FOTO: Ziua Câmpului de la Seuca, tradiţie pentru fermierii ardeleni

Peste 500 de fermieri din nouă judeţe transilvănene şi reprezentanţi ai 17 firme multinaţionale furnizoare de inputuri şi genetică pentru protecţia plantelor din România, respectiv Adama, Arysta LifeScience, Azomureş, Bayer, Bio Innovation, Biocrop, Belchim, Caussade Semences, Donau Saat, Dow AgroScience, Holland Farming, KWS, Limagrain, Nufarm, Probstdorfer Saatzucht, Syngenta şi Saaten Union, plus ai două instituţii de profil cu renume pe plan naţional, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea şi Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, au participat joi, 15 iunie, la cea de-a doua ediţie a Zilei Câmpului de la Seuca.

Manifestarea a avut loc în ferma experimentală Kodagro din comuna Găneşti şi a fost organizată de DAFCOCHIM AGRO, divizie a companiei târgumureşene DAFCOCHIM.

DAFCOCHIM, alături de agricultorii din Transilvania

Oaspeţii veniţi la Seuca, aşezare pitorească situată la circa 6 kilometri de municipiul Târnăveni, au fost întâmpinaţi cu ospitalitate şi prietenie de administratorii companiei DAFCOCHIM, Liviu Cojoc şi Radu Fodor.

„A fost un proiect de-al nostru început în urmă cu câţiva ani buni şi materializat în anul 2016. Suntem la cea de-a doua ediţie a Zilei Câmpului, unde avem loturi experimentale cu cereale, aproape 50 de soiuri de grâu, opt soiuri de secară şi câteva soiuri de orz. Parteneriatul cu familia Kosa de la Seuca s-a dovedit, din nou, de succes. Suntem parteneri în această fermă, pe care începând de anul trecut o putem numi fermă experimentală. Sunt prezente 17 firme multinaţionale, care în parteneriat cu DAFCOCHIM au înfiinţat aceste loturi demonstrative de soiuri, dar şi tehnologii. Între DAFCOCHIM şi fermieri există un parteneriat deja bine clădit, bazat în primul rând pe încredere reciprocă. Obiectivul nostru este de a le oferi produse cu promptitudine, de foarte bună calitate – noi nu lucrăm cu firme dubioase, ştiţi foarte bine că au apărut pe piaţă tot felul de produse care se vând din portbagajul maşinii şi noi descurajăm acest tip de comerţ – şi în condiţii comerciale de excepţie. Le oferim fermierilor credit, discounturi şi suport tehnic”, a declarat Liviu Cojoc.

„Suntem mai mult decât onoraţi de încrederea arătată de partenerii noştri, fermierii din zona Transilvaniei, care au dat curs în număr mare invitaţiei noastre de a fi prezenţi astăzi la Seuca. Le mulţumim şi le promitem că şi pe viitor ne vom strădui să le îndeplinim cu promptitudine cerinţele, respectiv să le furnizăm produse de calitate superioară în condiţii economice cât mai avantajoase. De asemenea, ţin să le mulţumesc şi reprezentanţiilor companiilor multinaţionale care ne-au onorat cu prezenţa la Seuca. Sperăm să continuăm împreună parteneriatul nostru, în beneficiul fermierilor şi agriculturii din zona Transilvaniei”, a afirmat Radu Fodor.

Organizare ireproşabilă

În scurta sa alocuţiune din debutul manifestării, managerul DAFCOCHIM AGRO, Marinel Ştefan, a mulţumit, ca de fiecare dată, echipei pe care o conduce, precum şi trio-ului alcătuit din proprietarii companiei, fermieri şi reprezentanţii firmelor multinaţionale colaboratoare.

„Suntem în număr mult mai mare decât anul trecut şi pe această cale vreau să vă mulţumesc. Aş vrea să mulţumesc şi colegilor mei care s-au ocupat de acest lot: Liviu Ştefan, Rareş Suciu – de la semănat şi până la recoltat ei s-au ocupat de acest lot. În continuare aş vrea să îi mulţumesc consilierului nostru tehnic, Gheorghe Boţoman, echipei de vânzări alcătuită din Oana Moldovan, Ilie Coroja, Oană Olimpiu şi, desigur, celor doi proprietari ai companiei, Radu Fodor şi Liviu Cojoc”, au fost cuvintele lui Marinel Ştefan.

