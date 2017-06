Radu Țuculescu aduce la Reghin ”Măcelăria Kennedy”

Cel mai nou roman semnat Radu Țuculescu intitulat ”Măcelăria Kennedy” apărut la Editura Polirom va primi botezul publiculuii reghinean joi, 8 iunie, ora 17:00 la Biblioteca Muncipală „Petru Maior” din Reghin.

„Dar cine o fi Kennedy, vreun măcelar celebru ?

Luni dimineața, pe Strada Cimitirului din orășelul Luna de Jos, va avea loc deschiderea unui nou magazin, cu o denumire însolită: Măcelăria Kennedy. În jurul acestui eveniment, pus la punct în cele mai mici detalii, se derulează un carusel de întâmplări năucitoare, petrecute timp de trei zile și trei nopți, înainte de inaugurare, cu personaje simpatice, grave și totodată pline de umor, cu îngeri durdulii, licurici, drăcușori roșii, țânțari vampirici și berze costelive visând la o țară unde plouă cu broaște. O lume care se dezlănțuie sub efectele tandre ale încălzirii globale și ale eclipsei totale de soare.

Un roman burlesc, un roman comic, atins pe alocuri de dramatism, cu pagini care provoacă hohote de râs, dar și cu povești de dragoste de o poetică senzualitate. „Dar cine o fi Kennedy, vreun măcelar celebru ?”, întreabă, hamletian, unii locuitori din Luna de Jos. Imuni la marile probleme ale omenirii, îngerii ridică, indiferenți și candizi, din umeri…

„Eu scriu întâi cu mâna, în caiete groase, doar pe pagina dreaptă. Relația mea cu personajele devine, astfel, una mai intimă. Multe dintre cele prezentate în acest roman le-am întâlnit în peregrinările mele ca reporter radio și TV. Le-am adunat pe toate în orășelul Luna de Jos (aia de sus e pe cer, unde altundeva) și le-am dat libertate deplină. M-au luat cu ele și am râs și am plâns împreună, ne-am certat și ne-am împăcat, ne-am alimentat speranțele și oprimismul, în timp ce universul se holba , uimit la noi…”, afirmă Radu Țuculescu.