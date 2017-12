Canalizare, apă, asfaltări, cămin cultural, prioritățile comunei Voivodeni

Share



Comuna Voivodeni țintește în anul 2018 câteva proiecte importante care să ducă la dezvoltarea infrastructurii, precum și a îmbunătățirii condițiilor de trai ale locuitorilor. Despre aceste proiecte n-a vorbit Vasile Boer, primarul comunei Voivodeni

Reporter: Cum a fost anul 2017 din punct de vedere al proiectelor de dezvoltare ?

Vasile Boer: Suntem în perioada depunere a proiectelor. Am și câștigat proiectul pe canalizare, am semnat contractul de finanțare, am luat și avansul de 160.000 de lei, după care urmează să rezolvăm achizițiile în timpul iernii, și apoi demararea lucrărilor.

Rep.: Ce prevede acest proiect ?

V. B.: Acest proiect se derulează prin AFIR, valoarea este una destul de frumoasă, peste 4 miliarde de lei vechi, care prevede canalizarea, cu stație de epurare în localitatea Voivodeni. Nu am putut să realizăm canalizarea pe toată localitatea deoarece nu ne-au permis banii alocați, nu puteai să depășești valoarea aceasta. Proiectul este făcut pe toată localitatea, și acest pas făcut este unul foarte bun. Am zis că trebuie să forțăm acest proiect, în contextul în care, a fost căștigat proiectul cu drumul județean care trece prin localitatea noastră. Am zis să treacă canalizarea pe acest tronson, să nu mai avem probleme, după ce se asfaltează. Canalizarea în comună este pe o distanță totală de 7 kilometri, aproape 60 % din localiate va fi legată la această rețea de canalizare. Am zis să intre aici și parohiile, școlile, instituțiile, plus două brutării care au nevoie de canalizare ca de pâinea caldă. Sper ca în primăvară să demarăm lucrările la acest proiect.

Rep.: Dar în ce privește alimentarea cu apă ?

V. B.: Foarte puțin mai avem la proiectul care a fost derulat cu mulți ani de zile înainte. Am întâmpinat mai multe probleme, le-am rezolvat în etape, că nu am avut încotro. Urmează să se monteze bazinul de apă de 200 mc, să punem și un paratrăznet, deoarece pot apărea vremuri mai urâte și Doamne Ferește să avem probleme. Paratrăznetul nu era prevăzut în acest proiect. Proiectul cu apa e început de peste 10 ani. În momentul de față, deja funcționează și stația de pompare, doar că trebuie să avem recepția lucrării. Sunt mărunțișuri care mai trebuiesc rezolvate. Am sperat să finalizăm proiectul cu apa în acest an, ne-am lovit de niște probleme pe parcurs , astfel că el va fi finalizat anul viitor.Proiectul cu apa acoperă localitatea Voivodeni, inclusiv stada principală în localitatea aparținătoare Toldal. Localitatea Băla, de aici de la acest rezervor va fi alimentată cu apă.

Rep.: Ce proiecte aveți în vedere prin PNDL ?

V. B.: Avem un proiect pentru un drum comunal, de 6,5 kilometri Voivodeni-Toldal, și încă o stradă secundară în localitatea Toldal, de 300 de metri. Valoarea totală a proiectului este de 5,763,940 de lei. Am mai depus un proiect pentru un teren de sport sintetic și un proiect pentru Biblioteca Comunală, care nu ne-au fost aprobate spre finanțare. Important este acest tronson de drum care leagă localitățile Vovodeni și Toldal. Proiectul este aprobat, am trimis documentațiile care ne-au fost cerute, și urmează să mergem să semnăm și contractul de finanțare. La fel ca și la celălalt proiect, în iarnă facem achizițiile, iar din primăvară să ne apucăm de treabă.Toate aceste proiecte sunt extrem de importante și necesare în același timp. Dacă ai infrastructură, nivelul de trai în localitate crește. Dacă mai ai și legături cu localitățile apropiate, eu zic e foarte benefic acest proiect.

Rep. Ce investiții veți realiza din fondurile locale ?

V. B.: Din bugetul local, am cumpărat o clădire în localitatea Voivodeni , unde să vom amenaja un Cămin Cultural, în condițiile în care cel vechi a fost retrocedat. Am făcut plata, avem toate hârtiile rezolvate , și suntem deja proprietari la această clădire. Terenul a fost al comunei, și atunci am zis că, să dai pasărea din mână , mai ales că nu avem un cămin cultural, e mare păcat. Tot tineretul, locuitorii sunt pe mine, îmi spun că la Toldal s-a renovat căminul iar la Voivodeni nu avem cămin. Am avut cămin la Toldal, și dacă am avut o posibilitate să depun un proiect care să-l și câștig, eu zic că am făcut bine. Dacă aș putea să depun un proiect, să pot accesa niște fonduri europene pentru acest cămin nou de la Voivodeni , sau de la bugetul de stat, ar fi foarte bine, să nu trebuiască să apelez la fonduri din bugetul local. Se știe foarte bine, Voivodeniul nu este o comună mare, și mari investitori încă nu sunt în localitate. Dar sper că vor veni și ei. La clădirea unde va fi noul cămin ne-am gândit că ar trebui să facem și o mansardare. La noi la Voivodeni, în fiecare an se organizează o tabără internațională de folclor, cu oaspeți din mai multe țări, care stau la noi, de regulă în luna august, o săptămână, și am zis că ar fi bine să îi cazăm în acest nou cămin. Momentan ne descurcăm pe plan local, avem condiții foarte bune la școala gimnazială, plus sprijinul persoanelor din localitate, care se oferă să cazeze oaspeți din străinătate, și ne descurcăm cum putem.