Legislaţia bunului simţ şi agricultura performantă

La reuşita ediţiei din acest an a Zilei Câmpului de la Seuca şi-a adus o contribuţie importantă şi consultantul tehnic al companiei DAFCOCHIM, dr. ing. Gheorghe Boţoman, nume sinonim cu agricultura de calitate, care impune respect în domeniul protecţiei plantelor din România.

„De peste 20 de ani, compania DAFCOCHIM organizează simpozioane în sală. Aceasta este ideea: ce spunem în sală trebuie să facem în câmp, pentru că fermierul este pragmatic, fără să vadă şi să pipăie este mai greu să îl convingi de utilitatea unor produse. Toţi fermierii care colaborează cu DAFCOCHIM sunt performanţi, sunt fermieri de elită care nu îşi permit să greşească, iar în loturile de la Seuca nu prea sunt greşeli tehnologice. Am invitat principalele firme furnizoare de inputuri pentru protecţia plantelor care oferă fertilizanţi, deci îngrăşăminte chimice, minerale, şi furnizori de genetică, deoarece acest regal de câmp nu are numai tehnologii de protecţia plantelor, ci tehnologii complexe, plecând de la soiuri, fertilizare impecabilă şi tratamente fito-sanitare conform normelor europene. La nivel european nu se pot folosi oricum aceste produse de protecţia plantelor, există o legislaţie, în primul rând este legislaţia bunului simţ. Cred că aţi auzit de bune practici experimentale şi de bune practici agricole, iar combaterea bolilor şi a dăunătorilor la plante trebuie să se facă în sistem integrat. Produsele de protecţie a plantelor trebuie combinate cu măsuri agro-tehnice, cu rezistenţa genetică a soiurilor şi aşa mai departe. Chiar dacă grâul s-a semănat foarte târziu, la sfârşitul lunii noiembrie, rezultatele sunt spectaculoase. Estimăm o producţie de cel puţin 7 tone la hectar, în condiţiile unui an normal. Nu putem spune că a fost un an excepţional sau prost, a fost un an normal din punct de vedere al condiţiilor meteorologice”, a subliniat ing. Gheorghe Boţoman.

„Bun venit” din partea primarului Balog Elemér

La deschiderea celei de-a doua ediţii a Zilei Câmpului de la Seuca a participat şi Balog Elemér, primarul comunei Găneşti, care a urat „Bun venit” echipei şi partenerilor DAFCOCHIM AGRO.

„Le mulţumesc şi transmit felicitări echipei Kodagro, pentru ce au făcut astăzi, aici. Bineînţeles, îi mulţumesc domnului inginer Kosa Gyula şi domnului Kosa Alpar, ambii de la ferma Kodagro, domnului director Ştefan Marinel de la DAFCOCHIM AGRO, precum şi co-proprietarilor ambelor firme, domnul Liviu Cojoc şi domnul Radu Fodor. Totodată, mulţumesc SC Kodagro SRL pentru buna colaborare cu autoritatea locală, şi nu numai, pentru performanţele obţinute în ultima perioadă şi pentru suprafaţa mare de pământ cultivată pe raza comunei”, a transmis primarul Balog Elemér.

Tehnologie simplă de la Adama

„Adama este prezentă pe piaţa din România de peste 25 de ani. Am venit aici cu o tehnologie simplă, pentru că asta oferă portofoliul de produse Adama, respectiv soluţii simple pentru fermieri, pentru toate culturile. Avem un portofoliu complet pentru cereale, de la tratament sămânţă la trei fungicide, insecticide, regulator de creştere, erbicide, vorbim aici de Tomigan XL, erbicidul nostru antidicotiledoneic, de Optimus, care este regulator de creştere, cele trei fungicide care asigură protecţie completă, Bumper Super în primul tratament, Orius în tratamentul doi unde strobilurina are pe lângă combaterea bolilor şi rol de menţinere a plantei verzi cât mai mult timp. În tratamentul trei Zamir, care ajută în primul rând la combaterea fuzariozei la spic. Ca şi insecticide, am recomanda Lamdex şi Mavrik Tau-fluvalinat, care combate doar dăunătorii, nu şi insectele benefice.”

