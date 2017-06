FOTO: Respect adus sopranei Virginia Zeani

Prima ediție a Festivalului „Virginia Zeani” a debutat joi, 22 iunie, la Primăria Solovăstru, cu decernarea titlului de „Cetățean de Onoare” al localității Solovăstru sopranei Virginia Zeani, și expoziția temporară „Virginia Zeani” deschisă la Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin. Punctul culminant al primei zile a fost momentul festiv găzduit de Sala Oglinzilor din Palatul Culturii, moment care a marcat și deschiderea oficială a Festivalului „Virginia Zeani” „Vreau să mulțumesc celor care au făcut, într-o mai mare sau mai mică măsură, posibil acest eveniment, unul de excepție, care este dedicat în întregime doamnei Virginia Zeani. El se află la prima ediție, iar cu sprijinul celor în măsură dorim să-l continuăm cu ediții mult mai bogate și mai importante ca și substanță”, a precizat Marian Jurgiu, director general al festivalului. La rândul său, Marius Constantinescu, amfitrionul festivalului a subliniat personalitatea Virginiei Zeani, supranumită “L ́Assoluta”, titulatură care dă și numele concursului de canto din cadrul festivalului.„Este o reverență pe care Târgu-Mureșul o face acestei figuri excepționale a teatrului liric din secolul XX. “L ́Assoluta” este și titlul concursului național de canto, Virginia Zeani a fost într-adevăr o „L ́Assoluta” , și ne bucurăm că istoria recentă ne-o recuperează pe doamna Virginia Zeani în toată grandoarea, în toată magnitudinea unei activități internaționale cu totul excepționale, care nu poate decât să ne bucure. Tot acest efort de recuperare a ceea ce înseamnă Virginia Zeani pentru noi, a ceea ce a însemnat în toți acești ani de când o avem, de când ne bucurăm de ea, ar trebui să fie lăudat”, a spus Marius Constantinescu.

„Sunt o femeie fericită”

Momentul emoționant al festivității a fost mesajul sopranei Virginia Zeani transmis celor prezenți prin intermediul unei înregistrări video. ”Numele concursului este “L ́Assoluta Virginia Zeani”, Eu v-aș ruga foarte mult să credeți că nu sunt așa de absolută, aș fi vrut să fiu mult mai bine decât am fost, eu doar am căutat întotdeauna să cânt cum trebuie, să cânt bine și cu tot sufletul pe care l-am avut de la părinții mei și de la satul meu natal Solovăstru unde am copilărit. Sunt fericită că organizați acest moment, rar de tot în viața unui om, o recepție în onoarea mea. Poate, dacă mă voi simți mai bine, să de-a Dumnezeu să vin la toamnă în România. Este dorința mea cea mai vie. Sunt o femeie fericită, pentru că am avut un crescendo în viața mea ca un instrument, un crescendo nemaipomenit. Am alături de mine un fiu, Alexandru, o noră minunată pe nume Rafaela, precum și un nepot minunat, deci am o femilie deplină. Niciodată nu va fi destul de caldă mulțumirea mea ca acum. Dumnezeu să ne ajute să ne revedem cât mai repede. Vă îmbrățișez din tot sufletul cu tot dragul”, a spus soprana Virginia Zeani.

„Prilej de a ne cunoaște valorile”

Momentul festiv a fost marcat de decernarea distincției ”ALAE” sopranei Virginia Zeani, distincție oferită de Consiliul Județean Mureș și înmânată directoruluii festivalului de președintele Consiliului Județean Peter Ferenc. „.Consider că acest festival reprezintă un prilej de a ne cunoaște valorile, de a le respecta, și cred că în continuare va trebui să avem grijă ca aceste momente să fie cât mai multe. Dacă doamna Virginia Zeani va avea posibilitatea să revină în România, să o întâmpinăm așa cum se cuvine”, a precizat Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș. Printre apropiații sopranei Virginia Zeani se numără și Episcopul greco-catolic de Oradea, PSS Virgil Bercea , care a subliniat potențialul unui festival care poartă numele sopranei Virginia Zeani. „Dragilor, aveți un ambasador pe care puteți să-l folosiți orcând, această personalitate unică care este doamna Virginia Zeani. Mă bucur că județul Mureș a fost de acord să promoveze această inițiativă, un festival dedicat sopranei Virginia Zeani. Se cunoaște cât de greu e să organizezi un astfel de eveniment, dar dacă el va merge mai departe, va face onoare pentru că Virginia Zeani a făcut mereu cinste locurilor de unde provine. Județul Mureș poate să-și facă prin acest festival „Virginia Zeani” un lustru, deoarece Virginia Zeani este o personalitate cu totul deosebită”, a menționat PSS Virgil Bercea.

Casă Memorială la Solovăstru

La festivitatea găzduită de Sala Oglinzilor a fost prezent și primarul comunei Solovăstru, locul natal al sopranei Virginia Zeani, care a promis ca ediția de anul viitor a festivalului să debuteze în Casa Memorială „Virginia Zeani”. „Ne dorim foarte mult ca la viitoare ediție a festivalului, începutul să aibă loc, nu la Căminul Cultural, cum a fost în acest an când am acordat titlul de „Cetățean de Onoare” al comunei Solovăstru sopranei Virginia Zeani, ci de la Casa Memorială „Virginia Zeani”. Îmi voi da tot interesul ca acest proiect să-l duc la bun sfârșit”, a declarat Ilie Tătar, primarul comunei Solovăstru.