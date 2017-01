Rezultatul alegerilor parlamentare, analizat de primarii de municipii şi de oraşe

8 din cei 11 primari de municipii şi oraşe din judeţul Mureş au dat curs invitaţiei cotidianului Zi de Zi de a face o scurtă analiză a rezultatelor alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016.

Astfel, am propus edililor şefi din aşezările urbane ale judeţului Mureş două întrebări:

1) Cum apreciaţi prezenţa la vot în localitatea dumneavoastră?

2) Cum evaluaţi rezultatele alegerilor în localitatea dumneavoastră pentru partidul pe care l-aţi susţinut?

„România adevărată e jos, e în ţară”

„Eu nu m-am implicat în această campanie, am preferat să îmi respect statutul de independent. Am avut amici, prieteni, în cursa electorală şi mă bucur că au reuşit. Nu am ce să comentez, era un lucru absolut de aşteptat, eu le doresc succes celor care au câştigat alegerile. Aşa trebuie înţeleasă viaţa politică, o concurenţă pentru un program, care dacă al tău e mai bun decât al meu trebuie să îl apreciez şi să îl respect, să îmi fac temele încât să demonstrez că şi eu am un program care poate fi bun la un moment dat. În România din păcate s-a înţeles asta prost, să-şi dea unul altuia cu parul în cap. Asta nu e politică. România e departe de ceea ce înseamnă politică, la modul în care înţeleg eu politica. Sper ca experienţa unor oameni care au lucrat şi care au reuşit în administraţie să aducă ceva bun, pentru că din păcate România a avut şi foarte mulţi oameni în administraţie care au cochetat cu administraţia, n-au făcut administraţie din vocaţie şi voinţă, ci dintr-o întâmplare. Am încredere în domnul Dragnea, îl văd ca pe un om care a fost mulţi ani în administraţie şi probabil că va pretinde miniştrilor să facă treabă şi îi va pune la treabă. Recomand tuturor că decât să încurajezi, să biciuieşti un motor care se numeşte Palatul Victoria – şi care se poate gripa, cum de altfel s-a şi întâmplat – mai bine să stimulezi 42 de motoare, ceea ce înseamnă transferul către autorităţile locale a unor competenţe şi atribuţii. Se întâmplă ca şi cu fondurile europene: toţi banii europeni au fost accesaţi de primari şi reticenţa majoră a României se întâmplă în funcţiile ministeriale. Trebuie curaj în a transfera autorităţilor locale o serie de competenţe. România reală e cea de jos, nu cea din Palatul Victoria. În Palatul Victoria sunt covoare plăcute şi marmură peste tot, ca în Parlament. România adevărată e jos, e în ţară. Asta recomand şi aşa văd viitorul guvern. Dacă domnul Dragnea înţelege asta, va putea fi un lucru pozitiv şi în acelaşi timp va fi un motiv şi un model pentru cei care încearcă să se joace cu politica. Din păcate, dreapta nu a fost capabilă să atragă, să stimuleze populaţia, să creeze emulaţia şi dacă nu cred cei de dreapta, să se întoarcă în istorie, în 1996, şi să înţeleagă ce emulaţie a creat atunci dreapta dar în acelaşi timp şi ce dezamăgire uriaşă a creat atunci. Din lecţiile istorice poţi învăţa.”

Dorin Florea, primarul municipiului Târgu-Mureş

„Mi-ar fi plăcut să obținem și mai multe voturi”

1) „Așa cum știu toți cei care se ocupă de analiza alegerilor electorale, prezența la vot la alegerile parlamentare este întotdeauna mai mică decât cea la locale și uneori la prezidențiale. Cred că cetățenii percep diferit impactul lor. Poate atunci când e vorba de comunitatea lor se simt mai implicați emoțional și devin mai receptivi și mai sensibili. Mi-ar fi plăcut într-adevăr ca un număr mai mare de reghineni să fi ieșit la urne dar prezența la vot înregistrată la Reghin s-a încadrat în media națională. Cred că aici mai avem cu toții de muncit: la a conștientiza alegătorii cât de important este fiecare ciclu electoral și cât de important este ca fiecare dintre noi să își exprime opțiunea, pentru că până la urmă dreptul la vot este și o mare responsabilitate.”

2) „Legat de rezultatul obținut de PSD la nivel de Reghin, ca fiecare președinte de organizație mi-ar fi plăcut să obținem și mai multe voturi. Județul Mureș are o structură aparte așa cum bine știți, ceea ce face ca cele aproape 27 de procente obținute de PSD la nivel de județ, să cântărească mult mai mult și reprezinte o reușită a organizației județene. Ca președinte al Organizației PSD Reghin sunt mulțumită de faptul că am ieșit pe primul loc în această competiție electorală cu un procent de aproape 35% și asta în condițiile în care inclusiv candidatul PNL la Senat este din Reghin. Mai mult decât pentru rezultatul bun, sunt mulțumită de modul în care membrii organizației noastre s-au mobilizat în campanie. A fost o campanie la fel de intensă și cu la fel de multă implicare ca cea din iunie și pentru asta le sunt recunoscătoare! Le mulțumesc pe această cale și tuturor reghinenilor care au ieșit la vot pe 11 Decembrie.”

Maria Precup, primarul municipiului Reghin

„Cred că toată lumea se aştepta la un asemenea rezultat”

1) „Prezenţa la vot e dată de interesul cetăţeanului vis a vis de politica din ţara noastră. Un interes scăzut al cetăţeanului şi probabil în acelaşi timp şi o încredere scăzută în politicieni.”

