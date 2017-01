Creșterea productivității agricole, esențială pentru Marian Pogăcean

Una din cele mai respectate voci în materie de agricultură la nivelul Transilvaniei este cea a ing. Marian Pogăcean, coordonatorul Oficiului Fitosanitar Mureş, care a onorat cu prezența la Simpozionul Dafcochim găzduit în perioada 16-19 ianuarie de localitatea Sárvár, Ungaria.

La finalul simpozionului, ing. Marian Pogăcean a subliniat progresele înregistrate de fermieri în anul trecut, precum și necesitatea asimilării noilor produse și tehnologii în vederea creșterii productivității. ”Mulțumesc invitației de fi prezent în această locaţie interesantă, dar în primul rând colaborării de peste 20 de ani care am avut-o împreună cu ferma familială cu firmele multinaționale care sunt prezente la Simpozionul Dafcochim. Trebuie să știm că agricultura, în special cea din centrul Transilvaniei, are o tendință accentuată de creștere, în special a productivității. În urmă cu ceva ani doar visam la producții pe care am reușit să le avem în prezent. Anul 2016 a fost un an agricol deosebit de favorabil, cu câteva excepții legate de climă, dar această creștere a productivității nu se poate face fără inputuri, fără produse de o calitate deosebită. Pe lângă condițiile pedoclimatice favorabile pe care le are această zonă de centru a țării, avem la dispoziție tot ce este mai nou și mai bun în lume. Aici mă refer la pesticide, la semințe și îngrășăminte, dar pentru ca să utilizăm aceste produse, pe lângă o muncă perseverentă pe care fermierii prezenți la simpozion o știu și o desfășoară, trebuie să avem și multe cunoștințe. Dumnezeu ne dă, dar nu ne bagă-n straiță, și trebuie să facem performanță”, a declarat ing. Marian Pogăcean.

Speranțe pentru un 2017 agricol bun

De asemenea, Marian Pogăcean a subliniat importanța simpozioanelor având ca obiect de activitate agricultura, locul unde fermierii nu doar că post socializa, dar pot pune la punct ultimele detalii în realizarea de producții agricole performante. ”Consider că rostul unor asemenea întâlniri cum este și acest simpozion organizat de Dafcochim este, pe lângă o destindere benefică și chiar necesară pentru fermieri care traversează acum o perioadă ceva mai liniștită, în special cei din cultura mare, rolul unor asemenea întâlniri este de a veni cu informații noi, de a ne reaminti anumite tehnologii, anumite segmente care trebuie să le respectăm. Mulțumesc încă o dată companiei Dafcochim pentru buna colaborare care o avem, firmelor prezente, iar fermierilor le doresc un an 2017 să fie cel puțin la nivelul anului trecut. Nu știu cum va fi deoarece semne bune din punct de vedere climatic anul 2017 nu are, dar să sperăm că acest an va fi măcar la nivelul celui trecut”, a conchis ing. Marian Pogăcean.