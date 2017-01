Speranțele de redresare renasc la ASA

Daniel Stanciu nu mai este de miercuri directorul sportiv al clubului ASA Târgu-Mureș, în urma rezilierii de comun acord a contractului. Stanciu, în vârstă de 43 de ani, a mai fost în conducerea ASA în perioada iunie 2013-decembrie 2014, când echipa a reuşit promovarea în primul eşalon. A trecut pentru o scurtă perioadă pe la Dinamo, apoi s-a întors la ACS Poli Timișoara și a revenit la Târgu-Mureș în luna aprilie 2016. „Am revenit la ASA într-un moment dificil, chiar la intrarea echipei în insolvență. Am încercat să facem tot posibilul pentru a redresa situația echipei și a clubului, aflate într-o situație deosebit de grea. Din păcate, lipsa finanțării fac lucrurile din ce în ce mai grele. Consider că este momentul unui nou început, o altă strategie. Mulțumesc colegilor pentru sprijin și colaborare și sunt sigur că cei care răspund de destinele echipei vor face totul ca ASA-ul să revină în elita fotbalului românesc cât mai repede. De asemenea, le mulțumesc suporterilor și fanilor care au rămas alături de noi în aceste momente grele. Consider că echipa pe care o va pregăti Ilie Stan va face tot posibilul să salveze ASA-ul. Alături de colegi, staff-urile tehnice și jucătorii cu care am colaborat, cred că am reușit să scoatem maximum din ce se putea în actualele condiții”, au fost cuvintele lui Daniel Stanciu la despărțirea de ASA.

„Avem oameni competenți, facem tot posibilul”

După despărțirea de Daniel Stanciu, postul nu este vacant, cum anunțau unele surse, sarcinile acestuia au fost distribuite către ceilalți angajați ai clubului, personal cu experiență și cu mai vechi state în cadrul grupării mureșene. „Deși se vorbește mult despre dispariția echipei, la club se muncește serios și am în continuare convingerea că echipa se poate salva chiar și de la retrogradare. Au plecat mai mulți jucători, dar este posibil ca unii dintre aceștia să se întoarcă la noi. Nu noi suntem singurul club cu probleme financiare, dar acestea sunt în curs de rezolvare. Avem oameni competenți și o listă de jucători cu care vom ajunge în aceste zile la o înțelegere. Cei care am fost și am rămas la club am făcut și vom face în continuare tot posibilul pentru redresare”, a declarat plin de optimism Cristian Chertes, directorul general al clubului ASA. Optimismul este argumentat în mare măsură de faptul că se află în curs dosarul de reorganizare, iar situația financiară poate fi reglementată de primirea în perioada următoare a sumelor cuvenite pentru drepturile TV.

Deoarece reîntregirea lotului este în curs și condițiile meteo sunt nefavorabile, plecarea în cantonamentul din Antalya, programată inițial pentru ziua de luni, 16 ianuarie, va fi amânată cu câteva zile.