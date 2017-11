Iulia Mitrea: ”Pur și simplu am vrut să cunosc oameni și să le cânt”

Share



S-a încris la „Acustic Live Festival” de la Reghin pe ultimii metri, fapt ce nu a împiedicat-o să impresioneze atât juriul, dar mai ales publicul, fapt pentru care a câștigat patru premii „Cea mai bună prezență scenică”, „Cea mai frumoasă voce și interpretare vocală”, Premiul oferit de Audio Electric Research (AER) , unul dintre sponsorii festivalului, precum și Trofeul „Acustic Live Festival”. Este vorba de Iulia Mitrea, Iulia Em cum mai este ea cunoscută, care a reușit să transmită nu doar talent, ci și emoție, stropită cu lacrimi de fericire la momentul anunțării câștigătorului Trofeului „Acustic Live Festival”.

Importanța trofeului câștigat la Reghin pare să nu o marcheze foarte tare pe Iulia, muzica pentru ea nu se rezumă la vreun premiu câștigat, ci mai degrabă la bucuria de a împărtăși prin muzică celor din jur.

„Nu cred că acest premiu câștigat la Reghin este cel mai important. E un premiu foarte frumos, dar depinde ce înțelegi prin important. Pentru mine, concursurile s-au sfârșit, nu mai înseamnă ceva important. E cumva benefic să participi, când ești la început. Atunci gândești altfel lucrurile, un concurs înseamnă o deschidere și o lume aparte, însă lucrurile nu stau chiar așa. E doar momentul X după care drumul tu singur ți-l construiești. Dar e frumos ca și experiență, să fi pe scenă și să le cânți oamenilor”, a spus Iulia.

Cât despre muzică, Iulia trăiește cu și pentru ea, dar nu la modul în care să accepte chiar orice…

„În viața de zi cu zi mă ocup cu muzica. Nu o fac pentru bani, nu am o carieră în acest sens. A fost o perioadă în care am cântat foarte mult mergând prin țară, concerte unde oamenii plăteau bilet. Cumva acest lucru ma obosit, și am luat o pauză, iar acum doar compun. Este foarte greu să ajungi să trăiești din muzică, nu vreau să fac asta, mai bine îmi deschid o pizzerie decât să ajung să cânt la nunți și la alte chestii în care să compromit arta”, a precizat Iulia Mitrea.

„Sunt o fire melancolică”

Iulia are la activ un album realizat în două variante, română și engleză, „Se plâng de mine ingerii” și „Eyes Closed”, realizate în 2013, care vor fi completate de un album nou. În cadrul festivalului, Iulia a impresionat audiența cu piesele ”The Japanese Tree” și „Woodelves”, aplaudate la scenă deschisă de public.

„Au fost două compoziții proprii, scrise în urmă cu un an jumate, poate doi. Sunt în limba engleză, fapt pentru care am avut o mică reținere. Muzica, ca și noi toți de fapt, are o rădăcină comună. De aceea important este să fi sincer, sunetul, vibrația în sine, se pare că au contat în câștigarea acestui trofeu. Sunt o fire melancolică, ceea ce mă inspiră sunt oamenii, personajele reale, ceea ce gândesc, ce trăiesc, ce am citit. Piesa „Woodelves” de exemplu, care am interpretat-o în concurs, este un cântec compus pentru Dani, logodnicul meu. L-am scris de ziua lui, a fost un cadou din partea mea pentru el, și vorbește despre o căsuță în natură, departe de oameni, departe de zgomot, și despre faptul că trăim prea puțin. În ce privește „The Japanese Tree”, e o poveste de dragoste, nu ceva în genul „Tu mai părăsit”, ci vorbește despre bucuria împlinirii”, a declarat Iulia.

„Oamenilor le-a plăcut ce le-am dăruit”

Ce a contat cel mai mult pentru Iulia după experiența „Acustic Live Festivval„ nu a fost neapărat premiile obținute, ci bucuria de a fi pe scenă, de a cânta publicului, armele ei fiind sinceritatea, dublată cu mult talent și simțire.

„Despre festival, tot ce pot să spun este că a fost fain. De remarcat a fost sunetul, care a fost unul chiar ok. A fost și o mică ciudățenie, un amalgam de atâtea genuri, ceea ce e un lucru foarte frumos că se întâmplă. Cu piesele mele nu pot să mă prezint oriunde în țara asta pentru că există un zid, o barieră de limbaj și de mentalitate. Ce s-a întâmplat la Reghin însă a fost foarte frumos, și chiar merită tot respectul și susținerea noastră acest festival. Muzica e subiectivă, alegând din atâtea genuri, mi se pare foarte greu în a lua o decizie asupra câștigătorului. Pur și simplu oamenilor le-a plăcut ce le-am dăruit. A fi sincer cred că este foarte important. Probabil și cântecele mele, cei din juriu au știut mai bine motivele care i-au determinat să-mi acorde acest trofeu. Eu știu doar că am venit cu sufletul deschis, să cânt”, a spus Iulia.

Influența muzicii blues

Printre pasiunile Iuliei se numără și bluesul. Deși pare la prima vedere ciudat, în muzica ei se regăsesc influențele acestui gen.

„Îmi place blues-ul foarte mult ca și stare și ca muzică. L-am descoperit mai de mult, dar l-am integrat în muzică prin acorduri, inflexiuni. Este deosebit ca stare, mă atrage. Sunt genuri care, pur și simplu rezonezi cu ele. O parte din ele se regăsesc și în albumele mele. Pe primul album „Eyse Closed”, este un stil acustic reorchestrat cu instrumente clasice. În ce privește următorul album, va fi mult mai compact și mai concret, și foarte intim în același timp”,a precizat Iulia.

Despre muzicienii preferați, Iulia preferă mai degrabă starea oferită de muzică, decât un nume sau un gen anume.

„Sunt foarte mulți oameni care mă inspiră și care îmi plac. Mircea Baniciu este unul dintre ei, la fel și Nicu Alifantis. Ascult multă muzică clasică, muzică corală, la care se adaugă muzicieni precum Ella Fitzgerald, Mark Knopfler, unul din preferații mei, Sting, și mulți alții. Ca și gen, sunt din multe zone, încerc să ascult cât mai divers. De fapt, muzica frumoasă, chiar nu contează ce gen e, atâta timp cât tu rezonezi cu ea”, a conchis Iulia Mitrea.

„Pur și simplu am vrut să cunosc oameni și să le cânt”

„Este o mare surpriză pentru mine acest trofeu. Sunt foarte emoționată, și bucuroasă în același timp, și nu o spun doar așa de complezență. M-am gândit foarte mult să vin la Reghin la acest festival, am trimis participarea mea în ultimele zece minute. E un premiu frumos, asta m-a și atras, dar am venit la „Acustic Live Festival” pentru altceva, pur și simplu am vrut să cunosc oameni și să le cânt. Vă îmbrățișez, și să fiți bine cu toții” – Iulia Mitrea, Trofeul „Acustic Live Festiva” 2017