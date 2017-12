Revelion cu Vid și Macarie la AVi

Share



Nu aveați planuri pentru Revelion? You guys are all sorted!

La cumpăna dintre ani, rezidentul AVi și, totodată, unul dintre DJii și producătorii locali cu potențial fantastic, Macarie, va face pereche cu Vid, un nume important al scenei electronice underground românești și un veritabil ambasador al sound-ului nostru pe întreg mapamondul.

Pentru detalii legate de înscrierile la petrecerea de Revelion, sunteți invitați să luați legătura cu Daniel Scurtu, reprezentantul de PR al AVi, pe Facebook sau la telefon: ‭0752 076 577.

Pachetul include acces la petrecere și 11 ore open bar (21:00-08:00) iar înscrierile costă 140 de lei de persoană.

Evenimentul este organizat de AviMag.net și Club AviCola.