Gabriela Vila, director comercial

Gamă largă de produse la Arysta LifeScience

„Suntem prezenţi cu produse pentru tratament sămânţă, în mod special Vitavax. Acesta este un produs care un spectru larg de combatere a bolilor şi se aplică la sămânţa care urmează a fi semănată. Compania Arysta, pe lângă acest produs mai comercializează o gamă largă de produse pentru protecţia plantelor, mă refer la erbicide, la insecticide. Pe lângă aceste produse pe care le avem în portofoliu, de anul acesta suntem prezenţi pe piaţă şi cu biostimulanţi care potenţează capacitatea de producţie a plantelor. Avem biostimulanţi specializaţi, destinaţi pentru culturile oleaginoase, mă refer la produsul Multoleo, destinat culturii de rapiţă, culturii de floarea soarelui, culturii de soia şi nu în ultimul rând pentru cultura de sfeclă de zahăr care este atât de prezentă în această zonă. Pentru cultura porumbului, plantă care ocupă o suprafaţă însemnată în arealul transilvan, avem produsul Zeal, specializat pentru această cultură.”

Horea Mustea, reprezentant



Fertilizare marca Azomureș

Pe loturile demonstrative de la Seuca au fost folosiți fertilizanți marca Azomureș SA Târgu-Mureș. “Încercăm în fiecare an să îmbunătățim schemele de fertilizare și să găsim o fertilizare echilibrată pentru aceste culturi și cu producții cât mai mari. Sunt aproape 50 de soiuri de păioase care s-au pus în aceste loturi, noi am contribuit cu îngrășămintele Azomureș, de la fertilizare de bază NPK, tripu 16 (16:16:16), 300 de kilograme la hectar, după care a urmat trei fertilizări faziale, în martie, uree – 100 de kilograme la hectar, aprilie, nitrat de amoniu – 100 de kilograme la hectar și în mai, ultima fertilizare fazială – 80 de kilograme, tot nitrat de amoniu”, ne-a explicat Szabó István, inginer agronom Azomureș, care a fost schema de fertilizare stabilită împreună cu inginerii de la Dafcochim și Kodagro.

În ciuda faptului că semănatul s-a făcut cu întârziere din cauza vremii, au fost ploi, frig ș.a.m.d., culturile s-au dezvoltat foarte frumos. “După ce s-a semănat, vremea a început să își revină și, exact la fel, și culturile și-au revenit, iar, după cum vedeți, sunt culturi frumoase și, potrivit specialiștilor Dafcochim și Kodagro, va fi și randament mare la aceste culturi”, a mai completat Szabó István.



Protecția culturilor prin programul Bayer

Contribuția principală a Bayer CropScience asigurarea aceluiași program de protecție pentru toare soiurile care au fost cultivate la Seuca.

“Ne aflăm la Ziua Grâului, organizată de compania Dafcochim, la ferma Kodagro, unde este o expoziție de soiuri de grâu, iar compania Bayer a asigurat pentru toate aceste parcele programul de protecție a culturilor, pornind de la produsele pentru protecția semințelor, produsul 4 Hussar, și continuând cu erbicidarea care s-a făcut cu produsul Sekator Progres, pentru tratamentul I împotriva bolilor foliare am folosit produsul Falcon Pro, tratamentul doi împotriva bolilor foliare s-a făcut cu produsul Nativo Pro și tratamentul trei pentru bolile specifice ale spicului s-a făcut cu produsul Prosaro”, a detaliat Mihai Gheorghe, directorul comercial al Bayer CropScience România.

