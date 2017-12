Novak Jozsef, singurul pictor de blazoane din Transilvania

Share



Singurul pictor și desenator de blazoane din Transilvania, artistul plastic Novak Jozsef din Târgu-Mureș, care visa în copilărie să devină cavaler, a fost făcut cavaler al Ordinului Sfântul Gheorghe din Vișegrad tocmai pentru performanțele sale artistice atinse în domeniul heraldicii, informează www.agerpres.ro.

426 de steme și blazoane din diferite țări

Potrivit sursei citate, Novak Jozsef a început să deseneze și să picteze steme și blazoane în urmă cu 15 ani și spune că abia recent a constatat cu surprindere că nimănui nu i-a mai venit această idee. Pentru a-și etala munca, despre care susține că este extrem de migăloasă, Novak Jozsef a deschis o expoziție în cel mai vechi monument medieval din Târgu-Mureș, Biserica Reformată din Cetatea Medievală, însă nu înainte de a duce foarte multă muncă de lămurire.

„Acum 15 ani am început să lucrez cu steme și blazoane. Acum am aflat că sunt singurul care desenează și pictează în domeniul heraldicii. Nu sunt heraldist, sunt artist plastic, dar mă ocup de heraldică. Și după 15 ani cred că încep să mă pricep. Am intrat în temă destul de bine, am fost acceptat în Asociația Heraldiștilor din Transilvania. Expoziția aceasta a fost inventată acum zece ani, era ceva inedit, ceva nou. Atunci părintele nu a vrut să mă lase să o expun, atunci am vrut să o fac în Biserica Reformată din Cetatea Târgu-Mureș. Dar, încetul cu încetul, au intrat în joc, apoi mi-au mulțumit când au văzut cum arată biserica. Și de atunci mi-au permis să organizez aici expoziții periodic. Tema este reînnoită, nu este niciodată aceeași expoziție. Această expoziție a fost concepută pentru Noaptea Muzeelor, iar când au văzut-o, cei de la biserică mi-au permis să o las aici tot anul și poate chiar mai mult. Am aici 426 de steme și blazoane din diferite țări. Steme și blazoane cavalerești, nobili din Transilvania, plus lucrări artistice cu temă heraldică”, a arătat artistul.

Cavaler al Ordinului Sfântul Gheorghe din Vișegrad

Acesta a subliniat că heraldica este o știință și o artă în același timp, că oamenii de știință se ocupă cu prima componentă a acesteia, iar apoi vine artistul plastic, care desenează sau pictează.

„Cere un stil foarte complicat, migălos. Sunt niște criterii clare cerute de heraldică, adică ghearele păsărilor, ale animalelor trebuie desenate foarte fidel, la fel și colții. E foarte migălos, de aceea artiștii plastici nu se încumetă să lucreze. Sunt și cavalerul Ordinului Sfântul Gheorghe din Vișegrad, e un ordin foarte vechi, din 1326, primul Ordin cavaleresc din Ungaria, de pe vremea lui Carol Robert (…) Acum este ordin de binefacere. Ca să intri în Ordin trebuie să meriți. Eu am meritat, ca artist plastic, tocmai pentru pictarea stemelor și blazoanelor am fost apreciat și primit în Ordin. Am fost primit în anul 2010 în acest ordin. Suntem foarte puțini în Transilvania. Am fost apreciat și am primit și crucea de merit a Ordinului pentru activitatea artistică (…)”, relatează artistul plastic, citat de Agerpres.

El spune că pasiunea sa pentru cavalerii medievali și tot ce ținea de lumea acestora o are încă din copilărie. “Eram în clasa a IV-a, atunci erau la modă acele carnavaluri, mi-a plăcut întotdeauna cavalerismul și, cu mâna mea, m-am făcut cavaler teuton – cu sabie, scut, haină, cruce. Era în 1968. Am câștigat carnavalul, la Sala Oglinzilor, la Palatul Culturii, dar tot locul doi am ajuns pentru că acea cruce nu era la modă. Era comunism și nu putea să câștige un cavaler cu cruce. Acum chiar am ajuns cavaler, era un vis copilăresc de băiat, acum am sabie, scut și sabie, toate adevărate”, povestește Novak.

„Mi se spune că „ori ești un geniu, ori nu ești normal”

Artistul a mai spus că pictarea blazoanelor este mai mult artă decât meserie, dar o artă mai altfel decât o fac ceilalți artiști plastici.

Pentru pictarea și desenarea blazoanelor, Novak Iozsef se inspiră din cărți vechi, fie cumpărate din străinătate, fie găsite în Biblioteca Muzeului Județean Mureș, însă problema sa este că nimeni nu este interesat să se specializeze pe acest domeniu.

„Am cheltuit ceva bani, dar așa am început să lucrez. Deocamdată văd că nu intră nimeni în acest joc, nimeni nu m-a întrebat cum se fac blazoanele, nimeni nu vrea să vină să îmi urmeze. Mi se spune că „ori ești un geniu, ori nu ești normal”, pentru că se vede câtă muncă presupune. Aș vrea să predau mai departe fiindcă e o artă frumoasă și extrem de rară, e știință și artă în același timp. Eu abordez partea artistică, dar nu am niciun ucenic. În 15 ani am expus și în străinătate și am fost apreciat. Am primit și emblema Ministrului Justiției a Ungariei, în 2001, e Medalia Milleniumului, nu știu ca în Târgu-Mureș să mai aibă cineva. Acasă sunt mai puțin apreciat, prima dată trebuie să fii apreciat în străinătate”, a precizat artistul, potrivit www.agerpres.ro.

Novak pictează un blazon în două-trei zile, însă are și lucrări la care muncește și două-trei săptămâni, în funcție de complexitate.

Între blazoanele expuse în Biserica din Cetate se regăsesc blazoane ale unor case regale, blazoane din tribul cruciaților, ale cavalerilor maltezi, templieri, teutoni etc., însă și foarte multe blazoane ale caselor nobiliare.

