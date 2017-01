Medicii de familie, recomandări pentru pacienți în sezonul de gripă

La nivel național, cazurile de gripă confirmate în laborator în acest sezon au crescut faţă de sezonul precedent. În județul Mureș, în acest sezon, nu s-a raportat niciun caz de gripă, însă a crescut numărul virozelor respiratorii și al pneumoniilor, faţă de perioada similară a anului trecut. Dr. Elen Crăciun, medic primar medicină de familie, transmite pacienților o serie de recomandări referitoare la vaccinul antigripal și măsuri de prevenție.

Dr. Elen Crăciun susține că cea mai simplă și recomandată metodă de prevenție este spălatul mâinilor. De asemenea, se recomandă utilizarea batistelor de unică folosință și evitarea aglomerației, a zonelor unde riscul de îmbolnăvire este mai mare. Purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, dr. Stelian Caraghiaur, a afirmat că în săptămâna 2-8 ianuarie, în județul Mureș, s-au înregistrat 4.525 de cazuri de viroze respiratorii, mai multe decât în perioada similară a anului trecut, când s-au înregistrat 3.864 de cazuri. În privința pneumoniilor, au fost înregistrate 1.240 de cazuri. În aceeași perioadă a anului trecut, s-au înregistrat 1.150 de cazuri.

Reporter: Cum se prezintă situația în cabinetul dumneavoastră în ceea ce privește vaccinarea antigripală?

Dr. Elen Crăciun: La nivelul Organizației Mondiale a Sănătății, se stabilește anual o formulă a vaccinului antigripal, în urma studiilor epidemiologice, care cuprinde, de obicei, trei tulpini. Raportările săptămânale care se fac pe glob sunt centralizate, iar statistic și epidemiologic se stabilește incidența. Studii științifice prognozează că în sezonul următor există o frecvență mai mare a anumitor tipuri de virusuri. În urma vaccinului, există imunitate încrucișată, deci dacă te vaccinezi ai o protecție foarte mare față de majoritatea tulpinilor de virus gripal. La începutul sezonului este bine să ne vaccinăm, dar nici acum nu este prea târziu, pentru că în două – trei săptămâni vom avea imunitate postvaccinare. Este recomandat să ne vaccinăm la începutul sezonului rece, în octombrie. Dacă ne vaccinăm suntem protejați. În acest sezon, noi am primit 40 de doze de vaccin pentru grupele de risc: copiii instituționalizați, vârstnicii instituționalizați, pacienții cu afecțiuni cronice și gravidele. Este recomandată vaccinarea la gravide și nu există efecte secundare. Vaccinul antigripal se găsește în farmacii și costă sub 30 lei. În privința vaccinului antigripal nu am întâmpinat probleme. Din contră, avem solicitări. Am constatat, însă, că la vaccinul ROR (rujeolă – oreion – rubeolă) din cauza unor informații apărute în spațiul public. Epidemia de rujeolă este într-adevăr o problemă și în județul Mureș. Noi suntem în plină campanie de vaccinare ROR. Noi comunicăm cu părinții și le explicăm de ce este important să-și vaccineze copiii, le explic cum este cu imunitatea de grup. Pe lângă efectul asupra propriului organism, noi ne vaccinăm ca să-i protejăm pe cei care nu se pot vaccina. Sunt cazuri medicale unde este contraindicată vaccinarea și acei părinți ar face orice să-și poată vaccina copiii ca nu riște decesul. Spre exemplu, dacă un copilaș mai mare se îmbolnăvește de rujeolă și intră în contact cu un copilaș de patru luni care nu a fost vaccinat, fiindcă este prea mic, atunci copilașul cel mic riscă acele complicații. În general, comunicarea cu medicul este foarte importantă. Trebuie să existe o relație de încredere reciprocă, motiv pentru care îndemn pacienții să-mi pună întrebări, să fie deschiși, să discutăm. Este bine să existe un filtru și pacienții să-și culeagă informațiile din surse de încredere.

Rep.: Ce măsuri trebuie să ia oamenii pentru a preveni bolile de sezon?

E.C.: Cea mai importantă măsură de prevenție a bolilor de sezon este spălatul pe mâini, o metodă atât de simplă. De asemenea, recomandăm utilizarea batistelor de unică folosință.

Rep.: Ce recomandări le transmiteți oamenilor la început de an pentru a fi sănătoși?

E.C.: În primul rând, pacienții trebuie să-și seteze mintea și sufletul pentru sănătate și să înceapă cu schimbarea stilului de viață și adoptarea unui stil de viață sănătos. Pacienților mei le explic că este în zadar să practice o lună de zile sport, să mănânce sănătos și apoi să renunțe. Eu nu sunt adepta schimbărilor radicale, numai dacă există riscuri pentru sănătate. Așadar, trebuie să facem pași mici. Este important să ne odihnim, să respectăm orele de odihnă și să nu pierdem nopțile. Cu pacienții mei fumători încerc să am mereu discuții și să-i ajut să renunțe la fumat. Pe unii dintre ei i-am îndrumat spre consiliere de specialitate, unde au urmat tratamente. De asemenea, trebuie să fim atenți la excesele de orice fel și să facem mișcare, indiferent de vârstă. La cabinet, le explic pacienților care sunt beneficiile sportului pentru sănătate. Pe lângă aceste aspecte, la început de an și nu numai putem lua în considerare câteva măsuri de screening de bază pentru depistarea anumitor afecțiuni: măsurarea tensiunii arteriale, glicemia, lipidogramă, hemogramă etc. În funcție de rezultate, ne vom adresa unui medic specialist.