Managerul Bayer a mai subliniat că fermierii au ocazia să observe o sumedenie de lucruri studiind loturile demonstrative. “După cum vedeți, rezultatele sunt foarte bune, sunt lucruri foarte interesante pentru fermieri pe care le pot găsi și vedea aici, pornind de la diferențele legate de soiuri, pe aceeași tehnologie aplicată, pentru că acesta este scopul, de a vedea care dintre soiuri se pretează mai bine zonei dumneavoastră de activitate, și anume Centrul Transilvaniei”, a conchis Mihai Gheorghe.

Lithovit de la Bio Innovation

„Am prezentat produsele noastre din gama Lithovit, care este un produs care îmbunătăţeşte concentraţia de bioxid de carbon din plantă, măreşte procesul de fotosinteză, măreşte metabolismul şi implicit acumularea de substanţă uscată, diviziune celulară, fructificare şi aşa mai departe. Îngrăşămintele foliare din gama Lithovit se folosesc la tot ce înseamnă plantă, tot ce trăieşte prin fotosinteză, se foloseşte cu succes atât în culturi bio cât şi în culturi intensive. Se foloseşte atât la cereale, plante tehnice, pomi, viţă de vie, fâneţe, legume, floricultură, arboricultură, deci tot ce înseamnă viaţă prin fotosinteză. Pentru mine, e o reală plăcere să fiu aici, este pentru prima dată când particip şi sunt încântat de tot ceea ce se petrece aici. E o experienţă plăcută şi dorim ca toţi fermierii să fie receptivi la produsele noastre inovatoare, care vin cu un plus de tehnologie, cu un plus de inovaţie pentru dezvoltarea şi sporurile de producţie pe care trebuie să le aibă fermierii.”

Neculai Ciocan, director tehnic

Biocrop, culturi de grâu și triticale

Echipa Biocrop nu a putut să fie prezentă la Ziua Grâului din motive obiective. Biocrop are la Seuca loturi demonstrative cu cinci soiuri de grâu – Patras, Akteur, Potenzial, Attraktion și Xerxes, și unul de triticale, Agrano.

La noi în zonă, ce merge și s-a vândut este Akteur și Potenzial, a subliniat Oana Moldovan, reprezentant vânzări Dafcochim, care a prezentat culturile însămânțate cu soiurile de semințe Biocrop. “Attraktion, de asemenea, un soi nearistat, de talie medie, rezistent, în general, soiurile lor sunt pretabile pentru panificație, proteina este în jur de 14 și poate ajunge până la 28-30 gluten. Xerxes, de asemenea un soi nearistat, nu este sensibil la boli, asta nu înseamnă că nu trebuie să îi facem tratamente. Combin este un soi care mie îmi place, foarte rezistent la septorioză și fuzarioză, ceea ce este foarte important asta în momentul în care alegeți tipul de soi pe care vreți să îl cultivați, răspunde foarte bine la fertilizare, nu are o talie mare, se poate da regulator în condițiile în care știți că veți fertiliza de două-trei ori și veți intra pe vegetație cu o cantitate mai mare de azot, panificație – 30-31, a făcut peste 10 tone și proteina este 14”, a prezentat Oana Moldovan, care și-a pigmentat prezentarea cu o serie de informații utile despre protecția culturilor.



Sorrial și Sobbel de la Caussade Semences

Activă în mod direct în România din 2009, Caussade Semences a prezentat la Seuca trei soiuri de grâu. “Avem în prezentare trei varietăți de grâu pe care compania le are în portofoliu, sunt două varietăți consacrate pentru partea de centru a țării și nu numai, este vorba despre soiurile Sorrial și Sobbel, și avem o varietate experimentală care este în testare pentru primul an, în mai multe zone ale țării, iar dacă va confirma în următorii doi ani, va intra în portofoliul companiei spre comercializare”, ne-a spus ing. Mihailo Raicsics, Regional Sales Director, Caussade Semences Romania SRL.

