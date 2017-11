Ovidiu Săvâşcă, directorul executiv APIA Mureş: “Din 4 decembrie începem acordarea plăţilor finale spre fermieri!”

Share



În cadrul unui simpozion la care am participat astăzi, fermierii din judeţul Mureş au primit cea mai bună veste din ultimele zile, direct de la Ovidiu Săvâşcă, directorul APIA: “Astăzi am încheiat plata în avans pentru fermierii care au depus cerere unică la APIA Mureş, suntem la un procent de 90% cu plăţile şi din data de 4 decembrie vrem să începem acordarea plăţilor finale. Vineri am fost la o şedinţă a directorilor APIA la Bucureşti, în care conducerea APIA central ne-a confirmat şi asigurat de faptul că de luni vom putea începe plăţile regulare, integrale, acestea însemnând: sprijinul cuplat la bovine pentru cei care aveţi şi sector zootehnic şi schema de plată SAPS, plata redistributivă, plata pentru înverzire care nu a fost alocată deloc la plata în avans, plata pentru tineri fermieri şi mai puţin sprijinul cu plată în sectorul vegetal pentru că acolo sunt anumite documente şi condiţionalităţi pentru care e necesară o dovadă din partea dumneavoastră până în martie 2018. Aşadar, după 4 decembrie începem plata finală pentru cererile campaniei 2017. Vreau să vă asigur, făcând abstracţie de anumite evenimente care au loc pe plan intern între Agenţia de plăţi şi Ministerul Agriculturii, că tot ceea ce înseamnă plată către fermieri, gestionare de dosare şi autorizare la plată, nu va împiedica în nici un fel această activitate. Aşa cum am procedat de 11 ani încoace, indiferent de problemele interne pe care le-am avut şi pe care le avem, plata dumneavoastră nu va avea de suferit în nici un fel!”, a conchis Ovidiu Săvâşcă, liniştindu-i pe participanţii simpozionului.

Denisa MORAR