Prefectura Mureş, demersuri pentru revenirea ordinului de mutare la Târgu-Mureş a examenelor pentru permisul auto

Prefectul judeţului Mureş, Lucian Goga, a declarat joi, 11 ianuarie, pentru Agerpres, că în urma protestelor declanşate de şcolile de şoferi din Târnăveni, împotriva deciziei de desfiinţare a centrelor de susţinere a probei practice la examenul de obţinere a permisului auto şi mutarea acestora la Târgu-Mureş, a făcut demersuri pentru revenirea la situaţia iniţială.

“A fost o dispoziţie a Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului de Interne prin care se restrângea numărul punctelor în care se susţine proba practică la examinarea practică la obţinerea permisului de conducere auto din trei motive. Unul ar fi că se reducea timpul de examinare, fiindcă examinatorii deplasându-se în acele puncte din judeţ pierdeau timp şi în acest interval la Târgu-Mureş puteau fi examinate 20-30 de persoane. Al doilea motiv vizează egalitatea de şanse, în sensul că toţi candidaţii ar fi beneficiat de condiţii egale de susţinere a examenului practic pentru obţinerea permisului de conducere şi trei, creşterea gradului de siguranţă rutieră. Având în vedere că primarii din cele trei localităţi, Reghin, Sighişoara şi Târnăveni, şi-au exprimat nemulţumirea, la fel şi reprezentanţii şcolilor de şoferi, am făcut demersuri la Ministerul Afacerilor Interne şi probabil că se va reveni asupra deciziei pentru cele trei municipii. Dacă am avut patru localităţi în care să se susţină examen, atunci se va reveni la acestea. Aştept aprobarea, deocamdată am doar aprobarea verbală ca examinarea practică la obţinerea permisului de conducere auto să se susţină în cele patru localităţi”, a declarat Lucian Goga.

În jur de 100 de persoane, angajaţi ai celor cinci şcoli de şoferi şi candidaţi, au protestat joi dimineaţa, împotriva deciziei de desfiinţare a centrului de susţinere a probei practice la examenul de obţinere a permisului auto şi mutarea acestuia la Târgu-Mureş.

Primăria Târnăveni a anunţat că, în urma solicitării primite din partea celor cinci şcoli de şoferi din municipiu, adresată în numele a 17 instructori auto şi al candidaţilor la obţinerea permisului auto, a aprobat protestul şi chiar se raliază acţiunii de protest.

Protestul a avut loc în urma anunţării intenţiei Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş care vizează eliminarea municipiilor Târnăveni, Sighişoara şi Reghin de pe lista centrelor de susţinere a probei practice la examenul de obţinere a permisului auto.