Rep. Care este situația clădirii fostului cămin ?

V. B.: La Voivodeni nu mai există un cămin de multă vreme, clădirea a fost retrocedată înainte să ajung eu primar, la fostul proprietar. Am efectuat multe demersuri, dar deja era prea târziu. După retrocedare, proprietarii au dat în chirie unei persoane clădirea pe 49 de ani, cu toate cele trei corpuri de clădiri, plus terenul aferent. Chiar am discutat cu această persoană care a luat în chirie, să lase moara să funcționeze, care este una din cele trei clădiri, până ce investiția la noua moară din comună este gata, dar de trei ani de zile moara veche e închisă, iar persoana respectivă nu dorește redeschiderea ei. Utilejele sunt ale comunei, iar clădirea îi apaține acestei persoane care nu doreșete ca moara să funcționeze. Acest domn a luat în chirie cele trei corpuri de clădiri, pe 49 de ani. A făcut ceva investiții, acoperișul la cămin, interior, exterior, în beci care este un bar care nici acela nu funcționează. Clădirea nu funcționează ca și cămin, e un monument istoric categoria A, iar această persoană a trebuit să o reabiliteze. În ce privește destinația, el a spus că dorește să facă un restaurant, și nu știu ce va fi pe mai departe. Această situație ne-a determinat să cumpărăm o clădire care să o reabilităm ca și cămin cultural, astfel încât oamenii să beneficieze de un loc pentru diverse evenimente, nunți, mormântări, botezuri.

Rep. Faceți parte din Grupul de Acțiune Locală Asociația LEADER Parteneriat Mureșean. Ce beneficii aveți de pe urma acestuia ?

V. B.: Suntem în momentul de față cinci comune în acest GAL, Gornești, Ernei, Glodeni, Voivodeni și Sângeorgiu de Mureș. Suntem în acest GAL din anul 2013. În cadrul sesiunii de depunere a cererilor pentru administrațiile locale, ne revine suma de 76.000 de euro, Urmează să semnăm contractul de finanțare. Prin hotărâre de consiliu local, am zic că o să achiziționăm un utilaj, mai exact un tractor cu remorcă, lamă pentru dezăpezire, cupă frontală, sărăriță, perie de curățat drumuri și o freză pentru acostamentele drumurilor. Am și primit o adresă de la AFIR, totul e în regulă. La nivel de comună mai avem un buldoexcavator, și am zis să mai completăm cu ceva, deoarece de un tractor și o remorcă mai ai nevoie în comună.

Rep.: Ce pregătiți copiilor pentru sărbătorile de iarnă ?

V. B.: La noi e obiceiul ca la școală să se împartă pachetele pentru copii, dar primesc și de la cele două parohii din comună, reformată și ortodoxă. Trebuie ajutați, sunt copiii noștri, viitorul nostru stă în acești copii. Dacă tot am ajuns la copii, mai avem un program „Școală după școală”, derulat prin Fundația FAER , care funcționează de ani buni. Prin acest program copii beneficiază de o masă caldă , patru zile pe săptămână. Am ajuns cu acest proiect astfel că 80 % din copii să fie de etnie romă, restul de 20 de etnie română. Este vorba de 48 de copii cu o situație mai precară. Copiii rămân după ore la școală, patru zile pe săptămână, în care beneficiază de o masă caldă, au tot ce le trebuie. Acest program funcționează de patru ani.

Rep.: Ce sperați pentru anul 2018 ?

V. B.: Tot prin Fundația FAER ar fi un proiect cu elvețienii pentru persoanele din Voivodeni, respectiv familii care nu au posibilitatea ca să-și construiască o casă, o baie, sau alte utilități. Am făcut măsurătorile , am depus documente la cei de la FAER, și acum urmează să vină arhitecții să facă selecția. Am depus 29 de dosare pentru familiile care vor beneficia de acest proiect. În ce privește proiectele de infrastructură, sperăm ca în 2018 să ne și apucăm de treabă la ele. Dacă tot a intrat avansaul, ele sunt sigure, și vom demara lucrările. Încet, încet, apă este, conductele de gaz au fost schimbate, nu sunt probleme, canalizarea o să fie făcută, apoi drumuri asfaltate. Nu ne rămâne decât să avem sănătate, să le putem duce la îndeplinire pe toate.