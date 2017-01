Transylvania Cinema Awards, în weekend, la Arta

Organizatorii Transylvania Cinema Awards ne invită la „o călătorie prin toată lumea” spre film, prin intermediul filmelor din programul festivalului. „Am plănuit un week-end plin cu filme bune la Cinema Arta. Și suntem convinși că vei găsi cel puțin un titlu care să-ți facă cu ochiul”, ne spun organizatorii evenimentului.

„Am explorat în lung și în lat tărâmurile filmului independent din mediul online și am făcut descoperiri ce merită văzute între 20 – 22 ianuarie la Cinema Arta, Târgu Mureș. (…)Așa că te luăm la drum într-un circuit cinematic timp de trei zile, cât să te poți bucura de 25 filme de scurt și lung metraj, din 10 țări”, se anunță pe pagina de facebook a evenimentului.

Intrarea la eveniment este liberă, dar organizatorii ne sugerează să ne rezervăm locurile. Link-ul unde se pot face rezervări îl găsiți pe pagina de facebook a festivalului Transylvania Cinema Awards. Mai multe detalii despre festival puteți afla de pe site-ul www.transylvania-cinema.com/.

Programul proiecțiilor la Transylvania Cinema Awards

Vineri, 20 ianuarie: de la ora 17.30, va rula „Beijing New York” (dramă, USA); de la 18.30 – „Dinner with the Alchimist” (dramă, USA); de la ora 21.15 vor fi proiectate filme de scurtmetraj.

Sâmbătă, 21 ianuarie: de la ora 17:30 – „Behind Some Dark Cloud” (romance, USA); de la 19.00 – „Concealed” (dramă, Australia); de la ora 20.30 va fi proiectate scurtmetraje.

Duminică, 22 ianuarie, ziua va avea loc un atelier: „Primul meu Film Documentar”, care va începe la ora 16.00. Apoi, de la ora 17.30 este programat lungmetrajul „Charlotte” (dramă, Australia); de la ora 18.45 – „Scratch” (acțiune, Canada); iar de la ora 20.30 – „The Night Watchmen” (acțiune, SUA).

„Toate proiecțiile incluse în festival beneficiază exclusiv de subtitrare în limba engleză”, precizează organizatorii Transylvania Cinema Awards.