Cele două soiuri, potrivit reprezentantului companiei, sunt cu un potențial foarte ridicat de producție. “Pe lângă producția ridicată și destul de stabilă în fiecare an au și indici de panificație, un conținut ridicat de gluten și de proteină. Producțiile în ultimii doi ani au fost preponderent de peste 8 tone la aceste două varietăți pentru zona în care ne aflăm și nu numai. Ca și o remarcă, varietățile companiei sunt de talie mică, ceea ce favorizează la o fertilizare mai intensivă și nu este riscul de cădere deoarece, având talia mică, paiul este mic, este îngroșat și în caz de o furtună, cultura este salvată”, a mai declarat ing. Mihailo Raicsics.

Donau Saat, ofertă adaptată pentru Ardeal

„Compania noastră aduce pe piaţa locală din România soiuri şi hibrizi de cereale de toamnă, cereale de primăvară, porumb, rapiţă, floarea soarelui, în mare parte produse în Austria. La lotul de la Seuca avem câteva soiuri de grâu de toamnă şi un soi de orz, am încercat să aducem soiuri care să se potrivească zonei, să fie soiuri mai timpurii, productive şi cu calităţi foarte bune de panificaţie. Şi pentru că în general pe zona de centru a României este o cerere de grâu aristat din cauza problemelor cu animalele sălbatice, am adus câteva soiuri de grâu aristat. De asemenea, vom prezenta fermierilor două soiuri de grâu timpuriu, Amandus şi Guido aristate, un soi de grâu timpuriu, nearistat, Amicus, un semi-timpuriu nearistat, Roland, şi un soi un pic mai tardiv, Messino, dar cu calităţi de panificaţie deosebite. De asemenea, avem un soi timpuriu de orz de toamnă, Carmina, excepţional ca şi capacitate de producţie.”

Călin Mihoc, director general

Noi produse la Dow AgroSciences

„Dow AgroSciences este specializat şi recunoscut atât în România, cât şi pe plan global, ocupând poziţia de lider pentru combaterea buruienilor din culturile de cereale. Avem un portofoliu complet, de la variante simple până la erbicide gen Floramix sau Pallas, produse care sunt deja foarte bine cunoscute şi consacrate în combaterea buruienilor din culturile de cereale. Toate culturile din jur sunt erbicidate cu produsele Dow AgroSciences, cu Pallas, cu Floramix, cu Lancelot, sau chiar cu noutăţile, produsele care vor veni în anii următori, mă refer la Pixxaro şi de Mustang Forte. Nu doar aceste două produse vor veni pe piaţă, mai sunt şi altele. Practic, în următorii trei ani vom avea cinci noi lansări în România.”

Iulia Nicola, Country Manager România

Soluții complexe de la Holland Farming Agro

„Oferim soluții complexe de nutriție pe toate ramurile agriculturii. Suntem alături de colegii noștri de la DAFCOCHIM AGRO, care ne ajută și ne susțin în ce privește distribuția pe această zonă a Transilvaniei. Avem în principal produsul CropMax, produsul nostru numărul 1 de 17 ani pe piața din România, un biostimulator foarte concentrat, merge pe absolut orice cultură, ajută foarte mult la trecerea peste stres la plante. De asemenea, oferim și alte produse de fertilizare cum ar fi cele din gama Agroleaf, îngrășăminte concentrate de gen NPK, cu diferite rapoarte între azot, fosfor și potasiu și diverse alte soluții, adjuvanți, gen tron ph și îngrășăminte microgramnulate Agomaster. Este foarte important să ne promovăm produsele în câmp, comunicăm astfel cu mai mulți fermieri, să ne facem cunoscuți. Degeaba ai un produs bun dacă nu-l cunosc fermierii, dacă nu știu cum să-l utilizeze dar mai ales când să-l folosească.”

