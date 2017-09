Stagiunea cu numărul 68, la Filarmonică

Filarmonica de stat Tîrgu Mureș deschide în această seară stagiunea cu numărul 68, prilej de bucurie pentru melomani care găsesc întotdeauna în secularul palat un refugiu în compania muzicii de cea mai bună calitate

„Sunt bucuros să vă salut la început de stagiune cu dorința de a vă avea din nou alături de noi la concertele de care vrem să ne bucurăm iarăși împreună. Este a șaizeci și opta stagiune din istoria instituției noastre de suflet și vreau să vă invit să ne însoțiți săptămânal în această minunată călătorie prin inegalabila în frumusețe artă a sunetelor. Știu că foarte mulți dintre Dumneavoastră ați poposit în pauza dintre stagiuni în Palatul Culturii sau în alte locații în care organista Filamonicii, doamna Molnár Tünde a susținut serile de vară cu muzică de orgă, și țin să vă mulțumesc pentru aceasta”, a precizat Vasile Cazan, directorul Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș.

Concertul de deschidere a noii stagiuni va avea loc în Sala Mare a Palatului Culturii, locașul de suflet în care Filarmonica și-a desfășurat activitatea zilnică încă de la începutul existenței instituției. „La pupitrul dirijoral îl avem invitat pentru acest moment de începere pe maestrul Konrad von Abel din Germania, un excelent dascăl al baghetei și care a fost asistent al celebrului dirijor Sergiu Celibidache. Programul propus de domnia sa cuprinde Dansurile din Marosszék de Kodály Zoltán, compozitor sărbătorit în toată lumea muzicală la împlinirea a 135 de ani de la naștere și 50 de la moarte. Urmează apoi Uvertura fantezie “Romeo și Julieta” de P. I. Ceaikovski iar în partea a doua vom putea asculta celebra Șeherezadă de N. Rimski-Korszakov. Aici, frumusețea mesajului solistic va fi tălmăcit de valoroasa violonistă Roxana Oprea, concert-maestru al orchestrei noastre simfonice”, a precizat Vasile Cazan.

Legături de suflet cu Țara Soarelui Răsare

A devenit deja o tradiție colaborarea dintre Filarmonica târgumureșeană și Japonia, lucru reafirmat joi, 14 septembrie cu ocazia concertului dirijat de Maestrul Shinya Ozaki. „Facem deja tradiție în luna septembrie a fiecărui an prin organizarea unui concert extraordinar împreună cu Ambasada Japoniei în România, cu “Kumamoto-România Association”, și cu Liceul Vocațional de Artă din Tîrgu Mureș. Ca în fiecare an, și acum, joi, 14 septembrie de la ora 19 acest concert îl are la pupitru pe Maestrul Shinya Ozaki din Japonia, cel care de peste douăzeci de ani este dirijorul permanent al orchestrei noastre simfonice. Alături de el și de renumitul nostru ansamblu simfonic se vor afla în scenă două pianiste din Țara Soarelui Răsare, Misachi Kawaguchi și Reika Eto, iar din orașul nostru flautista Pethő Rebeka, percuţionista Hayashi-Kelemen Jacint Yuuka la vibrafon, acestea două din urmă eleve de excepție ale Liceului de Artă și care vor beneficia de câte o bursă din partea Asociației de prietenie Kumamoto-România. Programul serii cuprinde lucrări de referință din creația compozitorilor F.Devienne, Mark Glentworth, E. Grieg, R. Schumann și B. Smetana”, a menționat directorul Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș

Ilarion Ionescu-Galați , sărbătorit pe scena Filarmonicii

Luna septembrie aduce și un concert aniversar dedicat Maestrul Ilarion Ionescu-Galați la împlinirea a opt decenii de viață, prin concertul de joi, 21 septembrie.„În această lună, mai exact joi, 21 septembrie îl vom sărbători pe Maestrul Ilarion Ionescu-Galați la împlinirea a opt decenii de viață. Domnia sa este un artist de talie mondială și care cu două “instrumente de suflet”, vioara și bagheta, a făcut o carieră internațională impresionantă. La Tîrgu Mureș este însă întotdeauna acasă, fiind îndrăgit, aplaudat și așteptat de fiecare dată cu mare plăcere de melomanii noștri. Concertul extraordinar aniversar pe care i-l dedicăm va fi dirijat chiar de maestrul Galați și cuprinde Trei dansuri românești de T.Rogalski, Concertul pentru pian și orchestră nr.3 în do minor de L.van Beethoven, interpretat de pianistul spaniol Jose de Solaun, câștigător al concursului “George Enescu”. În final ne vor încânta superbele armonii ale Simfoniei nr.3 în do minor de C.Saint-Saëns, la orgă aflându-se doamna Molnár Tünde, organista Filarmonicii noastre”, a spus Vasile Cazan.

Ultimul concert al lunii, cel de joi, 28 septembrie, aduce publicului o “Seară Italiană” , cu doi mari artiști din Italia: dirijorul Andrea Albertin și violonista Anastasiya Petryshak (născută în Ucraina). Programul conține Uvertura de Guido Alberto Fano, Concertul pentru vioară și orchestră nr.1 în Re major de N.Paganini și Suita “Turandot”, op.41 de F.Busoni.„Consider întregul program al primei luni din noua stagiune extrem de variat și atractiv și sunt convins că va fi pe placul nostru al tuturor. Țin să menționez că și în noua stagiune toate concertele vor începe la ora 19.Vă doresc tuturor audiție plăcută”, a subliniat Vasile Cazan.