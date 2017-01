Ilie Stan: „Cine nu joacă cu plăcere, nu are ce căuta pe teren!”

Ajunsă pe ultima poziție a clasamentului Ligii I de fotbal, ASA Târgu-Mureș și-a reluat antrenamentele cu noul tehnician și cu un lot în formare. Pregătirile se desfășoară în aceste zile la Academia de Sport din cadrul Complexului de Agrement și Sport „Mureșul” (Week end), dar și pe terenul sintetic din complexul Trans-Sil. Ședința de pregătire de sâmbătă a fost deschisă și reprezentanților mass-media, antrenorul principal Ilie Stan oferind mai multe informații cu privire la lot și obiectivele echipei în partea a doua a campionatului. După ce a oferit câteva detalii referitoare la lot și șansele de redresare ale echipei, noul antrenor a efectuat un antrenemant alături de noii săi elevi. Ilie Stan este unul dintre puținii tehnicieni care nu are alături o întreagă echipă. El a venit singur și va fi ajutat de fostul jucător al vechii ASA Lucian Popa, pe funcția de secund, Darius Miclea va fi preparatorul fizic, iar antrenorul cu portarii rămâne același Fekete Carol. Ilie Stan a mai vizitat Târgu-Mureșul în calitate de antrenor, dar al adversarei de atunci, Victoria Brănești, în luna aprilie a anului 2011. ASA a învins cu 4-0 în etapa 27, după un 0-0 în tur. Ambele erau nou promovate, dar ASA a rămas pe prima scenă în timp ce formația ilfoveană a retrogradat.

Optimismul și dispoziția la sacrificiu, cuvintele cheie

Un lucru cu care a ieșit în evideță Ilie Stan a fost acela de a transmite jucătorilor un mesaj foarte clar: „Să vă văd că jucați cu plăcere. Fără plăcerea de a juca, nu ai ce căuta pe teren!”, a transmis acesta permanent jucătorilor în timpul antrenamentului. „Jucătorii care rămân trebuie să fie dispuși la sacrificiu pentru o perioadă de patru luni. În această perioadă eu, împreună cu ei trebuie să facem tot posibilul să scăpăm această echipă de la retrogradare. Șanse avem și este important să credem în ele, trebuie să gândim pozitiv. Cu voință și determinare putem salva echipa de la retrogradare. Am încredere în jucătorii pe care îi am și sunt sigur că și cei care vor veni își vor dori să ne realizăm obiectivul. Am de asemenea încredere că suporterii vor fi alături de noi, iar noi, prin jocul pe care îl vom oferi, promitem să încercăm să nu îi dezamăgim. Orice antrenor își dorește ca acolo unde lucrează să aibă rezultate imediate. Pentru mine va fi foarte greu, pentru că perioada este foarte scurtă. Încercăm să formăm o echipă nouă, pentru că au plecat foarte mulți jucători. Eu și colegii mei încercăm să acoperim, cel puțin din punct de vedere fizic, tehnic și tactic, problemele de joc și la începutul campionatului să fim acolo unde ne dorim cu toții, la un nivel bun, ca să aducem cât mai multe puncte. Important este să capacitez jucătorii pe care îi am și să trecem peste aceste probleme care sunt în momentul de față și dacă vom face ca echipa să joace cam ceea ce ne dorim cu toții. Deși pentru mulți pare ceva hazardat, cred că putem să salvăm echipa. Mi-aș dori mai mulți jucători, dar în momentul de față avem câțiva jucători care au venit să îi vedem, sunt jucători care au cochetat cu Liga I, dar și jucători care au jucat în Liga a II-a meci de meci. Cu jucătorii care vor veni, cu cei care au rămas, cu tinerii, să încercăm să creăm o atmosferă puternică, un grup puternic la care prioritară să fie pentru noi munca și disciplina. Pregătirile decurg foarte bine, am încercat să lucrăm fizic, vom continua cu câteva antrenamente complexe, apoi în 21 ianuarie vom merge în Turcia unde avem patru jocuri amicale, după care o să ne întoarcem la București să fim pregătiți pentru prima etapă, la jocul cu Astra”, a fost declarația noului antrenor.

Redresarea echipei, prevăzută pentru sfârșitul iernii

Lotul este în curs de definitivare, urmând ca în săptămâna viitoare să fie stabilită componența celui care va efectua stagiul de pregătire din Antalya, programat pentru perioada 21 ianuarie-2 februarie. În această perioadă jucătorii mureșeni vor susține și patru meciuri amicale, dar adversarele urmează să fie stabilite în zilele următoare. Majoritatea noilor sosiți se află deocamdată în probe, urmând ca în zilele următoare să semneze cei care vor fi desemnați să rămână. Unul dintre numele cunoscute iubitorilor fotbalului românesc este cel al atacantului Bănel Nicoliță, jucător care revine la ASA, după scurta experiență din vara anului 2015, când acesta s-a pregătit cu echipa vicecampioană, dar a plecat apoi la Viitorul Constanța, ratând finala Supercupei câștigată în acea vară de ASA în fața formației Steaua. Echipa a adunat în cele 21 de etape 15 puncte, cu 4 victorii și 3 rezultate de egalitate, dar a fost depunctată de Comisia de Licențiere din cadrul Federației Române de Fotbal cu 9 puncte, din cauza datoriilor față de foști jucători sau angajați ai clubului. În plus, încă nu s-a dat decizia în cazul partidei cu Pandurii Târgu Jiu, când oaspeții au refuzat să reia jocul în repriza secundă, la scorul de 2-0 pentru ASA.

„Până în acest moment, pentru sezonul competițional 2016/2017, clubul nu a încasat nicio sumă de bani din partea municipalității, cu toate că există în derulare un contract de asociere între cele două părți. Întreaga activitate a clubului, salarii, organizarea jocurilor, cheltuieli curente, etc, a fost susținută din alte surse, menționând aici sumele încasate din drepturile TV, încasări din bilete și sponsorizări. Inclusiv, organizarea unei pregătiri centralizate în Turcia, în vederea sezonului de primăvară, a fost posibilă ca urmare a susținerii financiare venite din partea unui sponsor. Orice ajutor este binevenit și sperăm să ni se alăture și alți sponsori pentru a depăși această perioadă. Clubul ASA ține să le mulțumească tuturor partenerilor care au fost alături de activitatea echipelor și au susținut financiar bunul mers al lucrurilor. Speranțele noastre sunt ca până la sfârșitul lunii februarie toul să ajungă la normalitate”, a fost mesajul lui Cristian Chertes, directorul general al clubului. Acesta a specificat pe de altă parte și faptul că terenul stadionului Trans Sil nu dispune de instalație de încâlzire a gazonului, cu varriantă de rexervă pentru Cluj Arena, dar eventuala programare a jocurilor de pe teren propriu pe Someș trebuie făcută în timp ultil, iar condițiile meteo se pot schimba de la o zi la alta.