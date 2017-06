Prof. dr. Bendek Imre, sărbătoritul zilei. „Ceea ce am visat, am realizat, ceea ce n-am visat, am realizat!”

Personalitate marcantă a cardiologiei europene, creator al unei echipe de mare valoare în domeniul cardiologiei intervenţionale cu realizări care au depăşit de mult timp graniţele României, prof. dr. Benedek Imre adaugă luni, 26 iunie, încă o floare în frumosul buchet al vieţii. Prezent vineri, 23 iunie, la sediul Centrului Cardio Med din Târgu-Mureş, în calitate de gazdă la lansarea platformei CardioIMAGE, prof. dr. Benedek Imre a avut amabilitatea de a ne acorda un interviu special, în care a vorbit deschis despre carieră, realizări, familie şi planuri de viitor.

Reporter: Dacă ar fi să daţi timpul înapoi şi să aveţi din nou 18 ani, ce carieră v-aţi alege?

Prof. dr. Bendek Imre: Tot medic, dar n-aş vrea să dau timpul înapoi, pentru că lumea aceasta nu mai este lumea în care poţi să visezi liber, cum am visat eu, iar eu îmi doresc să visez în continuare. Ceea ce am visat, am realizat, ceea ce n-am visat, am realizat. Mă consider un om care şi-a realizat visele în fapte şi în practică.

Reporter: Ce v-a dat puterea de a continua de-a lungul timpului?

Prof. dr. Benedek Imre: Exemplul predecesorilor mei. Sunt ascendentul unei familii cu medici şi personalităţi din domeniul universitar. De exemplu, tata şi mama au fost formatori ai Universităţii noastre. Părinţii mei au fost întotdeauna un exemplu pentru mine şi mereu mi-au dat o motivaţie extraordinară pentru a face ceva util în viaţă.

Reporter: Care sunt satisfacţiile activităţii dumneavoastră?

Prof. dr. Bendek Imre: Satisfacţiile sunt enorme. Dacă vă uitaţi la mine, vedeţi că nu sunt un junior, dar am şi eu exemple de urmat cum ar fi domnul academician Leonida Gherasim, care la 90 de ani este o personalitate foarte activă şi un exemplu pentru cei tineri. Evident, vise mai am şi sunt sigur că voi avea şi forţa necesară pentru a le transforma în realitate.

Reporter: Cât de importantă este familia pentru dumneavoastră?

Prof. dr. Benedek Imre: Este cea mai importantă. Vedeţi, cele cinci fete ale mele sunt educate aşa cum m-au educat pe mine părinţii mei. Familia este pentru mine pe primul loc.

Reporter: Şi familia vă oferă satisfacţii, inclusiv profesionale…

Prof. dr. Bendek Imre: Aşa e, o mare onoare şi bucurie pentru mine a fost ca fiica mea Annabella să îşi încheie studiile la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş ca şefă de promoţie la Facultatea de Medicină, limba maghiară.

Reporter: Ce sfat aveţi pentru tinerii medici aflaţi la început de carieră?

Prof. dr. Bendek Imre: Cum am mai spus, să viseze şi visele lor vor fi reale, deoarece dacă există dorinţă şi tenacitate visele pot fi transformate în realitate.

Reporter: Chiar aţi visat în urmă cu 30 de ani că veţi avea Centrul Cardio Med, aşa cum aţi afirmat în discursul de inaugurare a platformei CardioIMAGE?

Prof. dr. Bendek Imre: Da! Am intrat în cateterism cardiac încă de când eram tânăr medic. Am fost omul care a instalat primul angiograf performant care este de fapt tot imagistică, am fost omul care a developat în Târgu-Mureş cel mai lung film de lung metraj, de 50 de metri. Dacă nu aş fi putut visa, dacă nu aş fi putut crede nu m-aş fi dus pe banii mei la Buftea să învăţ tainele developării unui film de lung metraj, nu aş fi ajuns astăzi aici. De asemenea, neavând bani suficienţi pentru acele sârme cu care introducem cateterele m-am dus la Reghin, am vorbit cu cei care făceau viori şi mi-au dat sârme pe care le-am sterilizat şi cu care am reuşit să fac intervenţii care la vremea respectivă erau un vis la Târgu-Mureş. Între timp, tehnologia a evoluat şi vă mărturisesc că nu mai am timp să utilizez aceste softuri complicate folosite în prezent. În acest sens am mare încredere în tinerii mei colaboratori.

Reporter: Ce vă doriţi de ziua dumneavoastră?

Prof. dr. Bendek Imre: Să fiu cu copii mei, în mijlocul familiei, şi să visăm împreună ce vor face ei…

A consemnat Alex TOTH

Foto: Bristena