ascultă cu siguranţă simt asta şi se bucură”, a spus Grigore Leşe.