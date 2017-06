Trei premii europene pentru JCI Târgu-Mureş

Organizația JCI Târgu-Mureș a câștigat sâmbătă, 27 mai 2017, la Conferinţa Europeană JCI de la Basel (Elveţia), trei premii la nivel european pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului trecut.

Schimbări pozitive în comunităţi

Astfel, ca urmare a muncii depuse pe parcursul anului 2016, organizația a fost recunoscută la nivel european cu următoarele premii: “Most Outstanding New Local Organization in Europe” – Cea mai de seamă organizație nouă din Europa, “Best Local Personal Skill Development Program in Europe” – Cel mai bun program dedicat dezvoltării abilităților personale din Europa – “I Love My Health” şi “Most Outstanding New Member in Europe” – Cel mai valoros membru nou din Europa – Maria Alexandra Botoș – vicepreședinte executiv JCI Târgu-Mureș.

“Suntem mândri de toți membrii JCI care s-au implicat în aceste proiecte și au adus schimbări pozitive în comunitățile noastre, dar mai ales de echipa JCI Târgu-Mureș care a muncit atât de mult și a adus orașul Târgu-Mureș precum și România pe buzele întregii Europe prin recunoașterile primite”, a precizat Marius Dorin Giurgiu, preşedintele JCI Târgu-Mureş.

Trofeele, prezentate sâmbătă, 10 iunie

Trofeele vor fi aduse în Târgu-Mureș de către o delegație condusă de către președintele JCI România, Oana Roxana Radu, sâmbătă, 10 iunie, și vor fi înmânate reprezentanților JCI Târgu-Mureș în cadrul evenimentului “I Love My Health”, organizat începând cu ora 16.00, la Platoul Cornești.

“Vă invităm să participați cu toții la acest eveniment pentru a face mișcare în aer liber și pentru a sărbători împreună reușita concetățenilor noștri”, a subliniat Marius Dorin Giurgiu.

Alex TOTH