Florin Nicola, reprezentant comercial Zona centru

Soiurile românești, mândria Institului Fundulea

„Suntem prezenți cu patru soiuri de grâu, Otilia, Glosa, FDL Miranda și Litera. Două soiuri sunt precoce, restul sunt semitardive. Soiul Glosa, este cel mai vândut și cel mai cultivat soi de grâu în România, din 2,2 milioane de hectare semănate în România, 60% sunt semănate cu soiuri create la Institutul de la Fundulea, iar 30-34 % se cultivă doar cu soiul Glosa. Colaborarea cu cei de la DAFCOCHIM o avem de doi ani, dumnealor s-au adresat Institului să cumpere sămânță din categoria biologică bază. Soiurile românești autohtone sunt foarte bune, fiind create în țara noastră, rezistente la iernile aspre care sunt la noi. Există loc pentru toate firmele care doresc să-și promoveze soiurile în România. Calitatea soiurilor de la Fundulea este foarte bună, în special pentru panificație.”

Grigore Oprea, șef laborator producere sămânță

Soiuri de gâu productive aduse de Limagrain

„Prezența noastră la acest eveniment este una benefică, în special pentru fermieri, prin prezentarea portofoliului de soiuri de grâu, mai ales că soiurile de grâu din portofoliul Limagrain au avut un comportament foarte bun în anii trecuți. Anul trecut, ca și producție, primul loc a fost luat de soiul Avenue cu o producție la hectar de 9 tone. De asemenea, am mai avut un soi de grâu care se numește Anapurna, prezent în lot la acest eveniment, cu o producție de 8,5 tone la hectar. El s-a situat pe locul 4, ceea ce înseamnă că soiurile de grâu de la Limagrain sunt foarte adaptate pentru această zonă. Este foarte important ca fermierii să se convingă în câmp de calitatea acestor soiuri. Pentru mine, care reprezint partea tehnică, e cel mai interesant lucru, să prezentăm aceste soiuri în câmp, să stăm față în față cu fermierii, să povestim, să fim întrebați iar noi la rândul nostru să le oferim informații despre momentul semănatului, toleranța la boli, fertilizări și alte aspecte legate de aceste soiuri de grâu.”

Adelin Damian, director tehnic

Nufarm, portofoliu complet pentru cereale păioase

„Nufarm acoperă un portofoliu complet pentru cultura de cereale păioase, de la tratamentul seminţei, avem atât insecticid cât şi fungicid, precum şi insecto-fungicid cu cele două substanţe active, imidaglobrid pentru partea insecticidă, respectiv tebuconazol pentru partea fungicidă. Mesajul nostru pentru fermieri este să îşi aleagă cu foarte mare grijă tehnologia, pentru că tehnologia este cea care face diferenţa. În general, soiurile sunt în marea lor majoritate foarte bune, potenţialul genetic este excepţional, însă tehnologia poate face diferenţa. În primul rând, pentru fermierii din zona Transilvaniei am recomandarea generală să fie foarte aproape de cultură. Întotdeauna să o inspecteze, pentru că bolile apar foarte uşor, iar a nu le sesiza la timp şi a avea un atac foarte puternic poate să aducă prejudicii foarte mari şi este foarte greu de controlat ulterior. De asemenea, la erbicide nu se pune problema, desigur că printr-o inspecţie vizuală imediat fermierii pot constata ce au de făcut şi pot aplica erbicide în funcţie de spectrul de buruieni. Momentul aplicării este extrem de important.”

Daliana Ast, director naţional de vânzări

Genetică austriacă, la Probstdorfer Saatzucht

„Prezentăm fermierilor o serie de şase din soiurile noastre reprezentative pentru zona aceasta, o genetică austriacă, o genetică premium, de top, grâne cu maturităţi de la timpurii pentru anii secetoşi până la grâne cu o tardivitate destul de mare care le permite în anii cu condiţii meteorologice bune să acumuleze şi să obţină producţii record, în special pe zona dumneavoastră. Grânele noastre în zona dumneavoastră putem spune că se simt ca acasă. Mai mult decât atât, Probstdorfer Saatzucht România ameliorează, avem o echipă de cercetare, am înregistrat în ultimii doi ani cinci soiuri de grâu premium – grâu premium înseamnă calitate de peste 14,5 proteină, gluten peste 32 – în reţeaua naţională, deci putem spune că avem genetică austriacă ameliorată special pentru România.”

