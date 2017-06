Beneficiarii de ajutoare sociale, verificați de AJPIS Mureș

Viorel Cristian Răduț, directorul executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Mureș a prezentat miercuri, 28 iunie, în cadrul Colegiului Prefectural, bilanțul activităților instituției desfășurate în anul 2016. Potrvit acestuia, în cursul anului trecut, plățile beneficiarilor de asistență socială au fost de 321.410.667 lei. În ce privește sprijinul acordat familiilor cu venituri reduse, suma alocată pentru ajutorul social s-a ridicat la 27.615.679 lei, pentru un număr mediu lunar de 7.302 beneficiari, De asemenea, alocațiile de stat pentru copii s-au ridicat la suma de 124.187.071 lei pentru 103.770 de beneficiari, alocația de plasament, 9.210.597 lei pentru 1.189 de beneficiari, 51.862.426 lei (3.750 de beneficiari) în ce privește îndemnizația pentru creșterea copilului, 6.350.708 lei (978 beneficiari) stimulent de inserție pe piața muncii,.

„În ce privește numărul mediu de beneficiari ai acestor ajutoare sociale la nivelul județului Mureș, în primele șase luni ale acestui an nu se observă diferențe semnificative față de aceeași perioadă a anului trecut. Diferențe semnificative se înregistrează în acest an la formularele europene, necesare pentru obținerea de prestații familiale pentru copii în statele membre ale Uniunii Europene. La aceste formulare pe care Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială le eliberează se observă o creștere față de anul 2016. Dacă anul trecut au fost eliberate un număr de 1.302 formulare europene, în prima parte a acestui an numărul acestora a crescut cu aproximativ 30 %. Explicația poate fi dată de faptul că foarte mulți cetățeni preferă să renunțe la beneficiul de asistență socială din România, pentru a cere într-o altă țară a Uniunii Europene unde își desfășoară activitatea”, a precizat Viorel Cristian Răduț.

Beneficiarii de ajutoare sociale la control

Potrivit directorului AJPIS Mureș, beneficiarii de ajutoare sociale din 2015 și 2016 sunt verificați pentru a se stabilii avericitatea dosdarelor acestora, dacă corespund sau nu cu realitatea.

„La nivelul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș, pentru dosarele din anul 2015 și 2016 s-a început operațiunea de verificare a realității veniturilor celor declarate de către beneficiari în ce privește indemnizația de creștere a copilului, ajutorului social, alocației de susținere a familiei și a stimulentului de inserție pe piața muncii. Noi verificăm realitatea veniturilor pe care aceștia le-au declarat și le-au depus în dosare. Dacă în urma descoperiri faptului că există o discordanță între ceea ce au declarat și realitatea, atunci se va proceda la emiterea deciziilor de debit și recuperarea sumelor în cauză. Acțiunea a început la finele lunii martie și se încheia la 1 septembrie”, a menționat directorul AJPIS Mureș.