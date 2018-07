Se poate. ADP a încasat din parcări aproape 900 mii de lei într-o lună și jumătate

Share



Consilierii locali târgumureșeni au primit în mape la ședința din 28 iunie a.c. o informare privind implementarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de exploatare și întreținere parcări și zone de staționare cu plată în regim de autotaxare, aflate pe domeniul public al municipiului. Într-o lună și jumătate, de când serviciul de parcări publice a fost încredințat Administrației Domeniului Public, respectiv Poliției Locale pe partea de amenzi s-au colectat din tarifele de parcare, abonamente și amenzi, suma de aproape 900 de mii de lei. Ultimul concesionar al parcărilor plătea în medie în ultimii cinci ani 400 de mii de lei redevență.

Potrivit informării întocmite de conducerea Serviciului Public Administrația Domeniului Public (ADP), în perioada 11 mai – 26 iunie a.c. s-au achiziționat de la sediul ADP 2654 de abonamente, sumă din care cele mai multe abonamente achiziționate sunt cele universale, și anume 1477 de abonamente. Aceste abonamente universale pot fi achiziționate în zona 1 și 2 – galbenă și albastră, pe o lună, 3 luni, 6 luni și 12 luni. Din păcate, informarea nu distinge exact pe ce perioadă au fost încheiate abonamentele și în ce zonă. Însă la un calcul relativ, suma totală încasată din abonamente fiind de 457 de mii de lei, rezultă un preț/abonament, dacă scădem abonamentele pentru locatari care se încheie pe un an (131 de bucăți x 210 lei), abonamentele pentru pensionari, elevi și instituții publice, a căror preț este de 250 de lei/an, și presupunând că toate cele 575 de abonamente sunt pe un an, cele pentru medici și hibrid, rămânem cu o sumă de aproximativ 250.000 de lei, ceea ce înseamnă vreo 500 de abonamente/an în zona 1.

Firma Piconet SRL a încasat în peripoada 1 mai-26 iunie (n.red. taxarea parcărilor a fost reintrodusă din 14 mai) prin aplicația TPARC suma de 428,5 de mii de lei dacă scădem amenzile acordate în aceeași perioadă. Presupunând că suma încasată din plata parcărilor cu cardul sun doar abonamente în zona 1, pe un an, avem un număr de 438 de abonamente.

De ce toate aceste calcule? Pentru că în zona 1 și 2 adunate avem 4138 de locuri de parcare, de pe care se pot strânge anual, dacă ar fi toate acordate abonaților o sumă de peste 2 milioane de lei.

Din cele 310 locuri din zona 0, unde o oră de parcare e 3 lei, de la 8 la 18, în zilele lucrătoare, adică în jur de 240 de zile/an, se pot încasa alte aproximativ 2 milioane de lei, dacă parcările sunt pline permanent, ceea ce, cel puțin până pe la 16-17 se cam întâmplă.

Adică vreo 4 milioane de lei anual, calculate la cele mai mici abonamente și tarife și fără să ținem cont de amenzi și în situația ideală că toate parcările sunt pline. Să presupunem că nu se strânge anual decât jumătate din sumă, ceea ce mi-e greu de crezut dacă serviciul de parcări va fi gestionat eficient, ceea ce înseamnă 2 milioane de lei anual.

Suma e interesantă deoarece, la jumătatea anului 2016, înainte cu 6 luni de a expira contractul de concesionare a parcărilor, directorul ADP, Florian Moldovan, prezenta o informare care a ajuns în mapele consilierilor locali, potrivit căreia “în ultimii 5 ani, veniturile medii obținute din exploatare au fost în sumă de 760 de mii de lei, din care 400.000 de lei cu titlul de redevență, iar diferența o reprezintă amenzi încasate”.

Adică o diferență de 1,6 milioane de lei în cel mai prost scenariu. Din suma de 2 milioane de lei mai scădem salariile cu tot cu taxe pentru cele 9 persoane necesare pentru gestionarea serviciului de către ADP, ne-am gândit la un net de circa 2500 de lei, și rămânem cu 1,5 milioane de lei. Ușor mai bine decât dacă municipiul ar persista în intenția de a concesiona parcările și ar încasa sau nu redevența de 1,072 milioane de lei cât a fost votată în mai 2017 când s-a hotărât concesionarea serviciului și organizarea licitației pentru contractarea unui nou concesionar al parcărilor.

Da, ar mai fi costurile privind echipamentele și dotările, însă vor fi cumpărate o singură dată și apoi vor necesita doar servicii de mentenanță.

Și sigur vor rămâne și sume mai mari pentru investiții în acele mult așteptate parcări subterane, supraterane și de care or mai fi și care se tot vehiculează de vreo 20 de ani aproape și nu s-a construit vreuna încă.

Până acum, pentru ședința din această lună, sunt propuse două proiecte care vizează Regulamentul parcărilor din 2017, fiind propuse ajustări ale acestuia, pe de o parte, la inițiativa viceprimarului Sergiu Papuc, și abrogarea hotărârii privind concesionarea serviciului și încredințarea parcărilor în gestiunea directă a Primăriei Tîrgu Mureș, prin intermediul ADP, proiect înaintat de consilierii locali POL, în urma informării din partea ADP, pe care am prezentat-o deja mai sus.

Ligia VORO