Cristian Cioineag, manager zonal marketing

Asolament complet, acoperit de Saaten Union

„Ne află aici, la platforma DAFCOCHIM, cu o parte din portofoliul Saaten Union. După cum se ştie, Satin Union are o paletă mare de soiuri şi specii de plante în portofoliu, astfel încât să acopere un asolament complet al fermierilor. Aici în platformă avem şapte soiuri de grâu, avem şi soiuri aristate şi soiuri nearistate. Avem şi soiuri pentru panificaţie, calitate elită, precum şi soiuri pentru furaj. Suntem aici cu o gamă completă pentru fermieri, astfel încât fiecare să îşi acopere asolamentul şi nevoile cu o genetică performantă. În afară de această paletă completă de soiuri şi specii de plante, Saaten Union are o bază logistică dezvoltată în ţară, una dintre cele mai dezvoltate, astfel încât avem trei baze în vest, aici lângă Lovrin, în sud în Slobozia şi lângă Roşiorii de Vede, la Beuca, astfel încât putem satisface într-un timp destul de mic comenzile fermierilor. Mesajul nostru pentru fermieri este să aibă încredere în genetica Saaten Union.”

Florin Munteanu, director tehnic

Povestea soiului Andrada de la Turda

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă (SCDA) Turda are în loturile demonstrative patru soiuri. “La această expoziție ne prezentăm cu patru soiuri create la Turda, două creații foarte noi – Andrada și Codru – cu Dumbrava, care este un soi creat în 2003, și mai sus avem Arieșan, un soi mai vechi, dar care și-a menținut mai ales însușirile de calitate. Soiul Andrada are un potențial de producție foarte ridicat, în 2014, când s-au obținut cele mai mari producții la Turda, a realizat un potențial de producție de 10.600 de kg, deci este foarte competitiv și cu soiurile străine, deși majoritatea firmelor străine vin cu creații foarte noi și, spun ei, foarte productive”, a prezentat Rodica Kadar, șef de laborator la Colectivul de Ameliorare Cereale Păioase din cadrul SCDA Turda.

Soiul Andrada are și o poveste foarte frumoasă, care coboară în istorie până la regele Daciei Decebal. “Directorul de atunci al stațiunii ne-a spus: “Să nu cumva să dați numele voastre soiurilor”. Și atunci ne-am gândit la Andrada pentru că este fiica Regelui Decebal, am zis să fie și soiul curajos ca și fiica Regelui Decebal și așa se și prezintă, soiul este foarte uniform”, a rememorat Rodica Kadar acel moment.

Codru este o creație mai recentă, cu spicul alb, foarte productiv, iar numele îi vine de la codru de pâine care înseamnă o bucată mare de pâine.

Cercetătorul a apreciat și activitatea organizatorilor: “Au realizat un lucru extraordinar, toate soiurile arată foarte bine”.

Syngenta, portofoliu complet de cereale păioase

„Syngenta este prezenta la evenimentul DAFCOCHIM cu un portofoliu de cereale păioase complet, vorbim aici şi de sămânţă, dar şi de protecţia plantelor. Azi prezentăm fermierilor şi broşura noastră de cereale păioase, ediţia 2017, în care se găsesc informaţii referitoare la produsele Syngenta. După cum spuneam, avem produse începând de la sămânţă, până la recoltat, produse de genetică şi protecţia plantelor, vorbim de tratament sămânţă în primul rând, o verigă foarte importantă pentru un bun start în cultura de cereale păioase, vorbim de fungicide de top şi Syngenta a obişnuit fermierii din România cu lansări de produse în fiecare an – anul acesta avem două noi produse, Archer Turbo şi Seguris, pe care le lansăm – şi vorbim de insecticide şi avem produsul binecunoscut Karate Zeon şi nu în ultimul rând vorbim şi de regulatorul de creştere Moddus, unul dintre produsele care schimbă arhitectura culturilor de cereale păioase.”

Bogdan Guţă, campagne manager – director de produs

Text şi foto: Ligia VORO, Alin ZAHARIE, Alex TOTH