2) „Cred că toată lumea se aştepta la un asemenea rezultat. Nu poţi să câştigi un joc dacă nu ai un atacant. Dacă nu ai un motor sau o locomotivă, nu poţi avea un vehicul care să dea randament. Ceea ce a lipsit Partidului Naţional Liberal a fost un motor. Părerea mea a fost de acum doi ani, că trebuia făcute alegeri, trebuia să se organizeze alegeri şi să se desemneze un lider care să ne reprezinte şi acel lider să fie motorul partidului. Sunt rezultatele aşteptate, dacă privim obiectiv la ceea ce s-a întâmplat în ultimii doi ani.”

Nicolae Sorin Megheşan, primarul municipiului Târnăveni

„Sunt foarte mulţumit de rezultatul votului”

1) „Prezenţa la vot a fost una relativ scăzută, dar aproximativ egală cu cea de la alegerile de acum patru ani. Puţin mai scăzută, dar aproximativ aceeaşi. Bineînţeles că acest lucru m-a nemulţumit, mă aşteptam să iasă mai multă lume la vot, am făcut chiar un îndemn în acest sens, dar probabil că luduşenii au considerat aceste alegeri mai puţin importante decât alegerile locale sau chiar alegerile pentru preşedintele României. Oricum, prezenţa a fost în ton cu prezenţa naţională.”

2) „Sunt foarte mulţumit de rezultatul votului, şi pe această cale doresc să le mulţumesc tuturor luduşenilor care s-au prezentat la urne şi au votat PSD. Mă aşteptam ca votul politic de la alegerile generale să ajungă, procentual vorbind, la nivelul votului politic de la alegerile locale şi aici mă refer la votul acordat Consiliului Judeţean şi Consiliului Local. Am fost plăcut surprins că mi-am menţinut procentele de la locale, adică Partidul Social Democrat a obţinut peste 50% din voturile luduşenilor. Sunt deosebit de mulţumit şi se pare că luduşenii au încredere nu numai în activitatea mea desfăşurată la nivelul Primăriei oraşului Luduş, dar şi în Partidul Social Democrat în ceea ce vrea să facă pentru oameni. Cred că luduşenii au aşteptări şi au votat în consecinţă pentru ceea ce aşteaptă ei să primească de la noua guvernare a PSD, respectiv proiecte şi investiţii pentru Luduş.”

Ioan Cristian Moldovan, primarul oraşului Luduş

„Procentul prezenţei la vot, istoric”

1) „Prezenţa la vot apreciez că a fost bună, chiar foarte bună. 41,3% este un rezultat bun. Sunt foarte mulţi cetăţeni care au case şi au buletin de Sovata, dar de fapt ei nu stau în Sovata decât în vacanţe. Deci procentajul acesta putem să zicem că este foarte bun şi chiar istoric.”

2) „Prezenţa la vot a fost mai mare decât alegerile din 2012, când au fost două partide de etnie maghiară. Acum lista UDMR a fost una comună, pe care au participat şi candidaţi MPP, astfel încât rezultatul a fost şi mai bun decât cel de acum patru ani, cam cu 500 de voturi în plus peste.”

Fülöp László Zsolt, primarul oraşului Sovata

„Rezultatul obţinut mi se pare foarte bun”

1) „Prezenţa la vot a fost bunicică, acceptabilă.”

2) „Rezultatul obţinut mi se pare un rezultat foarte bun şi pe această cale vreau să mulţumesc tuturor cetăţenilor care s-au prezentat la vot şi sper ca pe viitor să se prezinte într-un număr mai mare.”

Victor Prodan, primarul oraşului Ungheni

„Rezultatul, influenţat de prezenţa scăzută la vot”

1) „La Sărmaşu nu putea să fie altfel decât s-a întâmplat în ţară şi în judeţul Mureş. Prezenţa la vot a fost foarte apropiată de media judeţeană, respectiv de 34 de procente. Comparativ cu alegerile locale, unde prezenţa la vot a fost de 56% este o diferenţă foarte mare. Este explicabilă această prezenţă scăzută pentru că şi scrutinul electoral diferă de la cel local, la cel parlamentar. Interesul e mai mare la alegerile locale, în timp ce la alegerile generale de regulă interesul populaţiei este mai scăzut.”

2) „În ton cu ceea ce s-a întâmplat în judeţ şi în ţară, rezultatul Partidului Naţional Liberal la Sărmaşu a fost mult mai slab decât cel de la alegerile locale. Aici aş putea spune că rezultatul a fost influenţat de prezenţa mult mai scăzută la vot raportat la cele două scrutine, 3.200 de votanţi faţă de 1.950 de alegerile parlamentare spune foarte multe. Din cele 1.950 de voturi, aproape 1.500 s-au împărţit aproximativ egal între PSD, PNL şi UDMR, iar restul s-au dispersat la partide mici, mai ales la Camera Deputaţilor unde a fost o paletă largă de partide.”

Ioan Mocean, primarul oraşului Sărmaşu

„Sunt mulţumit de rezultat”

1) „A fost o prezenţă aproape de media judeţeană şi media pe ţară. Eu zic că ar fi putut să fie chiar şi mai bună prezenţa cu 6-10% pentru că lumea a mai putut ieşi la vot. A fost o prezenţă cam ca în toată ţara.”

2) „Sunt mulţumit de rezultat, deoarece faţă de alegerile parlamentare din 2012 am adus aproape 500 de voturi în plus, în procente asta înseamnă că am primit voturi de la 80% din localnici.”

Csibi Attila Zoltán, primarul oraşului Sângeorgiu de Pădure

A consemnat Alex TOTH