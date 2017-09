Regizorul Andi Gherghe, la conferința de presă a spectacolului „Neverland”: „Ne adresăm în special oamenilor care n-au mai fost la teatru niciodată.”

Duminică, 3 septembrie, în Bastionul Măcelarilor din Cetatea Medievală a avut loc premiera spectacolului „Neverland” de Alexa Băcanu, în regia Letei Popescu. „Neverland” este primul spectacol a celei de a doua ediții a proiectului „Terapie socială prin teatru contemporan” cofinanțat de AFCN și Primăria Municipiului Târgu-Mureș. Parteneri în cadrul proiectului sunt Reea și Teatru-74.

Spectacolul îi are în distribuție pe Raisa Ané, Laura Mihalache, Ștefan Mura și Pál Emőke, scenografia este realizată de Szőke Zsuzsi, iar muzica este compusă de Boros Csaba. „Neverland” spune povestea a trei femei și un bărbat care se cunosc în ziua în care fiecare dintre ei se căsătorește. Destinele acestora se vor întrepătrunde, iar existențele lor vor fi marcate de conflicte, exaltări, căutări și, bineînțeles, eșecuri. Viețile celor patru personaje sunt descrise din momentul nașterii până la ultima suflare în sens invers, începând cu momentul morții.

La conferința de presă au participat: Andi Gherghe (regizor, actor și cofondator Teatru 3G), Leta Popescu, Alexa Băcanu, Szőke Zsuzsi și Pál Emőke.

Spectacolul reunește o echipă formată din târgumureșeni și clujeni

„Neverland a pornit de la o idee pe care Alexa Băcanu, dramaturgul spectacolului, o avea de mai demult și pe care am tot dezbătut-o împreună, mai exact o categorie de oameni de 30 de ani care refuză să crească. Asta înseamnă Neverland: e Țara de Nicăieri în care mergem când amânăm maturitatea. Plecând de la asta, am ajuns de fapt la un peisaj actual în care vedem prin cele patru personaje o societate destul de bulversată. Mi-am dorit să reiasă o senzație și să vorbesc un pic despre angoasă, despre frici și despre ce este în capul nostru atunci când din exterior pare că totul e în regulă.” a povestit regizoarea Leta Popescu.

Alexa Băcanu a apreciat libertatea deplină pe care au primit-o din partea lui Andi Gherghe și a fost mulțumită de rezultatul final al acestui proiect destul de vechi: „Exista doar o idee despre Peter Pan, nostalgia copilăriei și refuzul de a te maturiza. Era un proiect despre care discutasem cu Leta în urmă cu doi-trei ani, dar care nu s-a realizat, și când ne-a dat Andi mână liberă, ne-am decis să facem proiectul ăsta. Am avut o temă suficient de largă încât să ne încadrăm piticul de pe creier și am scris special pentru spectacolul ăsta. Am vorbit cu niște oameni, le-am furat din povești, apoi am scris și am mai refăcut puțin la repetiții.”

Actrița Pál Emőke a făcut față cu brio provocării de a juca atât în limba română, cât și în limba maghiară. Fiecare limbă în parte a ajutat-o să accentueze o dimensiune anume a personajului și să îl facă, astfel, mai complex. „Îmi place unde am ajuns cu personajul meu. Mie îmi place să joc femei puternie și îmi place contrastul între forța pe care o afișează personajele și faptul că în interior sunt ființe sensibile.”, a declarat Pál Emőke.

Un teatru actual în căutarea unui public

Deși activ de ani buni pe scena teatrului independent târgumureșean, consacrarea lui Andi Gherghe s-a produs odată cu punerea în scenă a spectacolului „MaRo” bazat pe texte de Székely Csaba. „MaRo” a participat la numeroase festivaluri naționale, a strâns câteva premii și a smuls nenumărate aplauze (și hohote de râs) publicului. Între timp, Andi Gherghe a pus pe picioare Teatru 3G.

„Teatru 3G e o mișcare independentă de teatru pe care am înființat-o împreună cu Székely Csaba și cu Benedek Boti. Simțeam nevoia de alt gen de proiecte în Târgu-Mureș și am fondat acest teatru în ideea de a face niște spectacole care să atragă în primul rând publicul spre teatru. Am avut în 2012 o experiență cu Teatrul în fața blocului când am făcut trei spectacole mici pe care le-am plimbat prin cartierele din oraș. După spectacole am stat de vorbă cu oamenii și am aflat cu stupoare că unii dintre ei nici nu știau că există teatru în orașul lor. Din punctul meu de vedere, e foarte grav. Între timp a apărut proiectul Terapie socială prin teatru contemporan, prin care încercăm să prelucrăm traume ale societății românești sau să vorbim despre lucruri care să-l intereseze pe omul de azi. Ne adresăm tututor categoriilor de public, în special oamenilor care n-au mai fost la teatru niciodată. Încercăm în primul rând pe ei să-i aducem la noi.” a declarat And Gherghe. De asemenea, acesta a mulțumit Teatrului 74 care a sprijinit proiectul și a precizat că cele două teatre vor împărți același acoperiș: „Avem un acord de funcționare în același spațiu. Vom fi două teatre cu identitatea lor culturală distinctă care vor funcționa în Bastionul Măcelarilor. Noi sperăm să revigorăm acest bastion și să readucem aici spiritul de altădată.

Andrei VORNICU