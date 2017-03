Sevil Shhaideh, vizită de lucru în Mureş. Proiectele primarilor, susţinute de Guvern

Vice prim-ministrul României Sevil Shhaideh, totodată ministru al Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, s-a întâlnit miercuri, 1 martie, în Sala Mare a Palatului Administrativ din Târgu-Mureş, cu reprezentanţii autorităţilor publice locale din judeţul Mureş. După şedinţă, care a durat aproximativ două ore şi nu a fost publică, Sevil Shhaideh a făcut un scurt rezumat, cu prilejul unei conferinţe de presă, al întâlnirii cu principalii reprezentanţi ai administraţiei judeţului Mureş.

Priorităţile programului de guvernare

În debutul conferinţei de presă, vicepremierul Sevil Shhaideh s-a referit la principalele trei priorităţi care vizează dezvoltarea locală dar şi buna funcţionare a administraţiei publice locale, aflate pe agenda de lucru a actualului Guvern PSD-ALDE. „Am avut o întâlnire lucrativă, tehnică, cu toţi beneficiarii, primarii, pentru proiectele pe care Ministerul Dezvoltării le susţine. Am prezentat astăzi foarte pe scut priorităţile Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, respectiv prima prioritate, infrastructura locală, asigurarea celor zece servicii de bază pentru toţi cetăţenii, în special pentru cei din satul românesc, şi mă refer la apă, canalizare, drumuri, şcoli, grădiniţe, dispensare, poduri, podeţe, iluminat public. Asigurarea gradului de absorbţie la fondurile europene este a doua prioritate a mandatului meu şi împreună cu toţi directorii de autorităţi de management ne-am asumat ca până la 31 decembrie 2017 să aducem de la Comisia Europeană 5,2 miliarde de euro, iar a treia prioritate, conform programului de guvernare al Coaliţiei PSD-ALDE, este reforma administraţiei publice şi astăzi avem în dezbatere Codul administrativ, care conţine statutul funcţionarului public, Legea 215 a Administraţiei publice, Legea 340 a Prefectului, Legea 213 a Proprietăţii publice şi alte acte normative importante pentru funcţionarea administraţiei publice”, a afirmat Sevil Shhaideh.

De asemenea, vice prim-ministrul Sevil Shhaideh a fost informată cu privire la principalele proiecte de dezvoltare ale judeţului Mureş. „Domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş mi-a prezentat priorităţile de dezvoltare ale judeţului Mureş, în special cu accent pe Master Planul de Apă şi Canalizare şi Infrastructură, refacerea infrastructurii rutiere, în special cea a drumurilor judeţene, iar primarii, cei care mi-au ridicat probleme de interes local, au prezentat priorităţile fiecăruia, proiectele de dezvoltare locală şi am încercat să identificăm împreună cele mai potrivite surse de finanţare, astfel încât să asigurăm un balans între fondurile europene şi bugetul de stat. Recomandarea a fost ca tot ceea ce astăzi se finanţează din fondurile europene rămân în finanţare în fondurile europene, nu iese nimeni nici din Master Planul de Apă, nici din Master Planul de Deşeuri pentru a primi finanţare din Programul Naţional de Dezvoltare Locală”, a subliniat vicepremierul Sevil Shhaideh.

Péter Ferenc: „Aceste întâlniri sunt benefice”

Prezent atât în prezidiul şedinţei de lucru, cât şi la conferinţa de presă, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc a precizat că vizita a fost foarte utilă în perspectiva finalizării proiectelor aflate în derulare şi demararea altor proiecte. „Cu această ocazie îi mulţumesc doamnei vicepremier că a acceptat invitaţia noastră şi ne-a onorat cu prezenţa. După părerea mea, a fost o întâlnire foarte bună şi sper ca toţi cei care au fost prezenţi şi-au găsit răspunsurile la întrebările pe care le-au spus. Cred că aceste întâlniri sunt benefice şi chiar i-am amintit doamnei vice prim-ministru că este binevenită în judeţul Mureş oricând”, a punctat Péter Ferenc. „În continuare, depinde de noi cât de bine muncim, cât de multe proiecte putem să realizăm şi să le finanţăm cu ajutorul doamnei vice prim-ministru şi cu ajutorul celor din ministerele pe care le conduce”, a completat preşedintele Consiliului Judeţean Mureş.

Vasile Gliga: „Am adus miniştri aproape de teritoriu”

La întâlnirea cu mass media a participat şi Vasile Gliga, preşedintele Partidului Social Democrat Mureş, care şi-a reîntărit susţinerea social-democraţilor din judeţul Mureş pentru actualul Guvern şi şi-a manifestat încrederea în reuşita viitoarelor proiecte ale primarilor mureşeni. „Opoziţia, şi chiar şi preşedintele ţării, au acuzat că e prea optimist programul de guvernare. Vizita vicepremierului în teritoriu face parte de fapt din punerea în practică a programului de guvernare. Am adus miniştri aproape de teritoriu, dacă în urmă cu câteva zile în judeţul Mureş a fost ministrul Agriculturii, iar acum doamna vicepremier, care s-a adresat tuturor primarilor, indiferent de partidele de care aparţin aceştia. Avem garanţia că, cu cât vom avea mai multe proiecte eligibile cu atât mai mulţi bani vor intra în judeţ. E o datorie, o obligaţie a mea personală, care am umblat în campanie în teritoriu şi am promis că vom aduce cât mai mulţi bani în judeţul Mureş”, a declarat Vasile Gliga.

Speranţe pentru Ioan Cristian Moldovan

Printre numeroşii primari prezenţi la întâlnirea cu vicepremierul Sevil Shhaideh s-a aflat şi Ioan Cristian Moldovan edilul şef al oraşului Luduş. „Eu zic că a fost o întâlnire benefică, în primul rând pentru că doamna vicepremier are o experienţă foarte mare în cadrul Ministerului Dezvoltării şi acest lucru s-a văzut, pentru că a avut răspunsuri pentru toţi primarii. Am ridicat şi eu pentru Luduş mai multe probleme punctuale, una dintre ele s-a referit la cofinanţarea proiectelor europene din fondurile de stat, a doua problemă s-a referit la o coborâre în zona industrială de pe autostradă în oraşul nostru şi a treia problemă pe care am ridicat-o a fost includerea în Master Plan – etapa a doua, pe lângă canalizare şi alimentare cu apă. Toate aceste probleme au fost notate şi sper că vom obţine finanţare şi se vor lua măsuri pentru a ne sprijini în acest sens”, a arătat Ioan Cristian Moldovan.

Alex TOTH