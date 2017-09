Polițiști la fiecare an

La deficitul de personal din structurile Ministerului Afacerilor Interne, Guvernul pare-se să fi găsit un antidot. Miercuri, în ședința Executivului României, membrii cabinetului Tudose au adoptat hotărârea prin care polițiștii vor urma doar un an de pregătire și cifra de școlarizare va crește. În cât timp va fi acoperit deficitul și alte informații, aflați mai jos, din răspunsurile lui Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, prezentă joi, la Tîrgu Mureș.

Prin adoptarea hotărârii Guvernului de miercuri, Carmen Dan speră ca, la sfârșitul lui 2019, în structurile MAI să fie un plus de 15.000 de salariați, iar, în patru ani, deficitul de personal să fie acoperit integral.

“Trebuie să dispunem măsuri pentru deficitul de personal, este una dintre măsurile pe care le-am și concretizat ieri prin adoptarea hotărării de Guvern. Aveam două variante: să atragem personal din sursă externă, de pe stradă, ori să ne gândim la această formulă în care reducem timpul de școlarizare și creștem, în același timp, cifra de școlarizare. Deja, cu sprijinul Ministerului Educației, am redus timpul de școlarizare de la doi ani la un an, ieri am și crescut cifra de școlarizare”, a explicat ministrul.

Prima serie va începe cursurile în septembrie, iar a doua în martie, iar seria care se pregătește acum nu va mai absolvi în decembrie 2018, ci în ultima lună a acestui an.

“Sistemul este astfel gândit pentru ca în fiecare an să înceapă mai multe serii, astfel să fie atrași în sistem între 3500-5000 de persoane”, a spus ministrul, care a mai arătat că își face temele spre deosebire de miniștrii care i-au precedat în funcție. “Noi avem o strategie pe termen mediu și lung, eu nu am găsit în Ministerul de Interne o astfel de concepție, nu am găsit nici măcar o strategie în ceea ce privește politica de resurse umane. Iată, unde am ajuns”, a punctat Carmen Dan.

În linie dreaptă cu Statutul polițistului

Valul de pensionări care a contribuit la deficitul de personal, respectiv numărul în creștere al violențelor, unele tragice, împotriva polițiștilor a determinat o dezbatere intensă privind modificarea Statutului polițistului. Ministrul a subliniat că a avut întâlniri cu polițiștii pe această temă.

“Cred că decizia ministerială trebuie să se fundamenteze pe ceea ce vine de jos, din stradă, în așa fel încât să fie evidentă contribuția și orice decizie să fie luată spre folosul angajaților. (…) După ce vom da o formă, așa cum reiese din propunerile pe care le-am primit, care privesc, în special, întărirea autorității polițistului și măsuri care vin în sprijinul lor și cuprind și anumite măsuri care țin de ghidul carierei, vom intra într-o dezbatere în cadru organizațional, în cadrul instituției, și, ulterior, eu așa îmi doresc, urmează procesul de transparență pentru ca, zic eu, spre sfârșitul lunii octombrie – începutul lunii noiembrie, să fim pregătiți să ducem acest act în Parlament”, a precizat aceasta.

Legat de pensionările la vârste ridicol de scăzute, sub 50 de ani, și obținerea de către pensionari a unor pensii mai mari decât salariul, ministrul a declarat că va fi abrogat acel articol din statut corelat cu cele din Legea pensiilor militare.

“Vom opri această practică, să nu înțelegem că a fost regula, a fost excepția, acum avem ieșiți din sistem 5.000 de persoane”, a conchis aceasta.

Ligia VORO